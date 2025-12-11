Perú

Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad: revelará si aún ama a Miguelón y dará su opinión sobre la infidelidad

En su próxima aparición en ‘El valor de la verdad’, Tilsa Lozano responderá la pregunta que todos sus seguidores se hacen y dará detalles inéditos sobre su vida sentimental y sus opiniones personales

Guardar
La modelo vuelve al famoso programa para enfrentar preguntas directas sobre su vida amorosa, su postura ante la lealtad y el misterio de sus sentimientos hacia Miguelón, prometiendo confesiones que darán mucho que hablar (EVDLV)

La segunda aparición de Tilsa Lozano en El valor de la verdad promete un nuevo nivel de exposición emocional y detalles sobre decisiones que marcaron su vida afectiva. En el adelanto del programa, la exmodelo sostiene que su concepto de fidelidad no ha variado con el tiempo y que mantiene una postura rígida frente a cualquier ocultamiento.

La conversación con Beto Ortiz la conduce a recordar episodios de tensión, situaciones que definieron su visión del compromiso y momentos en los que sintió que la manipulación afectó su estabilidad.

El eje de esta entrega gira en torno a la pregunta sobre sus sentimientos hacia Miguelón, una interrogante que se responderá en la emisión del domingo desde las diez de la noche.

La postura de Lozano ante el engaño

Tilsa Lozano sostiene que su
Tilsa Lozano sostiene que su visión sobre la fidelidad no ha cambiado y recuerda momentos en que la falta de transparencia quebró su confianza y dejó huellas en su historia afectiva. (EVDLV)

El anticipo del nuevo capítulo muestra a Tilsa Lozano firme en su percepción sobre la lealtad dentro de una relación. Cuando Beto Ortiz le consulta si, con el paso del tiempo, ha reconsiderado su visión respecto a la infidelidad, la participante responde sin vacilaciones que no, que jamás ha dejado de ser estricta en ese punto.

Su tono directo refuerza la idea de que los límites que estableció desde antes continúan intactos. Ortiz insiste y plantea si esa rigidez opera únicamente cuando el agravio es contra ella. Lozano replica que nunca se ha colocado en una posición ingenua ni ha pretendido disfrazar decisiones propias para suavizar situaciones difíciles.

La conversación avanza hacia momentos concretos de su pasado sentimental. Ortiz menciona la clásica frase “me voy a separar”, a lo que ella responde que nunca escuchó promesas futuras, sino declaraciones de hecho: “Estoy separado”. Ese matiz define una parte de su relato y explica por qué ciertas conductas se convirtieron en puntos de quiebre.

El adelanto también expone la molestia de Lozano ante el ocultamiento y las medias verdades. Cuando recuerda episodios en los que vio imágenes de su entonces pareja “en juerga, con flacas”, señala que envió un mensaje directo exigiendo explicaciones sobre los videos. Para ella, no se trata únicamente de encuentros o salidas, sino del acto de esconder información, algo que considera una forma inequívoca de infidelidad.

En un momento, su voz se quiebra al referirse a una relación que describe como una especie de novela emocional en la que sintió que fue la última en advertir la realidad. La conductora del espacio anuncia que en esta edición se abordará quién fue el hombre que la cautivó, la manipuló y la dejó cerca del colapso. Esa línea narrativa subraya un periodo turbulento que, según lo adelantado, aún tiene repercusiones.

Lozano también se detiene en su idea de familia. Explica que su matrimonio respondió a un deseo profundo por construir un espacio afectivo sólido, un sueño que siempre aspiró a cumplir. Esa reflexión da contexto a sus decisiones y al peso emocional que asigna al compromiso formal.

Las tensiones que marcaron su historia sentimental

La entrega profundiza en vínculos
La entrega profundiza en vínculos que prometieron futuro mientras ocultaban verdades, además de mostrar momentos de ironía que contrastan con las heridas que la afectaron. (EVDLV)

El material promocional remarca que la nueva edición del programa profundizará en las personas que influyeron en etapas críticas de su vida. Esas preguntas delinean el foco de un episodio que se adentra en dinámicas que, según Lozano, la afectaron de manera intensa.

Cuando se refería a comportamientos que para ella constituyen una falta, Lozano enumera situaciones que van más allá de encuentros evidentes. Explica que frases como “solo fue una comida” o “solo es mi amiga” esconden intenciones y actos que, para ella, cruzan una línea clara. Comenta que si alguien sostiene conversaciones comprometedoras, coordina salidas o comparte momentos sin transparentarlos, ya se trata de una transgresión. La ausencia de honestidad es, para ella, la esencia de la falta.

El adelanto también incluye un intercambio más ligero, aunque revelador. Ortiz afirma que “calentarle la comidita al ex mientras estás con el actual no constituye adulterio”, frase que da pie a una respuesta cargada de ironía por parte de Lozano. Ella replica que “un plato de comida no se le niega a nadie”, comentario que genera risas en el estudio.

