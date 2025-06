Joven gana 50 mil soles en La Tinka tras 10 años jugando y revela su estrategia

El joven ganador participó en La Tinka durante más de diez años sin interrupciones. (La Tinka)

Un joven peruano se ha convertido en protagonista de una historia de perseverancia y fe al ganar S/50.000 en el sorteo de La Tinka. Su relato, compartido a través de un video en la cuenta oficial de YouTube del juego, ha captado la atención de miles de personas que buscan respuestas a la eterna pregunta: ¿se puede tener una estrategia para ganar la lotería? Según este afortunado jugador, la respuesta es sí.

Una década de insistencia y fe

El joven, cuya identidad no fue revelada, explicó que lleva más de diez años participando en los sorteos de La Tinka, en especial en la modalidad conocida como Boliyapa. Durante este tiempo, no dejó de jugar ni una sola vez, aun cuando los resultados no eran los esperados. Su constancia, afirma, fue clave.

“Es cuestión de jugar, tener continuidad y también tener la fe que sí llega (el premio). Llega en su momento”, expresó con una sonrisa frente a las cámaras del canal oficial de La Tinka. Su mensaje ha sido recibido con entusiasmo por otros jugadores, quienes encuentran inspiración en su experiencia.

Aunque no ganó el pozo millonario, logró obtener los S/50.000 correspondientes a los cinco aciertos más la bolilla adicional, una de las combinaciones más codiciadas del sorteo. Este premio se considera el segundo mayor dentro del sistema de premios de La Tinka.

Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Su estrategia personal: jugar siempre

Más allá de la suerte, el joven ganador aseguró que su método se basó en la constancia. Según contó, siempre juega con un grupo específico de números que ha ido perfeccionando con el tiempo. No reveló cuáles son esos números, pero sí dejó en claro que el proceso le ha enseñado a ser paciente y disciplinado.

“No se trata de jugar una vez al año o cuando uno se acuerda. Es como una inversión a largo plazo. Yo siempre decía: ‘En algún momento va a llegar’. Y llegó”, señaló.

También reconoció que muchas personas le decían que era un gasto innecesario, que nunca ganaría nada, pero él mantuvo la confianza. Ahora, con el premio en mano, siente que su fe fue recompensada.

¿Qué es la Boliyapa y cómo se gana?

La Tinka es una lotería muy popular en el Perú que realiza sorteos dos veces por semana. Para ganar el pozo millonario, un jugador debe acertar los 6 números principales. No obstante, existen otras formas de ganar, gracias a combinaciones con bolillas extras como la Boliyapa y el Sí o Sí.

En el caso del joven ganador, logró acertar 5 de los 6 números principales más la bolilla Boliyapa, lo que le otorgó automáticamente el premio de S/50.000. Esta modalidad se ha convertido en una vía atractiva para muchos participantes, ya que ofrece grandes sumas sin la necesidad de acertar todos los números.

Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La tabla de premios vigente en 2024 es la siguiente:

Pozo millonario : 6 aciertos

S/ 50.000 : 5 aciertos + Boliyapa

S/ 5.000 : 5 aciertos

S/ 500 : 4 aciertos + Boliyapa

S/ 100 : 4 aciertos

S/ 50 : 3 aciertos + Boliyapa

S/ 10 : 3 aciertos

S/ 5 : 2 aciertos + Boliyapa

S/ 50.000: Premio Sí o Sí

Esta estructura permite que los jugadores puedan ganar desde pequeñas sumas hasta premios de miles de soles, dependiendo de la combinación acertada.

¿Existe una fórmula para ganar?

La historia de este joven ha generado debate en redes sociales. Mientras algunos celebran su victoria como una recompensa justa a su constancia, otros cuestionan si realmente existe un método que aumente las probabilidades de ganar.

Expertos en juegos de azar suelen señalar que las loterías son juegos de probabilidad, donde cada combinación de números tiene la misma posibilidad de salir sorteada. Sin embargo, historias como esta alimentan la idea de que la persistencia puede, en efecto, marcar la diferencia.

“No puedo garantizarle a nadie que va a ganar. Pero lo que sí puedo decir es que si uno cree en algo y lo sigue con disciplina, puede lograrlo”, dijo el ganador al final del video.

La combinación de cinco aciertos más la Boliyapa le otorgó el premio de 50 mil soles. (Pixabay)

Inspiración para otros jugadores

Tras difundirse su historia, muchos usuarios han compartido comentarios positivos y mensajes de aliento en las redes de La Tinka. Varios afirmaron sentirse motivados a no abandonar sus propias rutinas de juego, mientras otros simplemente lo felicitaron por su premio y su actitud positiva.

Su testimonio no solo destaca por el premio obtenido, sino por el mensaje que transmite: en un mundo donde todo parece depender del azar, la constancia y la fe pueden jugar un papel más importante de lo que se cree.

“Si uno juega con responsabilidad y no se desespera, algún día puede llegar”, concluyó. La historia de este joven peruano es, para muchos, una prueba de que la suerte favorece a quienes no se rinden.