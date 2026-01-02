Las noticias de espectáculos que más impactaron este 2025

A puertas del fin del 2025 y en la antesala del inicio del 2026, el espectáculo peruano cerró un año intenso, atravesado por hechos que marcaron agenda, removieron emociones y trascendieron el entretenimiento.
Durante doce meses, la farándula estuvo dominada por pérdidas irreparables, episodios de violencia, denuncias que sacudieron conciencias, confesiones que reescribieron relaciones públicas y momentos culturales que conectaron al Perú con el mundo.
El 2025 evidenció cómo el mundo del espectáculo se convirtió en un reflejo directo de la realidad social del país. La inseguridad, la salud, el acoso, las rupturas sentimentales, los conflictos legales y la exposición mediática acompañaron a artistas y figuras públicas dentro y fuera del escenario. Al mismo tiempo, también hubo espacio para la esperanza, los reencuentros, los anuncios personales y los gestos simbólicos que devolvieron emoción y orgullo al público.
Con el 2026 en el horizonte, el balance dejó preguntas abiertas sobre qué le depara el nuevo año al espectáculo nacional: ¿habrá mayor protección para los artistas?, ¿se reforzarán las denuncias y sanciones?, ¿continuarán los cruces legales y confesiones públicas?, ¿o se impondrá una etapa de renovación, nuevos formatos y relatos más conscientes? Lo cierto es que el año que terminó sentó las bases de un escenario mediático más expuesto, más humano y, también, más exigente.
Estas 20 noticias resumieron un 2025 que no pasó desapercibido y que dejó al espectáculo peruano frente a un nuevo ciclo, con expectativas, desafíos y una audiencia cada vez más atenta al fondo de las historias, más allá del brillo de la fama.
Aquí el listado:
14 de enero – Juan Morelli y Luciana Fuster oficializaron su relación
La influencer peruana y el compositor colombiano hicieron pública su relación con un mensaje por el cumpleaños de ella, marcando un nuevo inicio sentimental poco después del fin de su romance con Patricio Parodi.
21 de enero – Orquesta Candela despidió a Víctor Yaipén
La agrupación de cumbia comunicó la muerte del músico tras una larga lucha contra la diabetes, resaltando su legado y el impacto de su talento en la música tropical peruana.
16 de febrero – Shakira fue hospitalizada en Lima y canceló su concierto
La artista internacional fue internada por un problema abdominal que la obligó a cancelar el concierto programado ese día en Lima, lo que generó preocupación entre sus fans y amplia cobertura mediática.
16 de marzo – Asesinaron a Paul Flores, vocalista de Armonía 10
El cantante, conocido como ‘El Russo’, perdió la vida en un ataque armado ligado a extorsión.
1 de abril – Melissa Klug reveló coqueteos de Christian Cueva
En ‘El Valor de la Verdad’, la empresaria explicó el origen de la frase “¿Es mía esa cosita?”, y aseguró que nunca existió una relación sentimental.
13 de abril – Falleció Mario Vargas Llosa a los 88 años
El célebre escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció un domingo 13 de abril de 2025 en Lima a los 89 años. La familia reveló que no se realizaría una ceremonia pública, pero sí una despedida privada e incineración, según su voluntad.
16 de mayo – Leslie Shaw y Carlos Rincón enfrentaron disputa por ‘Hay niveles’
El conflicto por la autoría y derechos del tema generó polémica hasta que ambas partes alcanzaron un acuerdo.
5 de junio – Exvocalista de Dilbert Aguilar denunció soborno para ocultar supuesta infidelidad de Jhazmín Gutarra
José López afirmó que Jhazmín Gutarra le depositó dinero para ocultar una infidelidad, destapando un escándalo en la cumbia.
11 de julio – Furrey quedó en UCI tras ser atropellado
La esposa del influencer confirmó su estado crítico y conmovió al país al relatar que él logró reconocerla.
24 de julio – Korina Rivadeneira denunció tocamientos indebidos
La modelo relató el abuso sufrido durante una función y exigió sanciones ejemplares tras presentar una denuncia formal.
6 de agosto – Gian Piero Díaz se reencontró con Renzo Schuller
El conductor recordó el origen de ‘Combate’ y aclaró que continuaba vinculado laboralmente a Willax.
29 de agosto – ‘Cri Cri’ recuperó su libertad tras 11 meses en prisión
El primo de Jefferson Farfán aseguró que descansaría y luego contaría su verdad sobre el caso.
9 de septiembre – Murió el periodista Jaime Chincha
El comunicador falleció de manera repentina por un infarto, generando pesar en el ámbito periodístico.
24 de septiembre – Daddy Yankee visitó el Perú y elogió su gastronomía
El reguetonero recorrió mercados limeños y explicó que su viaje tuvo un sentido espiritual.
9–10 de octubre – Balacera en concierto de Agua Marina dejó heridos
El ataque armado durante el evento causó alarma y reabrió el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos.
22 de noviembre – Isabel Preysler explicó su ruptura con Mario Vargas Llosa
La socialité reveló que la convivencia fue el principal motivo del fin de la relación.
27 de noviembre – Dua Lipa cantó ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones
La artista británica emocionó al público peruano al interpretar la cumbia en español en el Estadio San Marcos.
26 de diciembre – Darinka Ramírez anunció su segundo embarazo
La expareja de Jefferson Farfán cerró el año compartiendo su felicidad y un mensaje de esperanza sobre el amor y la familia.