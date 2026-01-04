Perú

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de uretra

El cáncer de uretra es una afección poco frecuente pero potencialmente peligrosa si no se detecta a tiempo

Cuidar la salud de la uretra es clave para prevenir infecciones, inflamaciones y enfermedades más complejas (20 Minutos)

La uretra es un conducto esencial del sistema urinario, ya que permite la salida de la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo y, en el caso de los hombres, también cumple un rol en el sistema reproductor. Cuidar la salud de la uretra es clave para prevenir infecciones, inflamaciones y enfermedades más complejas que afectan a muchos peruanos. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los problemas del tracto urinario representan una causa frecuente de consulta médica, especialmente cuando los síntomas se ignoran o se confunden con infecciones comunes. Entre las enfermedades más graves se encuentra el cáncer de uretra, una afección poco frecuente pero potencialmente peligrosa si no se detecta a tiempo. Por ello, es fundamental conocer cuáles son los principales síntomas del cáncer de uretra.

  1. Sangre en la orina o en la secreción uretral: puede presentarse de forma visible o microscópica y suele ser uno de los primeros signos de alerta.
  2. Dolor o ardor al orinar: esta molestia es persistente y no mejora con tratamientos habituales para infecciones urinarias.
  3. Dificultad para orinar: se manifiesta como chorro débil, interrupciones al miccionar o sensación de vaciado incompleto de la vejiga.
  4. Secreción anormal por la uretra: puede ser transparente, blanquecina o con sangre, y no está asociada a infecciones de transmisión sexual.
  5. Dolor o presencia de un bulto en la zona genital o perineal: este síntoma suele aparecer en etapas más avanzadas de la enfermedad.

Factores de riesgo del cáncer de uretra

Existen diversos factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de uretra. Uno de los principales es el antecedente de infecciones urinarias recurrentes o inflamación crónica de la uretra. Estas condiciones pueden dañar el tejido uretral a lo largo del tiempo. Las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente el virus del papiloma humano (VPH), también se asocian a un mayor riesgo. Además, antecedentes de cáncer de vejiga o el uso prolongado de sondas urinarias pueden predisponer al desarrollo de esta enfermedad.

La dificultad para orinar es otro signo frecuente de cáncer de uretra (Freepik)

El tabaquismo es otro factor relevante, ya que las sustancias tóxicas del cigarrillo se eliminan a través de la orina y pueden dañar las células del tracto urinario. La edad avanzada y ciertas cirugías previas en la uretra también incrementan el riesgo.

Cómo prevenir el cáncer de uretra

Si bien no siempre es posible prevenir el cáncer de uretra, adoptar hábitos saludables puede reducir el riesgo. Mantener una adecuada higiene íntima y tratar oportunamente las infecciones urinarias es fundamental para evitar la inflamación crónica. Es importante practicar sexo seguro para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Además, evitar el consumo de tabaco contribuye a proteger no solo la uretra, sino todo el sistema urinario.

Beber suficiente agua ayuda a eliminar toxinas del organismo y favorece el buen funcionamiento de las vías urinarias. Asimismo, acudir al médico ante cualquier cambio en la micción, sangrado o dolor persistente permite un diagnóstico temprano.

Beber suficiente agua ayuda a eliminar toxinas del organismo y favorece el buen funcionamiento de las vías urinarias (iStock)

La detección oportuna es clave. Reconocer los síntomas y no minimizarlos puede marcar la diferencia en el tratamiento y el pronóstico del cáncer de uretra, una enfermedad poco común, pero que requiere atención médica especializada y seguimiento constante.

Tratamiento del cáncer de uretra

El tratamiento del cáncer de uretra depende del tamaño del tumor, su localización, el estadio de la enfermedad y el estado general del paciente. Las opciones incluyen cirugía para extirpar el tumor, que puede variar desde procedimientos conservadores hasta la resección completa de la uretra en casos avanzados.

La radioterapia se utiliza para destruir células cancerosas o reducir el tamaño del tumor, mientras que la quimioterapia puede indicarse cuando el cáncer se ha diseminado. En algunos casos, se combina más de un tratamiento para mejorar los resultados. Un diagnóstico temprano permite terapias menos invasivas y mejores posibilidades de recuperación.

