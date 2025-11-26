Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”

Bryan Reyna se ve más afuera que adentro en Belgrano. - Crédito: Difusión

Bryan Reyna es consciente que ha perdido sitio en Belgrano. Lejos quedaron esos días en que era un fijo dentro del esquema habitual del cuerpo técnico. Ahora se ha convertido en una pieza residual que espera, siquiera, una oportunidad en la banca de suplentes para ingresar en los minutos finales de una contienda.

El motivo de que haya perdido espacio en el club está en las disposiciones del entrenador Ricardo Zielinski. Entendiendo que la situación podría asentarse cada vez más, el hábil extremo peruano ha comprendido que debe abrirse a escuchar otras propuestas, incluyendo algunas que puedan verse como un retroceso.

Bryan Reyna ha pasado a ser pieza de recambio en Belgrano cuando en sus inicios era un inamovible. - Crédito: Difusión

Así lo ha hecho saber en un contacto puntual con Willax Deportes, en donde Bryan Reyna dejó en evidencia su disconformidad con su recorte dentro del plantel principal. Por esa cuestión, ha perdido ritmo de juego, lo que repercutiría en un potencial llamado a la selección peruana para amistosos.

“Estoy viendo con mi representante a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la selección”, mencionó el futbolista nacional mientras se encuentra de regreso en Perú para cumplir con un periodo vacacional que se extenderá hasta mediados de diciembre.

El entrenador Ricardo Zielinski se refirió a los posibles cambios en el plantel de Belgrano para el próximo periodo. | VIDEO: Última Jugada

En caso algún club de la Liga 1 se interese por sus servicios deportivos, Reyna no hará miramientos ni mucho menos cuestionamientos, aunque su meta es seguir en el ritmo foráneo: “No descarto volver al Perú, pero, aun así, yo siempre busco lo mejor para mí y eso lo está viendo mi representante”.

La experiencia del ‘Picante’ en el fútbol nacional está más que comprobada. En el tiempo que pasó por estos lares, defendiendo las camisetas de la Academia Cantolao y Alianza Lima, marcó un aspecto diferencial a partir de su velocidad y habilidad, aunque en materia de goles estuvo al debe.

Bryan Reyna fingió estar con fiebre y Belgrano lo sancionó drásticamente hace un año. - Crédito: Composición Infobae