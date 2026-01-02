Las noticias de espectáculos que más impactaron este 2025

Las 20 noticias de espectáculos que marcaron el 2025 en el Perú: tragedias, amores, denuncias y momentos históricos. Infobae Perú / Captura TV

A puertas del fin del 2025 y en la antesala del inicio del 2026, el espectáculo peruano cerró un año intenso, atravesado por hechos que marcaron agenda, removieron emociones y trascendieron el entretenimiento.

Durante doce meses, la farándula estuvo dominada por pérdidas irreparables, episodios de violencia, denuncias que sacudieron conciencias, confesiones que reescribieron relaciones públicas y momentos culturales que conectaron al Perú con el mundo.

El 2025 evidenció cómo el mundo del espectáculo se convirtió en un reflejo directo de la realidad social del país. La inseguridad, la salud, el acoso, las rupturas sentimentales, los conflictos legales y la exposición mediática acompañaron a artistas y figuras públicas dentro y fuera del escenario. Al mismo tiempo, también hubo espacio para la esperanza, los reencuentros, los anuncios personales y los gestos simbólicos que devolvieron emoción y orgullo al público.

Con el 2026 en el horizonte, el balance dejó preguntas abiertas sobre qué le depara el nuevo año al espectáculo nacional: ¿habrá mayor protección para los artistas?, ¿se reforzarán las denuncias y sanciones?, ¿continuarán los cruces legales y confesiones públicas?, ¿o se impondrá una etapa de renovación, nuevos formatos y relatos más conscientes? Lo cierto es que el año que terminó sentó las bases de un escenario mediático más expuesto, más humano y, también, más exigente.

Estas 20 noticias resumieron un 2025 que no pasó desapercibido y que dejó al espectáculo peruano frente a un nuevo ciclo, con expectativas, desafíos y una audiencia cada vez más atenta al fondo de las historias, más allá del brillo de la fama.

Aquí el listado:

14 de enero – Juan Morelli y Luciana Fuster oficializaron su relación

La influencer peruana y el compositor colombiano hicieron pública su relación con un mensaje por el cumpleaños de ella, marcando un nuevo inicio sentimental poco después del fin de su romance con Patricio Parodi.

Juan Morelli

21 de enero – Orquesta Candela despidió a Víctor Yaipén

La agrupación de cumbia comunicó la muerte del músico tras una larga lucha contra la diabetes, resaltando su legado y el impacto de su talento en la música tropical peruana.

Orquesta Candela, Grupo 5 y Hermanos Yaipén se unirán, por primera vez, el 29 de marzo en un concierto de homenaje a Víctor Yaipén.

16 de febrero – Shakira fue hospitalizada en Lima y canceló su concierto

La artista internacional fue internada por un problema abdominal que la obligó a cancelar el concierto programado ese día en Lima, lo que generó preocupación entre sus fans y amplia cobertura mediática.

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

16 de marzo – Asesinaron a Paul Flores, vocalista de Armonía 10

El cantante, conocido como ‘El Russo’, perdió la vida en un ataque armado ligado a extorsión.

Esposa de Paul Flores rompe en llanto en la Marcha Nacional y cuenta su experiencia: “Pedimos vivir sin miedo”

1 de abril – Melissa Klug reveló coqueteos de Christian Cueva

En ‘El Valor de la Verdad’, la empresaria explicó el origen de la frase “¿Es mía esa cosita?”, y aseguró que nunca existió una relación sentimental.

Melissa Klug en ‘El Valor de la Verdad’: Todos los memes tras las declaraciones sobre Christian Cueva y su vida amorosa

13 de abril – Falleció Mario Vargas Llosa a los 88 años

El célebre escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció un domingo 13 de abril de 2025 en Lima a los 89 años. La familia reveló que no se realizaría una ceremonia pública, pero sí una despedida privada e incineración, según su voluntad.

FILE PHOTO: Writer Mario Vargas Llosa, head shoulders, gesturing, involved in the movement against the nationalisation of the banks in Peru. September 17, 1987 REUTERS/Anibal Solimano/File Photo

16 de mayo – Leslie Shaw y Carlos Rincón enfrentaron disputa por ‘Hay niveles’

El conflicto por la autoría y derechos del tema generó polémica hasta que ambas partes alcanzaron un acuerdo.

Carlos Rincón asegura que Leslie Shaw no habría triunfado sin su ayuda: “Por ella compré autotune. Hay niveles para desafinados”.

5 de junio – Exvocalista de Dilbert Aguilar denunció soborno para ocultar supuesta infidelidad de Jhazmín Gutarra

José López afirmó que Jhazmín Gutarra le depositó dinero para ocultar una infidelidad, destapando un escándalo en la cumbia.

Jhazmín Gutarra confirma su ruptura con Dilbert Aguilar, pero él desmiente la separación. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

11 de julio – Furrey quedó en UCI tras ser atropellado

La esposa del influencer confirmó su estado crítico y conmovió al país al relatar que él logró reconocerla.

Esposa de Furrey habla de salud y anuncia actividad benéfica

24 de julio – Korina Rivadeneira denunció tocamientos indebidos

La modelo relató el abuso sufrido durante una función y exigió sanciones ejemplares tras presentar una denuncia formal.

Korina Rivadeneira reaparece en redes, pero toma drástica medida para evitar las críticas por sentencia a bailarín

6 de agosto – Gian Piero Díaz se reencontró con Renzo Schuller

El conductor recordó el origen de ‘Combate’ y aclaró que continuaba vinculado laboralmente a Willax.

Gian Piero Díaz cuenta qué le dijo al oído a Renzo Schuller en su reencuentro: “Fue bien puntual”

29 de agosto – ‘Cri Cri’ recuperó su libertad tras 11 meses en prisión

El primo de Jefferson Farfán aseguró que descansaría y luego contaría su verdad sobre el caso.

El Valor de la Verdad de Cri Cri, primo de Jefferson Farfán: Hora, canal y link oficial para ver en vivo

9 de septiembre – Murió el periodista Jaime Chincha

El comunicador falleció de manera repentina por un infarto, generando pesar en el ámbito periodístico.

El premonitorio adiós de Jaime Chincha en su último programa que conmueve al Perú. YouTube: La República TV

24 de septiembre – Daddy Yankee visitó el Perú y elogió su gastronomía

El reguetonero recorrió mercados limeños y explicó que su viaje tuvo un sentido espiritual.

(YouTube: Ibai y Daddy Yankee)

9–10 de octubre – Balacera en concierto de Agua Marina dejó heridos

El ataque armado durante el evento causó alarma y reabrió el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos.

El hallazgo refuerza las sospechas sobre una posible red de sicarios que estaría detrás de distintos ataques armados en Lima. | Composición Infobae Perú

22 de noviembre – Isabel Preysler explicó su ruptura con Mario Vargas Llosa

La socialité reveló que la convivencia fue el principal motivo del fin de la relación.

22/10/2025 Isabel Preysler EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

27 de noviembre – Dua Lipa cantó ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones

La artista británica emocionó al público peruano al interpretar la cumbia en español en el Estadio San Marcos.

Dua Lipa y Mauricio Mesones en el Estadio San Marcos.

26 de diciembre – Darinka Ramírez anunció su segundo embarazo

La expareja de Jefferson Farfán cerró el año compartiendo su felicidad y un mensaje de esperanza sobre el amor y la familia.

Darinka Ramírez, ex de Jefferson Farfán, anuncia que está esperando a su segundo bebé