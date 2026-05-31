“La señora del kaos escuchará sus verdades políticas”: Roberto Sánchez envía mensaje a Keiko Fujimori a horas del debate presidencial

Roberto Sánchez, candidato presidencial, se dirige al pueblo peruano en la víspera del debate. Con firmeza, promete llevar un mensaje de esperanza y luchar para acabar con la pobreza, la criminalidad y la mafia política.| Video: Roberto Sánchez
El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lanzó un mensaje directo a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, en la antesala del debate presidencial que se realizará hoy domingo 31 de mayo en Lima. A través de sus redes sociales, el aspirante al sillón presidencial publicó el video en su página oficial.
Sánchez aseguró que “la señora del caos escuchará sus verdades políticas”, en referencia a su contrincante.
"Mañana es un día muy importante para nuestro pueblo y para todo el Perú. El debate presidencial marca un momento relevante. Con la fuerza del pueblo del Perú, de toda la sangre, vamos a llevar nuestro mensaje de esperanza, nuestro mensaje de lucha contra la pobreza, los mensajes de acabar con la criminalidad y la mafia política que hoy se ha quedado y se ha instaurado en este régimen. La señora del caos escuchará sus verdades políticas. Estaremos ahí presentes", señaló.
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Debate presidencial: estructura, temas y transmisión
El debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunirá a los dos aspirantes a la Presidencia de la República en el Centro de Convenciones de Lima a partir de las 20:00 horas. Según lo acordado por los equipos de campaña y el JNE, el intercambio estará estructurado en cuatro bloques temáticos, con exposiciones alternadas por cada candidato.
El primer bloque abordará seguridad ciudadana, comenzando con la intervención de Keiko Fujimori, seguida por Sánchez. El segundo, relacionado con el fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, abrirá con Sánchez y continuará con Fujimori. En el tercer bloque, educación y salud, Fujimori tomará la palabra antes que Sánchez. Finalmente, el segmento sobre economía, empleo y reducción de la pobreza iniciará con el representante de Juntos por el Perú, para concluir con la candidata de Fuerza Popular.
De acuerdo con el JNE, cada participante dispondrá de siete minutos por bloque, sumando un total de 28 minutos de intervención para cada uno en la fase expositiva. El formato contempla además la incorporación de preguntas ciudadanas, que abrirán el diálogo en cada bloque temático y permitirán abordar inquietudes específicas de la población.
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El debate será emitido en señal abierta a través de JNE Media, el canal institucional del organismo electoral, y también podrá verse en directo por las redes sociales oficiales del JNE, incluyendo plataformas como Facebook y YouTube.
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