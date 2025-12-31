Marisol Pérez Tello acusa al JNE de excluir su plancha por falla digital en plena inscripción electoral

Falla en sistema del JNE impide inscripción de la plancha de Marisol Pérez Tello - crédito LUM

Un error técnico en el sistema digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habría dejado fuera de carrera a la plancha presidencial de Marisol Pérez Tello. La candidata de Primero la Gente denunció que, pese a haber iniciado el proceso dentro del plazo legal y con acompañamiento del propio organismo electoral, una falla en la plataforma impidió culminar la inscripción, lo que hoy mantiene a su agrupación en la incertidumbre y abre cuestionamientos sobre las garantías del proceso electoral.

Según explicó Pérez Tello, la normativa electoral permitía iniciar el registro de candidaturas hasta las 11:59 p. m. del 23 de diciembre y concluirlo hasta el mediodía del 24, siempre que el proceso se mantuviera activo de forma continua. Sin embargo, alrededor de las 12:00 del día 24, el sistema del JNE se interrumpió abruptamente, lo que imposibilitó completar el trámite digital.

La candidata sostuvo que la caída se habría originado en el proveedor de firmas digitales —designado por el propio JNE— y no en una omisión de su organización política. “El proceso se cayó cuando aún estábamos dentro del plazo”, afirmó, subrayando que la responsabilidad no puede recaer en los partidos cuando la infraestructura tecnológica falla.

Acompañamiento del JNE y registros documentados

Durante todo el procedimiento, explicó Pérez Tello, las organizaciones políticas contaron con acompañamiento técnico del JNE mediante reuniones virtuales en la plataforma Teams. Esto, a su juicio, demuestra que la entidad electoral fue testigo en tiempo real de las interrupciones del sistema.

Desde Primero la Gente aseguran que las fallas tanto de la plataforma Declara+ como del aplicativo de firma digital Signnet quedaron registradas y documentadas por el propio sistema del JNE, lo que refuerza su reclamo y sustenta el pedido de que se respete el derecho a la participación política.

Marisol Pérez Tello anunció su postulación a la presidencia del Perú. Foto: Twitter

El JNE exige pago para apelar pese a la falla

Uno de los puntos más cuestionados por la candidata es la exigencia de un pago de S/ 2.000 por cada lista para acceder al proceso de apelación. En el caso de Primero la Gente, ello implicaría un desembolso superior a los S/ 114.000, una cifra que Pérez Tello calificó como una barrera burocrática injusta.

A su entender, resulta inadmisible que se traslade el costo económico a los partidos cuando el problema fue ocasionado por el propio sistema del organismo electoral. “No se puede cobrar por corregir un error que no cometimos”, señaló.

Una alianza política sellada al límite del plazo

Consultada sobre por qué su agrupación inició la inscripción cerca del cierre del cronograma, Pérez Tello explicó que ello respondió a una decisión política reciente: la alianza con el Frente Social, que agrupa a organizaciones como el SUTEP y la Derrama Magisterial, concretada el 22 de diciembre.

Indicó que la ley electoral permite inscribir candidaturas hasta la fecha y hora límite establecidas, por lo que consideró legítimo haber utilizado ese margen. “La norma lo permite. Lo que no se puede permitir es que una falla técnica impida ejercer ese derecho”, enfatizó.

Primero La Gente en la mira. Más de 4.000 afiliados habrían sido inscritos contra su voluntad. Foto: Twitter Marisol Pérez Tello

Solo 14 planchas aceptadas y decenas en incertidumbre

Al cierre del 31 de diciembre, solo 14 de las 36 planchas presidenciales que solicitaron inscripción habían sido oficialmente aceptadas por el JNE. El resto permanece en evaluación, sin un plazo claro para una decisión definitiva.

Pérez Tello advirtió que el problema no se limita a la elección presidencial, ya que numerosas listas congresales y al Parlamento Andino también habrían quedado incompletas por las mismas fallas técnicas, lo que podría derivar en exclusiones masivas.

Proceso sin plazos claros y llamado al JNE

Otro de los aspectos más críticos, según la candidata, es la ausencia de un plazo definido para que el JNE resuelva las apelaciones o solicitudes de subsanación. Esta situación prolonga la incertidumbre y afecta la planificación política de las organizaciones.

Si bien dijo confiar en que su caso será revisado, advirtió que una eventual solución individual no resolvería el problema estructural. “No se trata solo de mí ni de mi partido. Se trata de la democracia”, afirmó.

Primero la Gente acusa al JNE de excluir su candidatura presidencial tras colapso de plataforma. Fuente: @JMVillalobosCam / X

En un comunicado oficial, el partido Primero la Gente reiteró que cumplió con todos los requisitos y procedimientos establecidos por el JNE, y que las interrupciones del sistema fueron ajenas a su responsabilidad. La organización invocó a las autoridades electorales a respetar sus propios procedimientos y a salvaguardar el derecho a la participación ciudadana, tanto de sus candidaturas como de otras agrupaciones afectadas por contratiempos similares.