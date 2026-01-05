Perú

Entre la leyenda y la ciencia: arqueólogos identifican trazos de la mítica Chincana bajo el antiguo Cusco incaico

El arqueólogo Jorge Calero Flores confirmó la existencia de un eje principal subterráneo que uniría el Coricancha con Sacsayhuamán, además de ramales secundarios, en un avance clave para el estudio de la arquitectura subterránea inca

Guardar
Bajo el Cusco inca: evidencias técnicas reavivan el misterio de la Chincana. (Cuarto Poder)

Bajo las calles de Cusco, un grupo de arqueólogos presentó evidencias de una red subterránea vinculada al antiguo Templo del Sol. La información surge tras un proceso de prospección técnica que permitió delinear pasajes invisibles a simple vista y asociados desde hace siglos a relatos coloniales. El hallazgo reabre un debate histórico y científico sobre la función de estos corredores y su relación con la organización ritual y urbana de la capital inca.

Los investigadores explicaron que los registros históricos mencionaban “vagas pistas” sobre un entramado oculto, pero sin confirmación concreta. Textos del siglo XVI describían túneles que partían del templo principal y se extendían hacia distintos puntos de la ciudad. La reciente verificación técnica ofrece una base física para esas crónicas, sin apartarse de un enfoque prudente respecto a su interpretación cultural.

Durante una conferencia, el arqueólogo Jorge Calero Flores señaló que un eje principal conecta el Templo del Sol con la fortaleza de Sacsayhuamán, a unos dos kilómetros de distancia. Según el especialista, el equipo también identificó tres ramales secundarios: uno cerca de la Iglesia de San Cristóbal, otro en un sector próximo a la fortaleza y un tercero en un área conocida como Callispuquio. El anuncio fue recibido como un avance dentro de una línea de investigación que combina fuentes históricas y herramientas geofísicas.

De acuerdo con el informe presentado, los pasajes poseen cerca de 2,6 metros de ancho y 1,6 metros de alto. Flores indicó que “Sospechamos que los incas pudieron haber sido transportados en literas por allí”, expresión que remite a un posible uso ceremonial o de desplazamiento reservado. El equipo atribuye la construcción a los propios incas, mediante la excavación de zanjas y la posterior instalación de muros de piedra y techos con vigas talladas como soporte estructural.

Los especialistas sostienen que el diseño replica la red de calles de la antigua ciudad, lo que sugiere una correspondencia entre el plano visible y el subsuelo. La hipótesis se apoya en comparaciones topográficas y en la correlación entre tramos urbanos y tramos subterráneos, sin plantear conclusiones definitivas sobre su finalidad.

Huellas en crónicas coloniales

Prospecciones geofísicas permitieron identificar una
Prospecciones geofísicas permitieron identificar una red subterránea bajo Cusco, vinculada al antiguo Templo del Sol (Coricancha).

Las primeras pistas documentales proceden de textos jesuitas del siglo XVI y del cronista Giovanni Anello de Oliva. Uno de esos relatos, escrito en 1594 por un autor español anónimo, describe un túnel que unía la residencia del obispo con la Catedral de Cusco y que, según la narración, se originaba en el Templo del Sol. El testimonio de De Oliva menciona además múltiples pasajes bajo la ciudad y alude a obreros que evitaban alterar la red subterránea que comenzaba en una cueva cercana a la fortaleza.

Otras crónicas coloniales recogieron tradiciones locales sobre cámaras ocultas y posibles depósitos vinculados al poder inca. Algunos relatos mencionan figuras como Cristóbal Paullu Inka y Domingo Luis Astete, guiados con los ojos cubiertos hacia recintos interiores. La investigación actual utiliza esos registros como referencia contextual, sin asumirlos como prueba material.

Para elaborar un mapa específico de la Chincana, el equipo primero identificó zonas cóncavas mediante prospección acústica. Después aplicó georradar en esos sectores, lo que permitió detectar el trazado continuo del sistema. El resultado inicial ofrece una representación precisa del recorrido, base para una futura fase de ingreso controlado y evaluación directa de los espacios.

Calero señaló que “Nuestro trabajo mezcla lo histórico con lo técnico”, expresión que resume la metodología del proyecto. “No se trata solo de explorar un túnel, sino de reconstruir parte de la arquitectura y espiritualidad del mundo inca”, agregó durante la presentación pública. El plan incluye el acceso al eje principal en una etapa posterior, con protocolos de seguridad y registro científico.

Entre la leyenda y la investigación

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La palabra chincana procede del quechua y significa “Lugar donde uno se pierde”. El nombre aparece en relatos orales y coloniales que describen un laberinto tallado en roca caliza bajo Cusco. Tradiciones locales mencionan conexiones entre el Templo del Sol y Sacsahuamán, supuestos traslados de ofrendas y rutas de escape durante la invasión. También circulan historias sobre entradas selladas para evitar accidentes, así como episodios vinculados a exploradores que no lograron regresar.

Frente a ese marco legendario, los arqueólogos señalan que algunos pasajes pudieron formar parte de sistemas de drenaje o acueductos subterráneos, sin descartar funciones rituales asociadas al Uku Pacha, el mundo de abajo dentro de la cosmovisión andina. La investigación continúa sobre una base técnica y documental, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la arquitectura subterránea que permanece oculta bajo la antigua capital inca.

Temas Relacionados

CuscoSacsayhuamán

Más Noticias

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Un video viral mostró el antes y después de la propiedad, que pasó de ser una vivienda de dos pisos a una moderna residencia de cuatro niveles frente al mar

Gisela Valcárcel abre las puertas

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

La empresaria compartió un mensaje cargado de reflexión y cambio que muchos interpretaron como el cierre de un ciclo amoroso

Melissa Klug tras recibir Año

Conoce dónde está la gasolina más barata de Lima este lunes 5 de enero

Además del costo promedio de los carburantes en la capital peruana, consulta los precios más bajos

Conoce dónde está la gasolina

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

Desde las playas de Río de Janeiro, la influencer salió al frente de los rumores sobre su vida amorosa. La modelo aseguró que está soltera y pidió no atribuirle relaciones inexistentes, mientras disfruta sus vacaciones en Brasil

Rosángela Espinoza aclara los rumores

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

El exgobernador y el exalcalde intensifican su enfrentamiento político durante la campaña. Uno lo acusa de haber tenido la peor gestión en la capital, mientras el otro sostiene que ha dejado “parásitos” en el GORE.

César Acuña estalla contra Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña estalla contra Rafael

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso “carecen de sustento jurídico”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez descarta relación sentimental

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

DEPORTES

¿Sporting Cristal cuenta con rival

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales