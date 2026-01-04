El papa León XIV pidió que el bienestar de los venezolanos esté por encima de cualquier otro interés

El pontífice subraya la importancia de garantizar la soberanía y el estado de derecho en Venezuela en su mensaje dominical (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV ha instado este domingo a que el bien del pueblo venezolano prime sobre cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El pontífice subrayó la necesidad de garantizar la soberanía y el estado de derecho en la nación sudamericana, durante su mensaje desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del ángelus.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, expresó León XIV, según recogió la transmisión dominical. El papa reclamó asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución venezolana y respetar los derechos humanos y civiles de toda la población.

En su intervención, animó al país y a la comunidad internacional a trabajar unidos “por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” que atraviesa Venezuela. El pontífice llamó también a orar por el futuro del país y pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona nacional, así como de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados por él el pasado 19 de octubre.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) difundió este domingo un mensaje dirigido al Pueblo de Dios tras la detención de Nicolás Maduro, invitando a los fieles a fortalecer la esperanza, la oración ferviente y el compromiso activo por la paz en la sociedad venezolana. En el comunicado, la CEV exhortó a rechazar cualquier manifestación de violencia e instó a que las acciones y decisiones futuras se orienten al beneficio común.

“Nuestras manos deben abrirse para el encuentro y la ayuda mutua, y que las decisiones que se tomen, se hagan siempre por el bienestar de nuestro pueblo”, expresó la CEV en su mensaje, llamando a mantener la serenidad y el espíritu solidario en el contexto actual.

El mensaje de la CEV rechaza la violencia y llama a orientar las decisiones al beneficio común del pueblo venezolano

La Conferencia Episcopal subrayó la importancia de la oración colectiva como camino para superar la incertidumbre, priorizando la construcción de un ambiente pacífico tanto en el ámbito personal como social.

El ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela realizado la madrugada de este sábado. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará" Venezuela hasta que se concrete una “transición juiciosa”.