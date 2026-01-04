Franco Escamilla anuncia su espectáculo “1995” en Lima: fechas, precios y detalles del regreso del comediante mexicano

El humorista mexicano se presentará el 17 de enero, abriendo la temporada con un espectáculo que promete reunir a distintas generaciones en torno a la risa y la memoria de los noventa (Difusión)

La temporada veraniega limeña tendrá un invitado especial en 2026. El reconocido comediante mexicano Franco Escamilla confirmó su regreso a Perú con “1995”, un show que explora la cultura pop y la nostalgia noventera a través de su característico humor irónico.

El evento se realizará el 17 de enero en el Duomo de Costa 21, con entradas a la venta en Teleticket y una promoción de descuento para los primeros compradores. La gira incluye varias ciudades de Latinoamérica y promete una noche cargada de risas y memorias compartidas.

La llegada de Escamilla a Lima representa el inicio de una serie de presentaciones internacionales que recorrerán diversos países de la región. “1995” es el nuevo espectáculo del comediante nacido en Cuautla, Morelos, quien ha construido una sólida carrera en la escena del stand-up latinoamericano.

En esta ocasión, el público peruano podrá reencontrarse con el humor ácido, la sátira y el ingenio que han convertido a Escamilla en un referente del género. La cita está pactada para el 17 de enero en el Duomo de Costa 21, un espacio que se prepara para recibir a cientos de seguidores en busca de una experiencia única marcada por la risa y la evocación de los años noventa. Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma Teleticket, con un beneficio especial de 15% de descuento por compra anticipada.

Fecha, recinto y precios de entradas

Lima recibirá a Franco Escamilla el 17 de enero en Costa Verde, en un recinto preparado para gran aforo, con boletos a la venta y un beneficio del 15% de descuento para quienes compren con anticipación. (Difusión)

La presentación de Franco Escamilla en Lima está programada para el sábado 17 de enero en el Duomo de Costa 21, ubicado en la Costa Verde. El recinto, conocido por albergar espectáculos de gran convocatoria, será el escenario donde Escamilla desplegará su humor sarcástico y sus relatos inspirados en la década de los noventa.

El acceso a la función ya puede asegurarse a través de la plataforma digital Teleticket. El sistema permite seleccionar asientos numerados en las siguientes zonas:

Golden Numerado : S/ 343

Platinum Numerado : S/ 257

General : S/ 193

Conadis: S/ 279

Como ventaja exclusiva de lanzamiento, los compradores pueden obtener un 15% de descuento utilizando cualquier método de pago. Esta promoción busca incentivar la asistencia y premiar a quienes aseguren su lugar con anticipación.

“1995”: humor y nostalgia en el escenario limeño

El nuevo show de Escamilla revive la década de los noventa desde la sátira, con anécdotas y guiños culturales que conectan generaciones y refuerzan su estilo ácido sobre el escenario. (Difusión)

El espectáculo “1995” lleva al público a un recorrido por los momentos emblemáticos de la cultura pop noventera, filtrados por la visión irónica de Escamilla. El comediante fusiona anécdotas personales y observaciones agudas sobre la sociedad de esa época, construyendo un relato que conecta con distintas generaciones.

En declaraciones previas sobre el contenido de su show, Franco Escamilla señaló: “Es una invitación a reírnos de lo que fuimos y de lo que vivimos en una de las décadas más intensas. Hay historias que todos recordamos y que, vistas hoy, pueden causar asombro y carcajadas”. La propuesta busca generar identificación entre los asistentes y motivar la reflexión a través del humor.

El público podrá esperar una velada donde la sátira y el sarcasmo destacan como las herramientas principales de Escamilla, quien ha logrado posicionarse como uno de los artistas más influyentes del stand-up en el continente.

Trayectoria de Franco Escamilla

Reconocido por su sarcasmo y cercanía con el público, Escamilla suma especiales, giras mundiales y presentaciones históricas que lo posicionan como una figura clave del humor en español. (Difusión)

Franco Javier López Escamilla, nacido el 29 de abril de 1981 en Cuautla, Morelos, ha desarrollado una carrera multifacética como comediante, músico y presentador. Conocido por sus sobrenombres “El amo del sarcasmo” y “El comediante del sombrero”, es fundador del colectivo La Diablo Squad y ha participado en giras internacionales que lo llevaron a escenarios en Estados Unidos, Europa y Asia.

A lo largo de su trayectoria, ha sido el primer comediante latino en presentarse en recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el Carnegie Hall de Nueva York. Su repertorio incluye especiales como “Por la Anécdota”, “Ladies Man” y “Bienvenido al Mundo”, además de participaciones en plataformas digitales y televisión.

La actual gira de Escamilla, de la que Lima es una de las primeras paradas, contempla presentaciones en El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico, consolidando su presencia en la región. La expectativa crece en cada ciudad programada, donde el público aguarda el regreso de un artista que ha sabido reinventarse y conectar con audiencias diversas.

El humor, la crítica social y la evocación de los noventa se combinan en “1995”, una oportunidad para que los asistentes disfruten de una experiencia que mezcla entretenimiento y memoria colectiva. El espectáculo promete una noche inolvidable para los seguidores peruanos y para quienes buscan revivir, a través del ingenio de Escamilla, las historias que marcaron una época.