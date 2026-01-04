El Papa pide superar la violencia en Venezuela y salvaguardar la soberanía del país:"El bien del pueblo debe prevalecer"

El llamado a confiar en el Dios de la paz y la referencia a la alegría característica de la Navidad marcaron el cierre de la intervención del Papa León XIV tras el rezo del Ángelus, momento en que además reiteró la importancia del Año Jubilar de la Esperanza, que culminará con la clausura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el 6 de enero. A partir de este contexto de reflexión espiritual, el pontífice dedicó sus palabras centrales a la crisis política y social en Venezuela, destacando la urgencia de colocar el bienestar de la población por encima de cualquier otro interés ante los recientes acontecimientos vinculados con la detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte de autoridades estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar un proceso judicial.

Según informó el medio, León XIV transmitió su profunda inquietud por la situación que enfrenta el pueblo venezolano y resaltó la necesidad de superar los episodios de violencia que se han registrado. Dirigiéndose a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre afirmó que "el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y llevarnos a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz, salvaguardando la soberanía del país, garantizando el estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada persona y de todos", según consignó la fuente.

Durante su discurso, el Papa hizo hincapié en la importancia de trabajar de manera conjunta para que Venezuela logre un futuro caracterizado por la colaboración, la estabilidad y la concordia. En ese sentido, instó a autoridades y ciudadanos a fortalecer el respeto por el estado de derecho y a que se priorice la protección social, en especial hacia los sectores más vulnerables afectados por la difícil coyuntura económica, como reportó la plataforma de noticias. El sumo pontífice puso el foco en la situación de las personas más pobres, subrayando que sus necesidades deben ser atendidas con especial urgencia.

El medio detalló que León XIV solicitó a los asistentes y a la comunidad internacional que se mantenga una actitud proactiva a favor de la justicia y la paz en el país sudamericano, reiterando la obligación de salvaguardar la soberanía venezolana y evitar intromisiones que puedan menoscabarla. El Papa insistió en que el respeto a la Constitución y la protección de los derechos humanos constituyen elementos fundamentales para cualquier solución pacífica y duradera.

En otra parte de su mensaje, el Papa invitó a los creyentes a rezar por el bienestar del pueblo venezolano, asegurándoles también sus propias oraciones. Extendió esta petición de oración a los fieles presentes y a quienes seguían sus palabras a distancia, invitándolos a buscar la intercesión de santos venerados en Venezuela: la Virgen de Coromoto, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Esta invocación, según consignó el medio, tuvo el propósito de alentar la esperanza colectiva y fortalecer el ánimo de la población ante las dificultades.

Seguidamente, el pontífice enfatizó el valor de la colaboración social y política como vía para superar los desacuerdos que contribuyen a perpetuar la crisis en Venezuela. Destacó que el futuro del país requiere esfuerzos conjuntos y la disposición de todas las partes para dialogar y construir consensos orientados a la paz y la estabilidad, conforme informaron medios internacionales.

Al referirse al clima religioso, el Papa expuso que la esperanza se funda, en el tiempo litúrgico que atraviesa la Iglesia, en el misterio de la Encarnación, recordando que "el fundamento de la esperanza es la Encarnación de Dios". Vinculó este recordatorio con la invitación a los venezolanos a no perder la confianza en la posibilidad de lograr una convivencia armoniosa sustentada en la fe, según publicó el medio.

El discurso de León XIV incluyó una solicitud concreta a la comunidad internacional para que contribuya a priorizar la justicia y la protección social en el abordaje de la crisis venezolana. Rivalizando con la preocupación por la soberanía nacional, el Papa subrayó que la intervención de actores externos debe estar guiada por el respeto a la autodeterminación y por el compromiso con la salvaguarda de los derechos fundamentales de la población civil.

Además, en el marco de las celebraciones navideñas, el Santo Padre subrayó el sentido de la alegría propia de la época y transmitió un mensaje de esperanza, invitando a los fieles a dejarse inspirar por este espíritu festivo. Al finalizar la alocución, reiteró la invitación a la oración colectiva por Venezuela y expresó su deseo de que la paz, la justicia y el respeto mutuo se consoliden en el país latinoamericano, según lo transmitió el medio que cubrió el evento.