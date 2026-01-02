Perú

INPE confirma fuga de interno condenado por violación sexual del penal de Huánuco

El interno Rolando Gerónimo Mateo logró burlar la seguridad penitenciaria y escapó por un torreón desprotegido, según detalló el INPE en un comunicado oficial

La ausencia de efectivos policiales
La ausencia de efectivos policiales en el torreón once facilitó la fuga del recluso sentenciado por violación sexual, mientras las autoridades activan operativos de recaptura. - INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la fuga de un interno del Establecimiento Penitenciario de Huánuco el jueves 1 de enero de 2026, aproximadamente a las 16:20 horas. El recluso identificado como Rolando Gerónimo Mateo, sentenciado por el delito de violación sexual y alojado en el pabellón tres, logró evadir la seguridad del penal mediante la modalidad de escalamiento.

Según el comunicado oficial, la fuga ocurrió en el perímetro que abarca los pabellones uno al cuatro. El interno logró escapar por el torreón número once, un punto que, al momento del incidente, no contaba con presencia policial. El INPE precisó que la vigilancia externa de los torreones y la zona conocida como “tierra de nadie” está bajo responsabilidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Sección de Seguridad de Penales (SECSEPEN) de Potracancha.

Torreones sin vigilancia facilitaron el escape

El día de la fuga, únicamente los torreones T2, T4, T6, T7 y T9 fueron cubiertos y relevados a las 14:00 horas. Los torreones T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12 permanecieron sin efectivos policiales de servicio, situación que permitió la evasión de Gerónimo Mateo por el torreón once. Este hecho pone en evidencia las debilidades en la cobertura de seguridad en el penal y abre interrogantes sobre la asignación y control del personal encargado de la vigilancia.

El INPE informó que ha
El INPE informó que ha notificado de inmediato a la Policía Nacional y al Ministerio Público para iniciar las acciones de búsqueda y determinar responsabilidades. - INPE

Acciones de búsqueda del reo tras la evasión

Las autoridades penitenciarias informaron que, tras confirmarse la fuga, se comunicó de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú. De este modo, se activaron las acciones de búsqueda y recaptura del interno. Paralelamente, fue notificado el Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las posibles responsabilidades penales de quienes resulten implicados.

El INPE expresó su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones, asegurando que se brindarán todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos. La institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la transparencia en el manejo de este tipo de situaciones.

Llamado a esclarecer responsabilidades

El caso de la fuga pone en cuestión la eficacia de los protocolos de seguridad y la coordinación entre el INPE y la Policía Nacional del Perú en el resguardo de los establecimientos penitenciarios. La ausencia de personal en puntos estratégicos como el torreón once resultó determinante para que se concretara el escape, según lo informado por las autoridades.

La expectativa ahora se centra
La expectativa ahora se centra en las acciones que adopten las autoridades para lograr la recaptura del interno. - INPE

La expectativa ahora se centra en las acciones que adopten las autoridades para lograr la recaptura del interno y en las conclusiones que arroje la investigación sobre las posibles falencias en el sistema de vigilancia. Este caso se suma a otros incidentes recientes que han puesto en debate la capacidad de respuesta del sistema penitenciario peruano ante situaciones críticas.

El INPE reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes para garantizar la seguridad y la pronta recaptura de Rolando Gerónimo Mateo. Mientras tanto, la población permanece atenta a los avances en la búsqueda y a las medidas que se adopten para evitar episodios similares en el futuro.

