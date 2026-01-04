Detienen a dos mujeres por intentar ingresar celulares en sus partes íntimas al penal de Arequipa. (Foto: Composición - Infobae/INPE)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la intervención de dos mujeres en el Establecimiento Penitenciario Arequipa Varones por intentar ingresar objetos y sustancias prohibidas ocultos en sus partes íntimas durante la revisión de visitas.

El personal del INPE reportó sobre la detección de ambos intentos el sábado 3 de enero como parte de los controles de seguridad reforzados para prevenir situaciones como estas. Aunque ambas intervenciones se produjeron con apenas una hora de diferencia, no estaban vinculadas entre sí.

La primera intervención ocurrió aproximadamente a las 2:40 p.m., cuando Maryori Mendoza Mamani intentó ingresar al penal de Varones de Areuquipa y fue sometida a una inspección con detector de metales. Al activarse la alarma, Mendoza entregó un paquete forrado con preservativo que llevaba oculto en su cuerpo.

Dentro del paquete se hallaron tabaco y un celular táctil de color plomo. Mendoza había acudido para visitar a su conviviente, el interno Fabián Andree Bonifaz Mendoza.

Detienen a dos mujeres por intentar ingresar celulares en sus partes íntimas al penal de Arequipa. (Foto: Composición - Infobae/INPE)

Una hora después, a las 15:45, los agentes del INPE detectaron un caso similar. Lizbeth Rosario Mogrovejo Ramírez fue identificada con un paquete oculto en sus partes íntimas, empleando el mismo procedimiento de inspección.

El paquete contenía un envase con ron, sustancia prohibida en centros penitenciarios. Mogrovejo estaba registrada como pareja del interno Elmer Felipe Calderón Mamani.

En ambos casos, el personal del INPE activó los protocolos internos y notificó a la Comisaría de Socabaya y al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Las autoridades aplicaron los controles de inmediato.

INPE descubre antena y repetidores ilegales ocultos bajo tierra

Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron un sistema de conectividad clandestina en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna. El hallazgo se produjo durante un operativo de control y supervisión realizado por personal penitenciario.

Challapalca: autoridades hallan antena y dos repetidores ocultos bajo tierra en zona cercana al penal. (Foto: INPE)

Durante la intervención, se incautó una antena y dos repetidores de señal, además de una gran cantidad de cables de conexión. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, estos cables se encontraban ocultos bajo tierra a una distancia aproximada de un kilómetro del centro penitenciario.

Las autoridades indicaron que el sistema ilegal habría sido instalado para facilitar comunicaciones no autorizadas de los internos del penal de Challapalca. El hallazgo se produjo cuando funcionarios realizaban acciones de control en los exteriores del establecimiento penitenciario, lo que permitió identificar la presencia del sistema de conectividad clandestina.

Tras la incautación de la antena, los repetidores y los cables de conexión, el INPE dio aviso a las autoridades competentes para que se realicen las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que se iniciarán las investigaciones del caso, conforme a los procedimientos establecidos.

Operativo de seguridad permite desarticular sistema clandestino de comunicaciones cerca del penal de Challapalca. (Foto: INPE)

El INPE también señaló que continuará desplegando revisiones y rondas permanentes en los establecimientos penitenciarios del país, como parte de sus acciones para detectar y erradicar actos ilícitos. Estas medidas se ejecutan en cumplimiento de su labor institucional y en favor de la seguridad penitenciaria.