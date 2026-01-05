Perú

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Un video viral mostró el antes y después de la propiedad, que pasó de ser una vivienda de dos pisos a una moderna residencia de cuatro niveles frente al mar

Un video viral mostró el antes y después de la propiedad, que pasó de ser una vivienda de dos pisos a una moderna residencia de cuatro niveles frente al mar.

Gisela Valcárcel volvió a generar impacto en redes sociales al mostrar, por primera vez y de manera abierta, la intimidad de su casa de playa, una propiedad que no solo destaca por su ubicación privilegiada frente al mar, sino también por la historia personal que encierra detrás de su reconstrucción.

En la víspera del Año Nuevo 2026, la conductora decidió compartir con sus seguidores un recorrido especial por este espacio, ubicado en una zona exclusiva al sur de Lima, revelando detalles inéditos del proceso que la llevó a transformar por completo una vivienda que fue parte importante de su vida durante muchos años.

La también productora de televisión se mostró entusiasmada al enseñar cada rincón de su refugio frente al mar, mientras comentaba cómo se preparaba para despedir el 2025 de una manera sencilla y familiar. Para muchos de sus seguidores, este gesto representó una ventana a un aspecto poco conocido de la vida privada de una de las figuras más influyentes de la televisión peruana, acostumbrada a estar siempre frente a cámaras, pero no necesariamente a mostrar su espacio personal.

Gisela Valcárcel muestra por primera vez su casa de playa y sorprende con impactante antes y después.

Usuarios orgullosos de Gisela Valcárcel

Poco después de la transmisión, las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones tras la difusión de un video que mostraba el antes y después de la imponente propiedad. Las imágenes evidenciaron una transformación radical: la casa que Gisela compró hace varios años, donde vivió durante mucho tiempo, fue completamente derrumbada y reconstruida en 2023, decisión que marcó un antes y un después en su relación con este lugar tan significativo.

Durante una transmisión en vivo el 31 de diciembre, Gisela Valcárcel explicó que su casa de playa está ubicada en Naplo, una de las playas que más disfruta y que, según contó, es una de las pocas que aún conserva salida directa al mar.

La madre de Ethel Pozo reveló que adquirió la propiedad hace muchos años y que, aunque le guardaba un profundo cariño, sintió que había llegado el momento de reinventarla. Fue así como tomó la decisión de derrumbar el inmueble original para levantar una casa que reflejara plenamente sus gustos, necesidades y la etapa de vida que atraviesa.

Con total honestidad, la popular ‘Señito’ confesó que el proceso de construcción no fue sencillo. Lo describió como una experiencia intensa y agotadora, al punto de resumirlo con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “fue de locos”. A pesar de ello, aseguró sentirse completamente satisfecha con el resultado final y profundamente agradecida por poder disfrutar hoy de un espacio hecho a su medida, frente al mar y rodeada de tranquilidad.

Gisela Valcárcel muestra por primera vez su casa de playa y sorprende con impactante antes y después. Infobae Perú / Captura: IG

Gisela también compartió detalles sobre la distribución de la vivienda y cómo la comparte con su familia. Según explicó, ella ocupa el primer piso de la casa, mientras que sus seres queridos se instalan en el segundo nivel, una dinámica que le permite mantener cercanía con los suyos, pero también contar con espacios propios. Para la conductora, este equilibrio es fundamental, ya que la casa no solo representa un lugar de descanso, sino también un punto de encuentro familiar.

La transformación de la vivienda quedó aún más evidenciada en un video que se viralizó rápidamente en TikTok, donde se aprecia el impactante cambio estructural y estético de la propiedad. Lo que antes era una casa de dos pisos pintada de blanco, hoy se ha convertido en una moderna residencia de cuatro niveles, con un diseño más imponente y una paleta de tonos oscuros que contrastan con el azul del mar. Este nuevo estilo no solo moderniza la fachada, sino que también refuerza la presencia de la casa frente al paisaje costero.

Gisela Valcárcel muestra por primera vez su casa de playa y sorprende con impactante antes y después. Infobae Perú / Captura: IG

El cambio sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la vida de Gisela Valcárcel, ya que pocos imaginaban una reconstrucción tan radical. La nueva casa no conserva casi ningún rastro de la estructura original, lo que evidencia una decisión firme de reinventar por completo el espacio y adaptarlo a una nueva etapa personal y profesional.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. En redes sociales, cientos de comentarios elogiaron la propiedad y, sobre todo, el camino recorrido por la empresaria para llegar hasta allí. Muchos resaltaron que la casa es el reflejo de años de trabajo constante, perseverancia y disciplina en una industria tan exigente como la televisión. Frases como “La casa de playa de la reina, muy hermosa”, “Es muy linda, producto de su esfuerzo” y “Qué linda casa y feliz por ella, por algo se mató trabajando” se repitieron entre los mensajes de sus seguidores, quienes celebraron el logro de la conductora como propio.

Gisela Valcárcel muestra por primera vez su casa de playa y sorprende con impactante antes y después. Infobae Perú / Captura: IG