A continuación, el conductor pregunta qué comida le enviaba, y ella detalla que a esa persona “le gusta la pierna”, mientras aclara que el “encuentro era para mi marido”. Ese tramo muestra un costado más distendido que contrasta con las confesiones previas.

El episodio también retoma episodios en los que se sintió expuesta a manipulación emocional. Según el anuncio del programa, lo relatado formaría parte de una trama en la que la ilusión de un futuro encubría comportamientos que finalmente la dañaron. Es la línea que promete guiar gran parte de la entrevista, sobre todo porque ella misma reconoce que tardó en ver la dimensión completa de lo que vivía.

La pregunta clave sobre Miguelón

La interrogante sobre si Tilsa
La interrogante sobre si Tilsa aún ama a Miguelón concentra el interés del capítulo, que anticipa revelaciones sobre afectos, quiebres y la huella emocional de esa relación. (EVDLV)

La pieza promocional culmina con una interrogante que da sentido al episodio: “Tilsa, ¿amas a Miguelón?”. Esa pregunta instala la expectativa central del programa, ya que la relación con él ha sido un punto recurrente en su trayectoria pública.

El adelanto no revela su respuesta, aunque el diseño mismo de la entrega sugiere que formará parte del momento más esperado de la noche. La producción anticipa que la participante enfrentará cuestionamientos sobre sentimientos persistentes, heridas abiertas y decisiones que todavía definen su vida personal.

La invitación del programa destaca que esta segunda aparición se emitirá después de Panorama, por Panamericana, desde las diez de la noche. El anuncio subraya que, si el capítulo anterior generó impacto, esta nueva edición profundizará en aspectos que no se exploraron antes y que podrían reconfigurar la narrativa sobre uno de los episodios más comentados de la vida de Lozano.

Temas Relacionados

Tilsa LozanoEl Valor de la VerdadBeto Ortizperu–entretenimiento

Más Noticias

100 frases para diciembre: positivas y de aliento que te invitan a cerrar el año con buen ánimo

Las frases de aliento adquieren relevancia en el último mes del año, marcando el tono de una sociedad que busca renovar esperanzas y enfrentar incertidumbres con resiliencia

100 frases para diciembre: positivas

Continúa la crisis en EsSalud: Usuarios denuncian demoras en citas de hasta cuatro meses

La falta de disponibilidad de turnos obliga a los asegurados a recurrir a clínicas privadas, generando gastos adicionales

Continúa la crisis en EsSalud:

Lesly Águila y Cielo Fernández, de Corazón Serrano, alarman a fans tras dar positivo a Covid-19

Las cantantes permanecen en aislamiento y en proceso de recuperación, mientras la orquesta garantiza la continuidad de sus presentaciones con el respaldo de otras voces y comparte detalles de su evolución médica

Lesly Águila y Cielo Fernández,

Día Internacional de las Montañas: la fecha que busca proteger ecosistemas esenciales y a las comunidades que dependen de ellos

La jornada pretende generar conciencia sobre la relevancia de los sistemas montañosos y la necesidad de implementar acciones que garanticen la sostenibilidad de los entornos y las comunidades asociadas

Día Internacional de las Montañas:

Qué se celebra el 11 de diciembre en el Perú: una fecha marcada por justicia, memoria y desafíos ambientales

La fecha recuerda acontecimientos históricos vinculados a la búsqueda de verdad y la defensa de los derechos humanos, así como la importancia de la protección ambiental en el país

Qué se celebra el 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de 80 % de

Más de 80 % de peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta del país

Tomás Gálvez afirma que caso Cuellos Blancos “fue una invención” y anuncia desactivación de equipos especiales

Congresistas que votaron contra la reelección ahora preparan campaña para volver en el 2026: ¿quiénes son?

Magistrados del TC adelantan opinión sobre la demanda de Delia Espinoza contra la JNJ

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Lesly Águila y Cielo Fernández,

Lesly Águila y Cielo Fernández, de Corazón Serrano, alarman a fans tras dar positivo a Covid-19

Ricardo Bonilla, Timoteo, revela lo complicado que fue trabajar con María Pía: “Fue una etapa desgastante”

Magaly Medina celebra nueve años de matrimonio cantando “Un día de suerte” junto a Alfredo Zambrano en redes sociales

Luisito Sánchez será padre por quinta vez junto a la sobrina de Ricky Trevitazo

Luck Ra trae su revolución de cumbia pop y cuarteto a Lima: los detalles de su primer concierto en el Perú este 2026

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará hoy a

Alianza Lima enfrentará hoy a Antropova: la voleibolista de 2 metros que deberá bloquear para clasificar a semis del Mundial de Clubes

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

Paolo Guerrero reveló contundente motivo por el que decidió convertirse en ‘streamer’: “Ha sido difícil”

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima y los resultados que necesita en la fecha final para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025