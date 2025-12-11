Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad: revelará si aún ama a Miguelón y dará su opinión sobre la infidelidad

La modelo vuelve al famoso programa para enfrentar preguntas directas sobre su vida amorosa, su postura ante la lealtad y el misterio de sus sentimientos hacia Miguelón, prometiendo confesiones que darán mucho que hablar (EVDLV)

La segunda aparición de Tilsa Lozano en El valor de la verdad promete un nuevo nivel de exposición emocional y detalles sobre decisiones que marcaron su vida afectiva. En el adelanto del programa, la exmodelo sostiene que su concepto de fidelidad no ha variado con el tiempo y que mantiene una postura rígida frente a cualquier ocultamiento.

La conversación con Beto Ortiz la conduce a recordar episodios de tensión, situaciones que definieron su visión del compromiso y momentos en los que sintió que la manipulación afectó su estabilidad.

El eje de esta entrega gira en torno a la pregunta sobre sus sentimientos hacia Miguelón, una interrogante que se responderá en la emisión del domingo desde las diez de la noche.

La postura de Lozano ante el engaño

Tilsa Lozano sostiene que su visión sobre la fidelidad no ha cambiado y recuerda momentos en que la falta de transparencia quebró su confianza y dejó huellas en su historia afectiva. (EVDLV)

El anticipo del nuevo capítulo muestra a Tilsa Lozano firme en su percepción sobre la lealtad dentro de una relación. Cuando Beto Ortiz le consulta si, con el paso del tiempo, ha reconsiderado su visión respecto a la infidelidad, la participante responde sin vacilaciones que no, que jamás ha dejado de ser estricta en ese punto.

Su tono directo refuerza la idea de que los límites que estableció desde antes continúan intactos. Ortiz insiste y plantea si esa rigidez opera únicamente cuando el agravio es contra ella. Lozano replica que nunca se ha colocado en una posición ingenua ni ha pretendido disfrazar decisiones propias para suavizar situaciones difíciles.

La conversación avanza hacia momentos concretos de su pasado sentimental. Ortiz menciona la clásica frase “me voy a separar”, a lo que ella responde que nunca escuchó promesas futuras, sino declaraciones de hecho: “Estoy separado”. Ese matiz define una parte de su relato y explica por qué ciertas conductas se convirtieron en puntos de quiebre.

El adelanto también expone la molestia de Lozano ante el ocultamiento y las medias verdades. Cuando recuerda episodios en los que vio imágenes de su entonces pareja “en juerga, con flacas”, señala que envió un mensaje directo exigiendo explicaciones sobre los videos. Para ella, no se trata únicamente de encuentros o salidas, sino del acto de esconder información, algo que considera una forma inequívoca de infidelidad.

En un momento, su voz se quiebra al referirse a una relación que describe como una especie de novela emocional en la que sintió que fue la última en advertir la realidad. La conductora del espacio anuncia que en esta edición se abordará quién fue el hombre que la cautivó, la manipuló y la dejó cerca del colapso. Esa línea narrativa subraya un periodo turbulento que, según lo adelantado, aún tiene repercusiones.

Lozano también se detiene en su idea de familia. Explica que su matrimonio respondió a un deseo profundo por construir un espacio afectivo sólido, un sueño que siempre aspiró a cumplir. Esa reflexión da contexto a sus decisiones y al peso emocional que asigna al compromiso formal.

Las tensiones que marcaron su historia sentimental

La entrega profundiza en vínculos que prometieron futuro mientras ocultaban verdades, además de mostrar momentos de ironía que contrastan con las heridas que la afectaron. (EVDLV)

El material promocional remarca que la nueva edición del programa profundizará en las personas que influyeron en etapas críticas de su vida. Esas preguntas delinean el foco de un episodio que se adentra en dinámicas que, según Lozano, la afectaron de manera intensa.

Cuando se refería a comportamientos que para ella constituyen una falta, Lozano enumera situaciones que van más allá de encuentros evidentes. Explica que frases como “solo fue una comida” o “solo es mi amiga” esconden intenciones y actos que, para ella, cruzan una línea clara. Comenta que si alguien sostiene conversaciones comprometedoras, coordina salidas o comparte momentos sin transparentarlos, ya se trata de una transgresión. La ausencia de honestidad es, para ella, la esencia de la falta.

El adelanto también incluye un intercambio más ligero, aunque revelador. Ortiz afirma que “calentarle la comidita al ex mientras estás con el actual no constituye adulterio”, frase que da pie a una respuesta cargada de ironía por parte de Lozano. Ella replica que “un plato de comida no se le niega a nadie”, comentario que genera risas en el estudio.

A continuación, el conductor pregunta qué comida le enviaba, y ella detalla que a esa persona “le gusta la pierna”, mientras aclara que el “encuentro era para mi marido”. Ese tramo muestra un costado más distendido que contrasta con las confesiones previas.

El episodio también retoma episodios en los que se sintió expuesta a manipulación emocional. Según el anuncio del programa, lo relatado formaría parte de una trama en la que la ilusión de un futuro encubría comportamientos que finalmente la dañaron. Es la línea que promete guiar gran parte de la entrevista, sobre todo porque ella misma reconoce que tardó en ver la dimensión completa de lo que vivía.

La pregunta clave sobre Miguelón

La interrogante sobre si Tilsa aún ama a Miguelón concentra el interés del capítulo, que anticipa revelaciones sobre afectos, quiebres y la huella emocional de esa relación. (EVDLV)

La pieza promocional culmina con una interrogante que da sentido al episodio: “Tilsa, ¿amas a Miguelón?”. Esa pregunta instala la expectativa central del programa, ya que la relación con él ha sido un punto recurrente en su trayectoria pública.

El adelanto no revela su respuesta, aunque el diseño mismo de la entrega sugiere que formará parte del momento más esperado de la noche. La producción anticipa que la participante enfrentará cuestionamientos sobre sentimientos persistentes, heridas abiertas y decisiones que todavía definen su vida personal.

La invitación del programa destaca que esta segunda aparición se emitirá después de Panorama, por Panamericana, desde las diez de la noche. El anuncio subraya que, si el capítulo anterior generó impacto, esta nueva edición profundizará en aspectos que no se exploraron antes y que podrían reconfigurar la narrativa sobre uno de los episodios más comentados de la vida de Lozano.