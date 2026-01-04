Venezuela

El papa León XIV pidió que el bienestar de los venezolanos esté por encima de cualquier otro interés

La máxima autoridad de la Iglesia católica animó a la población a fortalecer la oración y el compromiso social, invitando a actuar siempre en busca del bien común frente a la situación actual

Guardar
El pontífice subraya la importancia
El pontífice subraya la importancia de garantizar la soberanía y el estado de derecho en Venezuela en su mensaje dominical (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV ha instado este domingo a que el bien del pueblo venezolano prime sobre cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El pontífice subrayó la necesidad de garantizar la soberanía y el estado de derecho en la nación sudamericana, durante su mensaje desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del ángelus.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, expresó León XIV, según recogió la transmisión dominical. El papa reclamó asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución venezolana y respetar los derechos humanos y civiles de toda la población.

En su intervención, animó al país y a la comunidad internacional a trabajar unidos “por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” que atraviesa Venezuela. El pontífice llamó también a orar por el futuro del país y pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona nacional, así como de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados por él el pasado 19 de octubre.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) difundió este domingo un mensaje dirigido al Pueblo de Dios tras la detención de Nicolás Maduro, invitando a los fieles a fortalecer la esperanza, la oración ferviente y el compromiso activo por la paz en la sociedad venezolana. En el comunicado, la CEV exhortó a rechazar cualquier manifestación de violencia e instó a que las acciones y decisiones futuras se orienten al beneficio común.

“Nuestras manos deben abrirse para el encuentro y la ayuda mutua, y que las decisiones que se tomen, se hagan siempre por el bienestar de nuestro pueblo”, expresó la CEV en su mensaje, llamando a mantener la serenidad y el espíritu solidario en el contexto actual.

El mensaje de la CEV
El mensaje de la CEV rechaza la violencia y llama a orientar las decisiones al beneficio común del pueblo venezolano

La Conferencia Episcopal subrayó la importancia de la oración colectiva como camino para superar la incertidumbre, priorizando la construcción de un ambiente pacífico tanto en el ámbito personal como social.

El ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela realizado la madrugada de este sábado. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará" Venezuela hasta que se concrete una “transición juiciosa”.

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroPapa León XIVEstados UnidosNueva YorkCaracasCrisis políticaDerechos humanosConferencia Episcopal VenezolanaDonald TrumpCayó Nicolás MaduroÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La empresa satelital de Elon Musk ofreció Internet gratis en Venezuela tras la captura de Maduro

SpaceX habilitará Starlink sin costo hasta el 3 de febrero para garantizar conectividad en medio de la crisis

La empresa satelital de Elon

Captura del dictador Nicolás Maduro no representará el fin inmediato del régimen, advirtió experto internacionalista

La maniobra de Estados Unidos, que detuvo en Caracas al controversial personaje, pondrá en riesgo el poder venezolano concentrado en el régimen chavista y planteará nuevos desafíos para la región, según el analista Manuel Camilo González; en contraste de la permanencia de figuras clave y la continuidad de pactos internos

Captura del dictador Nicolás Maduro

Cómo es el Metropolitan Detention Center, la cárcel donde quedó detenido el ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Nueva York

Se trata de una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos, administrada por la Oficina Federal de Prisiones y utilizada históricamente para la detención de presos de alto perfil

Cómo es el Metropolitan Detention

Tres escenarios posibles para Venezuela tras la captura de Maduro

Especialistas del Atlantic Council realizaron un primer análisis tras la caída del régimen venezolano. El panorama más favorable, el intermedio y el futuro más sombrío

Tres escenarios posibles para Venezuela

Maduro no tuvo quien lo defendiera

Los socios sobre los cuales se recostó el dictador venezolano no estuvieron en su hora más crítica. Enfrentará cargos por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York

Maduro no tuvo quien lo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Las pantallas antes de los 2 años causan decisiones más lentas y mayor ansiedad en la adolescencia, según un estudio

Detienen a dos mujeres por intentar ingresar celulares en sus partes íntimas al penal de Arequipa

El misterio de las dos monedas de oro celtas de 2.300 años que han aparecido bajo el agua en Suiza: “Probablemente, fueron usadas como regalos”

Aerolíneas Argentinas suspendió su vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela

INFOBAE AMÉRICA
Azcón apuesta por la convocatoria

Azcón apuesta por la convocatoria de unas elecciones democráticas en Venezuela "en el plazo de 30 días"

La junta militar birmana indulta a unos 6.000 presos con motivo del Día de la Independencia

Alrededor de un centenar de personas se concentran en Gran Canaria contra la injerencia de EEUU en Venezuela

El presidente serbio afirma que "el derecho Internacional ya no existe" tras el ataque de EEUU a Venezuela

Una concentración en Pamplona rechaza la "agresión imperialista" de EEUU en Venezuela y exige "respeto" a su soberanía

ENTRETENIMIENTO

Evangeline Lilly, actriz de “Ant-Man”,

Evangeline Lilly, actriz de “Ant-Man”, reveló tener daño cerebral tras sufrir un accidente

Leonardo DiCaprio no pudo asistir al festival de Palm Springs por la restricción aérea en el Caribe

Asesinatos, celebridades y política: la fusión que Prince convirtió en su canción más audaz

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

El guion original de “Black Panther: Wakanda Forever” se revela tras años de secreto