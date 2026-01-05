Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

Participación de Marisol Pérez Tello en las Elecciones 2026 se mantiene en suspenso. | Fotocomposición: Infobae Perú

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concedió el recurso de apelación presentado por el partido Primero la Gente, con el que busca revertir la decisión que declaró improcedente la inscripción de su fórmula presidencial por supuesta extemporaneidad. Ahora, el expediente ha sido elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá emitir un pronunciamiento definitivo en los próximos días.

La apelación fue interpuesta por el personero legal titular de la organización, Marco Antonio Zevallos Bueno, y contó también con la firma de la abogada y candidata Marisol Pérez Tello. El JEE verificó que la apelación cumplía con los requisitos legales, como la presentación dentro del plazo y la debida fundamentación, por lo que dispuso su remisión al máximo ente electoral.

Según la Resolución N.° 00063-2026-JEE-LIC1/JNE, fechada el 3 de enero, corresponde ahora al pleno del JNE convocar a una audiencia pública y resolver el caso en un plazo de tres días calendario, conforme al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales de 2026.

En declaraciones a RPP, la aspirante al sillón presidencial expresó su confianza en que el JNE actuará con responsabilidad y permitirá la inscripción de la lista de su partido. “Confío que van a asumir su responsabilidad, porque no es darme la razón, es reconocer su responsabilidad y a partir de eso permitirnos que la lista se admita y seguir el proceso regular”, señaló.

¿Por qué JEE Lima Centro rechazó la inscripción?

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de Primero la Gente por considerarla extemporánea. La decisión se sustentó en que la organización política no culminó el trámite dentro del plazo excepcional establecido en el reglamento y no se comprobó la existencia de fallas técnicas que impidieran el registro.

De acuerdo con la Resolución N.º 146-2025-JNE, el plazo para inscribir fórmulas presidenciales, congresales y representantes al Parlamento Andino venció a las 23:59:59 del 23 de diciembre de 2025, permitiendo una prórroga hasta las 12:00 del 24 de diciembre solo para aquellos que hubieran iniciado el proceso antes de la fecha límite.

El personero legal de Primero la Gente, Marco Zevallos, presentó dos escritos el 24 de diciembre solicitando la admisión fuera de plazo, argumentando problemas técnicos en el sistema Declara+. Sin embargo, la Oficina General de Tecnologías de la Información del JNE emitió un informe señalando que no se pudo determinar que la agrupación haya sido directamente afectada por incidentes en el sistema. El análisis descartó fallas en Declara+, aunque se reportaron incidencias menores en el sistema de firma digital SIGNNET, las cuales no impidieron la presentación de solicitudes dentro del plazo.

El JEE revisó los documentos presentados por el partido, entre los que figuran comprobantes de pago y planes de gobierno registrados el 23 de diciembre. No obstante, la agrupación no concluyó el trámite antes de las 12:00 del 24 de diciembre, y los documentos adicionales fueron ingresados a las 15:58:46 y 18:01:30, es decir, fuera de todo plazo reglamentario.

Futuro del partido en manos del JNE. | Andina

El reporte técnico presentado por Primero la Gente fue redactado después del cierre del plazo y no contó con la intervención del personal técnico del JNE. Pese a la asistencia remota brindada el 24 de diciembre, la autoridad electoral reiteró que no existieron fallas en el sistema central que impidieran la inscripción.

Por estos motivos, el JEE decidió declarar improcedente la solicitud, notificar la decisión y archivar el expediente, dejando abierta la posibilidad de apelación, vía que finalmente fue utilizada por la agrupación.