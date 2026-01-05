Sorteo de La Tinka: Resultados y jugada ganadora del domingo 4 de enero

¿Jugaste a la Tinka este domingo? Aquí te traemos los resultados completos. A pesar de que no hubo ganador del pozo principal, un jugador se convirtió en ganador de S/ 50,000. ¡Mira el video y comprueba si eres uno de los afortunados!

La noche del domingo 4 de enero de 2026, La Tinka celebró su esperado sorteo semanal, generando gran expectativa entre miles de peruanos que siguieron la transmisión a través de América TV y el canal oficial de Facebook. Con un pozo millonario de S/ 16’034,416 en juego, la ilusión de convertirse en el próximo ganador volvió a estar presente en miles de hogares. Sin embargo, no hubo un nuevo millonario (a), por lo que el monto se incrementó a más de 17 millones de soles.

Resultados y números ganadores del sorteo 1261

El sorteo N° 1261 de La Tinka se realizó minutos después de las 10:30 p. m., dejando los siguientes resultados:

Jugada Ganadora: 23 - 49 - 26 - 48 - 39 - 21

Boliyapa: 01

Sí o Sí: 30

Los ganadores del sorteo de La Tinka del dimingo 4 de enero

En la modalidad “Sí o Sí”, un afortunado participante se llevó S/ 50,000 tras acertar el número 30. En la modalidad Boliyapa, salió el número 01, pero no hubo ganador de esa categoría.

Solo hubo un ganador del sí o sí del sorteo de La Tinka

¿Hubo ganador del pozo millonario?

Pese a la gran expectativa, no hubo ganador del histórico pozo millonario de S/ 16’034,416, ya que ningún participante acertó con los seis números principales. Esto significa que el premio acumulado se incrementa para el próximo sorteo, llegando a S/ 17’008,895 para el miércoles 7 de enero, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores.

El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos

Premios entregados

Aunque el pozo mayor quedó desierto, La Tinka repartió importantes premios en otras categorías:

5 aciertos: 3 ganadores, S/ 5,000 cada uno (total: S/ 15,000)

4 aciertos + Boliyapa: 9 ganadores, S/ 500 cada uno

4 aciertos: 248 ganadores, S/ 100 cada uno

3 aciertos + Boliyapa: 358 ganadores, S/ 50 cada uno

3 aciertos: 5,161 ganadores, S/ 10 cada uno

2 aciertos + Boliyapa: 4,368 ganadores, S/ 5 cada uno

En total, miles de personas recibieron premios menores, manteniendo la emoción y la esperanza para los próximos sorteos.

¿Cómo se juega La Tinka?

Participar en La Tinka es sencillo. Los jugadores pueden elegir seis números del 1 al 48, formando su jugada con un costo mínimo de cinco soles. También existe la opción “Al Azar”, para quienes prefieren que el sistema escoja los números automáticamente. Tras seleccionar los números, solo se debe confirmar la compra en la plataforma oficial. Para ganar el pozo millonario, es necesario acertar los seis números sorteados; sin embargo, hay premios desde dos aciertos.

Además, los resultados y videos de los sorteos están disponibles en la web oficial de La Tinka, donde los usuarios pueden verificar si han sido ganadores y consultar las estadísticas de los premios.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía peruana de lotería y apuestas deportivas, administradora de productos como Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y apuestas deportivas como Te Apuesto y Ganagol. Desde 1994, parte de las utilidades de La Tinka se destinan a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, beneficiando a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Premios históricos y compromiso social

A lo largo de su historia, La Tinka ha entregado premios millonarios, como los 20 millones de soles ganados por un arequipeño en 2019 y los 9 millones por un afortunado cuzqueño en 2020. Más allá de los premios, la lotería contribuye al financiamiento de programas sociales que apoyan a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Próximo sorteo: miércoles 7 de enero

Con el pozo acumulado superando los 16 millones de soles, la expectativa para el próximo sorteo del miércoles 7 de enero es aún mayor. Quienes deseen participar pueden hacerlo a través de la web oficial o en los puntos de venta autorizados, manteniendo viva la esperanza de convertirse en el próximo millonario de La Tinka.

La suerte sigue en juego y, como cada semana, miles de peruanos estarán atentos a los resultados con la ilusión de cumplir el sueño del gran premio.