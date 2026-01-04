Perú

Detienen a dos mujeres por intentar ingresar celulares en sus partes íntimas al penal de Arequipa

El INPE informó que ambas fueron intervenidas con estos objetos dirigidos para sus parejas, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario

Guardar
Detienen a dos mujeres por
Detienen a dos mujeres por intentar ingresar celulares en sus partes íntimas al penal de Arequipa. (Foto: Composición - Infobae/INPE)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la intervención de dos mujeres en el Establecimiento Penitenciario Arequipa Varones por intentar ingresar objetos y sustancias prohibidas ocultos en sus partes íntimas durante la revisión de visitas.

El personal del INPE reportó sobre la detección de ambos intentos el sábado 3 de enero como parte de los controles de seguridad reforzados para prevenir situaciones como estas. Aunque ambas intervenciones se produjeron con apenas una hora de diferencia, no estaban vinculadas entre sí.

La primera intervención ocurrió aproximadamente a las 2:40 p.m., cuando Maryori Mendoza Mamani intentó ingresar al penal de Varones de Areuquipa y fue sometida a una inspección con detector de metales. Al activarse la alarma, Mendoza entregó un paquete forrado con preservativo que llevaba oculto en su cuerpo.

Dentro del paquete se hallaron tabaco y un celular táctil de color plomo. Mendoza había acudido para visitar a su conviviente, el interno Fabián Andree Bonifaz Mendoza.

Detienen a dos mujeres por
Detienen a dos mujeres por intentar ingresar celulares en sus partes íntimas al penal de Arequipa. (Foto: Composición - Infobae/INPE)

Una hora después, a las 15:45, los agentes del INPE detectaron un caso similar. Lizbeth Rosario Mogrovejo Ramírez fue identificada con un paquete oculto en sus partes íntimas, empleando el mismo procedimiento de inspección.

El paquete contenía un envase con ron, sustancia prohibida en centros penitenciarios. Mogrovejo estaba registrada como pareja del interno Elmer Felipe Calderón Mamani.

En ambos casos, el personal del INPE activó los protocolos internos y notificó a la Comisaría de Socabaya y al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Las autoridades aplicaron los controles de inmediato.

INPE descubre antena y repetidores ilegales ocultos bajo tierra

Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron un sistema de conectividad clandestina en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna. El hallazgo se produjo durante un operativo de control y supervisión realizado por personal penitenciario.

Challapalca: autoridades hallan antena y
Challapalca: autoridades hallan antena y dos repetidores ocultos bajo tierra en zona cercana al penal. (Foto: INPE)

Durante la intervención, se incautó una antena y dos repetidores de señal, además de una gran cantidad de cables de conexión. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, estos cables se encontraban ocultos bajo tierra a una distancia aproximada de un kilómetro del centro penitenciario.

Las autoridades indicaron que el sistema ilegal habría sido instalado para facilitar comunicaciones no autorizadas de los internos del penal de Challapalca. El hallazgo se produjo cuando funcionarios realizaban acciones de control en los exteriores del establecimiento penitenciario, lo que permitió identificar la presencia del sistema de conectividad clandestina.

Tras la incautación de la antena, los repetidores y los cables de conexión, el INPE dio aviso a las autoridades competentes para que se realicen las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que se iniciarán las investigaciones del caso, conforme a los procedimientos establecidos.

Operativo de seguridad permite desarticular
Operativo de seguridad permite desarticular sistema clandestino de comunicaciones cerca del penal de Challapalca. (Foto: INPE)

El INPE también señaló que continuará desplegando revisiones y rondas permanentes en los establecimientos penitenciarios del país, como parte de sus acciones para detectar y erradicar actos ilícitos. Estas medidas se ejecutan en cumplimiento de su labor institucional y en favor de la seguridad penitenciaria.

Temas Relacionados

INPEArequipaInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Perú aplicará “justicia terapéutica” y “mecanismos restaurativos” a menores de edad en conflicto con la ley

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó disposiciones que promueven la rehabilitación y la reparación del daño en menores implicados en delitos, mediante atención integral y procesos de mediación avalados por distintas entidades estatales

Perú aplicará “justicia terapéutica” y

Venezolanos en ciudad fronteriza entre Perú y Chile realizan misa por su país tras captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana en Tacna, ciudad limítrofe entre Perú y Chile, se congregó en la catedral local para elevar una oración colectiva por Venezuela. El acto tuvo lugar tras la detención y traslado del presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos, un hecho que avivó emociones y renovó esperanzas entre quienes han vivido años de exilio.

Venezolanos en ciudad fronteriza entre

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en la capital peruana

Este es el precio de

Liga Peruana de vóley 2025/2026: fecha confirmada del inicio de la segunda fase del campeonato

Después de la primera etapa, los 10 primeros seguirán su camino hacia el título, mientras que los dos últimos jugarán el cuadrangular de revalidación

Liga Peruana de vóley 2025/2026:

Calor en Lima: ¿A cuánto llegará la temperatura hoy, domingo 4 de enero, según el Senamhi?

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, la capital peruana experimentará diferencias notables entre zonas este y oeste

Calor en Lima: ¿A cuánto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Capturaron a Nicolás Maduro en

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Estados Unidos administrará Venezuela, anuncia Donald Trump: candidatos presidenciales se pronuncian

Perú Primero denuncia a la presidenta del TC por comentarios sobre Mario Vizcarra

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera rompe el silencio

Erick Elera rompe el silencio sobre ‘Mande quien mande’ y revela sus planes para ‘Al Fondo Hay Sitio’

Mónica Sánchez y Tatiana Astengo expresan su preocupación por el incierto futuro de Venezuela bajo el mando de Donald Trump

Karla Tarazona responde con fuerza a Christian Cueva por polémica con Christian Domínguez y Pamela Franco: “Da vergüenza ajena”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Walter Ramírez ‘Cachito’ confirma que se suma al regreso de Jorge Benavides en Panamericana TV: “Somos un familia”

DEPORTES

Liga Peruana de vóley 2025/2026:

Liga Peruana de vóley 2025/2026: fecha confirmada del inicio de la segunda fase del campeonato

Partidos de hoy, domingo 4 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jairo Vélez pasa la página de Universitario para enfocarse en Alianza Lima: “La primera vez que jugué a estadio lleno fue en Matute”

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos confirmados que disputarán el cuadrangular de revalidación para evitar el descenso