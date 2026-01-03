INPE descubre antena y repetidores ilegales ocultos bajo tierra en exteriores del penal de Challapalca

Challapalca: autoridades hallan antena y dos repetidores ocultos bajo tierra en zona cercana al penal. (Foto: INPE)

Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron un sistema de conectividad clandestina en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna. El hallazgo se produjo durante un operativo de control y supervisión realizado por personal penitenciario.

Durante la intervención, se incautó una antena y dos repetidores de señal, además de una gran cantidad de cables de conexión. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, estos cables se encontraban ocultos bajo tierra a una distancia aproximada de un kilómetro del centro penitenciario.

Equipos prohibidos al exterior del penal

Las autoridades indicaron que el sistema ilegal habría sido instalado para facilitar comunicaciones no autorizadas de los internos del penal de Challapalca. El hallazgo se produjo cuando funcionarios realizaban acciones de control en los exteriores del establecimiento penitenciario, lo que permitió identificar la presencia del sistema de conectividad clandestina.

Según lo informado, los equipos incautados pretendían facilitar el acceso a servicios de conectividad mediante señal inalámbrica, lo que constituye una vulneración a los controles establecidos en el sistema penitenciario. Tras la detección, los artículos prohibidos fueron retirados del lugar.

Operativo en Challapalca

El operativo fue ejecutado por funcionarios de la Oficina Regional Altiplano Puno, como parte de las acciones de control e inspección que se realizan en los establecimientos penitenciarios. Estas intervenciones forman parte de las medidas impulsadas por el INPE para extremar la seguridad en los penales del país.

De acuerdo con la información institucional, la inspección de prevención se desarrolló en el marco de las acciones de inteligencia ejecutadas por el personal de seguridad de la Oficina Regional Altiplano Puno. Durante estas labores se logró identificar el sistema clandestino instalado en los exteriores del penal.

Inicio de diligencias

Tras la incautación de la antena, los repetidores y los cables de conexión, el INPE dio aviso a las autoridades competentes para que se realicen las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que se iniciarán las investigaciones del caso, conforme a los procedimientos establecidos.

El INPE señaló que continuará desplegando revisiones y rondas permanentes en los establecimientos penitenciarios del país, como parte de sus acciones para detectar y erradicar actos ilícitos. Estas medidas se ejecutan en cumplimiento de su labor institucional y en favor de la seguridad penitenciaria.

Aprueban geolocalizar y bloquear celulares en penales

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó nuevos criterios técnicos que incorporan el uso de tecnologías de geolocalización para la detección inmediata de líneas móviles que operan dentro de centros penitenciarios, incluso cuando no realizan llamadas telefónicas. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 000139-2025-CD/OSIPTEL y busca reforzar los mecanismos de control sobre el uso indebido de servicios móviles en espacios de alta seguridad.

Según lo dispuesto, el nuevo sistema supera las limitaciones del mecanismo anterior, que se basaba en métodos probabilísticos asociados a patrones de consumo para identificar comunicaciones no autorizadas. Con la nueva metodología, la detección se realiza a partir de la ubicación de las líneas y de los equipos móviles, independientemente de que exista tráfico de llamadas, mensajes u otro tipo de comunicación, lo que permite una identificación más precisa y oportuna.

La resolución establece que las empresas operadoras deberán implementar un monitoreo permanente de las estaciones de radiocomunicación que brindan cobertura a establecimientos penitenciarios, centros juveniles y zonas restringidas o de alta seguridad. Este monitoreo se efectuará mediante herramientas de geolocalización que permitan identificar líneas y equipos que operan dentro de dichos recintos, tras lo cual las operadoras estarán obligadas a realizar el corte del servicio y el bloqueo del equipo terminal correspondiente, como parte de las obligaciones operativas fijadas por el regulador.