Uno de los gigantes de snacks en el mundo y el secreto detrás de su éxito: cuatro papas peruanas que solo pueden usar ellos

El Día Nacional de la Papa se conmemora cada 30 de mayo en Perú, y este año el evento cobra especial relevancia porque el país cuenta con 17 variedades de papa protegidas mediante certificados de obtentor, según destacó la Comisión Nacional contra la Biopiratería, que lidera el Indecopi.
Esta protección, alineada con los principios de propiedad intelectual, incentiva la investigación y el mejoramiento genético de uno de los productos más emblemáticos de la biodiversidad peruana.
El rol del Indecopi en la protección de variedades vegetales
De acuerdo con información oficial, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi ha otorgado estos certificados a cuatro entidades clave: el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Centro Internacional de la Papa (CIP), la empresa Frito-Lay North America, Inc., y una variedad compartida entre el INIA y el CIP.
Seis variedades pertenecen al INIA, otras seis al CIP, cuatro a Frito-Lay y una es de titularidad conjunta. Esta distinción reconoce el trabajo científico realizado durante años para desarrollar papas con mejor resistencia a enfermedades, mayor capacidad de adaptación a diversos climas y mayor productividad.
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El sistema de certificados de obtentor funciona como una herramienta legal que protege las nuevas variedades vegetales.
De esta manera, quienes han realizado inversiones en investigación agrícola cuentan con un marco que les permite aprovechar los frutos de su trabajo, lo que a su vez estimula la competitividad y la sostenibilidad en el sector. Según el Indecopi, la protección de estas variedades impulsa el desarrollo de una agricultura moderna y sostenible en el país.
El respaldo legal detrás de las papas de Frito-Lay
La propiedad intelectual no solo ampara a los investigadores, sino que también beneficia directamente a los productores. Las marcas colectivas registradas ante Indecopi permiten a las asociaciones de agricultores de distintas regiones diferenciar sus productos en el mercado, fortalecer su identidad comercial y abrir nuevas oportunidades de negocio.
Este mecanismo ha permitido que diversas comunidades rurales accedan a mercados nacionales e internacionales con productos certificados y reconocidos.
La vigilancia sobre el uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales es otro eje de acción destacado en el Día Nacional de la Papa.
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La Comisión Nacional contra la Biopiratería monitorea activamente ocho especies nativas peruanas, entre ellas la papa, para evitar el uso indebido de recursos. Hasta la fecha, ningún sistema internacional de patentes ha reportado casos de biopiratería ligados a variedades nativas de papa, según reportó la Comisión.
Papas peruanas: diversidad genética y valor comercial
Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Perú posee más de 3.000 variedades de papa, lo que convierte al país en el mayor centro de diversidad genética de este cultivo a nivel mundial.
Este patrimonio no solo es un símbolo cultural, sino también una fuente de sustento para más de 700 mil familias que dependen de la cosecha y comercialización del tubérculo.
En la campaña por el Día Nacional de la Papa, las autoridades han recordado la importancia de la innovación y el respeto a la propiedad intelectual para asegurar el desarrollo sostenible del sector agrícola y la protección de la biodiversidad.
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