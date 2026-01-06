⁠¿Bryan Reyna puede volver a Alianza Lima? El panorama del extremo peruano en medio de su ostracismo en Belgrano de Argentina.

Bryan Reyna asomó en sus inicios en Academia Cantolao como una de las promesas del fútbol peruano. Sin embargo, diversos problemas extradeportivos, sumado a su irregularidad, no le han permitido asentarse definitivamente en algún equipo a sus 27 años. De hecho, en su reciente experiencia en Belgrano de Argentina ha vivido un ostracismo que ha causado que se replantee su futuro, sonando la Liga 1 y Alianza Lima como una posibilidad. ¿Qué se sabe al respecto? Aquí te lo contamos.

El no haber contado para el DT Ricardo Zielinski en el último semestre (apenas ocho apariciones entre todas las competiciones) ha generado que el ‘Picante’ busque la chance de continuar con su carrera deportiva en otro club. Inclusive, la postura de la directiva es abrirle las puertas, siempre y cuando haya una negociación previa.

“Está disponible para quien lo requiera, estamos esperando que alguno de los clubes que dicen tener interés por el jugador se comunique con nosotros”, indicó el medio ‘La Voz’ de Argentina tras una versión recogida desde los altos mandos de la entidad argentina a inicios de diciembre.

Bryan Reyna se reincorporó a los entrenamientos de Belgrano a finales de diciembre con miras al 2026. - créditos: Belgrano

¿Bryan Reyna puede volver a la Liga 1?

En medio del ostracismo que atraviesa en Belgrano, Bryan Reyna contemplaría la posibilidad de retornar a la Liga 1, teniendo en cuenta que su contrato con el elenco ‘gaucho’ es hasta finales del 2026, de ahí que es necesaria una negociación de por medio y con un pago.

El periodista Sandro Bazán dio a conocer que esta semana será crucial para definir cuál será la siguiente parada del extremo peruano, quien solicitó salir cedido. "Semana clave para Bryan Reyna. No tuvo la continuidad deseada en Belgrano y aunque tiene contrato vigente, pidió ser prestado“, precisó en su cuenta de Twitter, para luego agregar que un par de clubes del campeonato local lo tienen en agenda, sin precisar las identidades.

Esta información va relacionada con lo que mencionó el futbolista nacional a finales de noviembre con respecto a su futuro en Belgrano. "Estoy viendo con mi representante a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la selección", declaró para ‘Willax Deportes’.

En esa línea, Reyna consideró que un retorno al certamen ‘incaico’ es una alternativa, sin descartar continuar en el extranjero. “No descarto volver al Perú, pero aun así, yo siempre busco lo mejor para mí y eso lo está viendo mi representante”, añadió.

Bryan Reyna marcó un golazo de tijera en el empate 2-2 entre Belgrano y Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional Argentina 2024 (ESPN)

Cabe mencionar, que el habilidoso jugador ya tuvo opciones de dejar Belgrano a finales del 2024, pero la salida del técnico Juan Cruz Real, con quien tuvo algún inconveniente, hizo que continúe en busca de su revancha.

Reyna afirmó que su adaptación al fútbol argentino había sido más sencilla de lo que esperaba y quería redimirse para explotar en el conjunto de Córdoba. No obstante, en toda su estadía en el equipo ’gaucho’ disputó 57 partidos, en los que anotó cinco goles y repartió seis asistencias, números que reflejan el gran impacto que tuvo en un principio, aunque después sus intervenciones se fueron diluyendo.

¿Alianza Lima es una posibilidad para Bryan Reyna?

Con la intención de relanzarsu carrera deportiva, Bryan Reyna está disponible a cualquier oportunidad y Alianza Lima ha sonado para acogerlo de nuevo, tras su paso en 2023. Sin embargo, el periodista Peter Arévalo descartó que el club ‘blanquiazul’ contemple ficharlo, considerando que guarda un 20% de su pase. “No tengo absolutamente nada de eso. En serio, yo respeto todo, pero lanzar nombres a mí no me gusta”, indicó en su programa ‘Madrugol’.

Y respecto a los dos clubes que mencionó el comunicador Bazán, los usuarios de redes sociales manifestaron que Sporting Cristal o Melgar podrían preguntar por su situación. En el ‘dominó’ se encuentra Juan Reynoso, quien le dio su primera chance en la selección peruana, mientras que el cuadro ‘cervecero’ requiere efectivos en la zona ofensiva tras la salida de Fernando Pacheco.

El delantero puso el 1-0 en Matute por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)