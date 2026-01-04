Perú

Franco Escamilla anuncia su espectáculo “1995” en Lima: fechas, precios y detalles del regreso del comediante mexicano

El humorista volverá a Lima el 17 de enero con su renovado espectáculo “1995”, en el Duomo de Costa 21. Las entradas ya están disponibles y ofrecen descuento por compra anticipada

Guardar
El humorista mexicano se presentará
El humorista mexicano se presentará el 17 de enero, abriendo la temporada con un espectáculo que promete reunir a distintas generaciones en torno a la risa y la memoria de los noventa (Difusión)

La temporada veraniega limeña tendrá un invitado especial en 2026. El reconocido comediante mexicano Franco Escamilla confirmó su regreso a Perú con “1995”, un show que explora la cultura pop y la nostalgia noventera a través de su característico humor irónico.

El evento se realizará el 17 de enero en el Duomo de Costa 21, con entradas a la venta en Teleticket y una promoción de descuento para los primeros compradores. La gira incluye varias ciudades de Latinoamérica y promete una noche cargada de risas y memorias compartidas.

La llegada de Escamilla a Lima representa el inicio de una serie de presentaciones internacionales que recorrerán diversos países de la región. “1995” es el nuevo espectáculo del comediante nacido en Cuautla, Morelos, quien ha construido una sólida carrera en la escena del stand-up latinoamericano.

En esta ocasión, el público peruano podrá reencontrarse con el humor ácido, la sátira y el ingenio que han convertido a Escamilla en un referente del género. La cita está pactada para el 17 de enero en el Duomo de Costa 21, un espacio que se prepara para recibir a cientos de seguidores en busca de una experiencia única marcada por la risa y la evocación de los años noventa. Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma Teleticket, con un beneficio especial de 15% de descuento por compra anticipada.

Fecha, recinto y precios de entradas

Lima recibirá a Franco Escamilla
Lima recibirá a Franco Escamilla el 17 de enero en Costa Verde, en un recinto preparado para gran aforo, con boletos a la venta y un beneficio del 15% de descuento para quienes compren con anticipación. (Difusión)

La presentación de Franco Escamilla en Lima está programada para el sábado 17 de enero en el Duomo de Costa 21, ubicado en la Costa Verde. El recinto, conocido por albergar espectáculos de gran convocatoria, será el escenario donde Escamilla desplegará su humor sarcástico y sus relatos inspirados en la década de los noventa.

El acceso a la función ya puede asegurarse a través de la plataforma digital Teleticket. El sistema permite seleccionar asientos numerados en las siguientes zonas:

  • Golden Numerado: S/ 343
  • Platinum Numerado: S/ 257
  • General: S/ 193
  • Conadis: S/ 279

Como ventaja exclusiva de lanzamiento, los compradores pueden obtener un 15% de descuento utilizando cualquier método de pago. Esta promoción busca incentivar la asistencia y premiar a quienes aseguren su lugar con anticipación.

“1995”: humor y nostalgia en el escenario limeño

El nuevo show de Escamilla
El nuevo show de Escamilla revive la década de los noventa desde la sátira, con anécdotas y guiños culturales que conectan generaciones y refuerzan su estilo ácido sobre el escenario. (Difusión)

El espectáculo “1995” lleva al público a un recorrido por los momentos emblemáticos de la cultura pop noventera, filtrados por la visión irónica de Escamilla. El comediante fusiona anécdotas personales y observaciones agudas sobre la sociedad de esa época, construyendo un relato que conecta con distintas generaciones.

En declaraciones previas sobre el contenido de su show, Franco Escamilla señaló: “Es una invitación a reírnos de lo que fuimos y de lo que vivimos en una de las décadas más intensas. Hay historias que todos recordamos y que, vistas hoy, pueden causar asombro y carcajadas”. La propuesta busca generar identificación entre los asistentes y motivar la reflexión a través del humor.

El público podrá esperar una velada donde la sátira y el sarcasmo destacan como las herramientas principales de Escamilla, quien ha logrado posicionarse como uno de los artistas más influyentes del stand-up en el continente.

Trayectoria de Franco Escamilla

Reconocido por su sarcasmo y
Reconocido por su sarcasmo y cercanía con el público, Escamilla suma especiales, giras mundiales y presentaciones históricas que lo posicionan como una figura clave del humor en español. (Difusión)

Franco Javier López Escamilla, nacido el 29 de abril de 1981 en Cuautla, Morelos, ha desarrollado una carrera multifacética como comediante, músico y presentador. Conocido por sus sobrenombres “El amo del sarcasmo” y “El comediante del sombrero”, es fundador del colectivo La Diablo Squad y ha participado en giras internacionales que lo llevaron a escenarios en Estados Unidos, Europa y Asia.

A lo largo de su trayectoria, ha sido el primer comediante latino en presentarse en recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el Carnegie Hall de Nueva York. Su repertorio incluye especiales como “Por la Anécdota”, “Ladies Man” y “Bienvenido al Mundo”, además de participaciones en plataformas digitales y televisión.

La actual gira de Escamilla, de la que Lima es una de las primeras paradas, contempla presentaciones en El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico, consolidando su presencia en la región. La expectativa crece en cada ciudad programada, donde el público aguarda el regreso de un artista que ha sabido reinventarse y conectar con audiencias diversas.

El humor, la crítica social y la evocación de los noventa se combinan en “1995”, una oportunidad para que los asistentes disfruten de una experiencia que mezcla entretenimiento y memoria colectiva. El espectáculo promete una noche inolvidable para los seguidores peruanos y para quienes buscan revivir, a través del ingenio de Escamilla, las historias que marcaron una época.

Temas Relacionados

Franco EscamillaCosta 21San MiguelLimaperu–entretenimiento

Más Noticias

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

El presidente de Perú y el mandatario electo de Chile abordaron el impacto regional de los recientes hechos en Caracas y acordaron reunirse en Lima el próximo miércoles para coordinar acciones frente a la migración irregular

Tensión en Venezuela: Lo que

Inscripción militar obligatoria en Perú: ¿cómo realizar el trámite en las Fuerzas Armadas y qué documentos llevar?

Todos los jóvenes de 17 años deben estar inscritos en el Registro Militar del Ejército, FAP o Marina de Guerra

Inscripción militar obligatoria en Perú:

Crisis sanitaria en Piura: colapso de desagües expone a miles de pobladores a focos infecciosos

Aguas servidas, malos olores y redes de alcantarillado colapsadas afectan viviendas, centros de salud y colegios en distintos sectores de Piura, mientras vecinos y personal médico advierten riesgos graves para la salud pública

Crisis sanitaria en Piura: colapso

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

El delantero argentino contó los motivos para llegar al elenco cajamarquino y de la posibilidad de apoyar a la directiva en el armado del plantel 2026

Hernán Barcos reveló por qué

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

El exalcalde sostuvo que estos “clanes” actúan con impunidad en el país y propuso que, en caso de llegar al poder, implementará medidas drásticas para eliminarlos

Rafael López Aliaga afirma que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

ENTRETENIMIENTO

Cantante cubana Seidy “La niña”

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

DEPORTES

Hernán Barcos reveló por qué

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/26? Así se jugará la permanencia y ascenso en la según las bases del torneo

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso