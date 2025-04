Beto Ortiz denuncia irrupción de “sicarios con uniforme de policías” en su casa de Chaclacayo: ANP pide investigación célere

Beto Ortiz denuncia la irrupción de "sicarios disfrazados de policías" en su casa, lo que él sospecha podría ser un acto de intimidación vinculado al empresario Zamir Villaverde

El periodista Beto Ortiz denunció este domingo un incidente en el que dos sujetos, vestidos con chalecos de policía, se presentaron en su casa de Chaclacayo, donde realizaron preguntas intimidatorias sobre su residencia al cuidador de la propiedad.

Según la denuncia emitida en Panorama, el dominical de la televisora a la que pertenece, los individuos no se identificaron y se retiraron rápidamente tras hacer preguntas directas sobre su presencia en la vivienda. El guardián informó que el automóvil en el que llegaron ya había sido visto anteriormente estacionado frente a la casa, y que los sujetos no parecían ser oficiales.

En diálogo con Infobae Perú, Ortiz señaló que una fuente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP) le informó que se trataba de “falsos” agentes, ya que no se realizan operativos el domingo y el automóvil no era oficial. El caso ya es conocido por la dependencia policial local.

“Estamos hablando de sicarios disfrazados de policías, que es algo que se ve todos los días (...) Esta fuente me dijo, textualmente, ‘te quieren dar vuelta’”, señaló al plantear la hipótesis de que el incidente podría estar relacionado con un intento de amedrentamiento por parte del empresario investigado por corrupción, Zamir Villaverde, quien lo denunció junto a sus colegas Rosana Cueva y Eduardo Quispe por cargos de organización criminal.

Fuente: Panorama

“Quizás estaríamos hablando de otro desenlace si hubiera abierto la puerta. La única explicación a la impunidad de Zamir es un pacto con el gobierno de Dina Boluarte (...) Lo primero que hace es quitar todo. Así es como ha fabricado su fortuna sangrienta, así ha robado todo un balneario en Cañete. Lo primero que hizo cuando empecé a denunciarlo fue ir a Registros Públicos a averiguar qué tengo. La SUNAT ya dijo que no tengo deudas tributarias, pero aun así la Fiscalía ha dado viabilidad a una de otras denuncias contra mí por defraudación tributaria”, agregó.

La conductora de Panorama, Carla Muschi, condenó que los periodistas sean amenazados “por cumplir con la labor de informar”. Por su parte, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), también expresó su preocupación y solicitó una investigación inmediata de los hechos.

“En este momento, Beto no está realizando labores periodísticas propiamente dichas, pero si hay una denuncia por reglaje debe ser investigada con celeridad. No es la primera vez que se denuncia a periodistas por pertenencia a organizaciones criminales. Parecería que ya no les sirve únicamente llevar a periodistas a tribunales por temas de difamación, sino que ahora quienes quieren acallar denuncias periodísticas le echan mano a interponer denuncias en el Ministerio Público”, afirmó a este medio.

Policía llegó a casa de Beto Ortiz. Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, exige una investigación rápida sobre el incidente

“Nosotros hemos sido críticos incluso con Beto, pero lo que no podríamos tolerar institucionalmente es que alguien, a consecuencia de su trabajo, sea víctima de prácticas delictivas. Aquí les toca a las autoridades esclarecer una situación”, continuó.

Otros pronunciamientos

La semana pasada, la periodista Rosana Cueva, directora periodística de Canal N y América Televisión, calificó de “absurda” la denuncia presentada por Villaverde, por la cual el Ministerio Público abrió una investigación en su contra en enero pasado.

Cueva, Ortiz y Quispe son implicados en una presunta organización criminal que lideraría el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, y en la que también se encuentran incursos fiscales, policías y exfuncionarios. La denuncia se basa, en buena parte, en las declaraciones de la expareja de Otárola, Yaziré Pinedo.

La periodista refirió, además, haber sido víctima de acoso por parte de Villaverde, quien fue colaborador eficaz y reconoció haber entregado miles de dólares al recluido expresidente Pedro Castillo a través del exministro Juan Silva.

“No me queda ninguna duda de que tiene un vínculo con otras autoridades del Estado. Está ahí, latente. Eso podría explicar por qué una fiscalía haya aceptado un documento con todos estos problemas, ausencias, faltas de sustentación. Hay varias irregularidades o partes del proceso que no están claras. Creo que ha habido una prisa para que ese expediente camine rápido”, señaló.

Varios periodistas, como Rosana Cueva, califican de "absurda" la denuncia de Villaverde

Inicialmente, la investigación fue por cargos de organización criminal y tráfico ilegal de datos personales, aunque solo este último extremo fue archivado, a pesar de que el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS) solicitaron que la Fiscalía se abstuviera de continuar con el caso.

Los gremios periodísticos subrayaron que la acusación se basa únicamente en la declaración de una sola persona, “lo que genera serias dudas sobre la solidez de la misma”. Además, consideraron que se trata de “una evidente estrategia de represalia y amedrentamiento, que debería motivar por lo menos sospechas en la Fiscalía”.