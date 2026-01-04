Perú

Crisis sanitaria en Piura: colapso de desagües expone a miles de pobladores a focos infecciosos

Aguas servidas, malos olores y redes de alcantarillado colapsadas afectan viviendas, centros de salud y colegios en distintos sectores de Piura, mientras vecinos y personal médico advierten riesgos graves para la salud pública

Guardar
Desagües colapsados ponen en jaque
Desagües colapsados ponen en jaque la salud pública en Piura. Créditos: Exitosa Noticias

Olores nauseabundos, pestilencia constante y aguas hervidas que afloran desde los buzones de desagüe se han convertido en parte del día a día para cientos de familias del asentamiento humano Las Dalias, en Piura. La situación, descrita por los propios vecinos como insostenible, no solo afecta las viviendas, sino que se extiende hasta la puerta del establecimiento de salud del sector, donde pacientes y trabajadores deben convivir con un foco infeccioso permanente.

Quienes acuden al centro de salud en busca de atención médica se encuentran, paradójicamente, expuestos a condiciones que podrían agravar su estado de salud, en un contexto marcado por el colapso del sistema de alcantarillado.

Vecinos denuncian abandono y falta de respuesta

Miguel García Cruz, presidente de la Juveco Las Dalias, señaló en declaraciones a Exitosa Noticias que el problema no es reciente y ha sido reportado de manera reiterada a la EPS Grau, sin obtener respuesta efectiva.

“El problema está latente desde hace mucho tiempo. A diario lo reportamos en los grupos que tenemos con EPS Grau, presentamos reclamos y evidencias que están a la vista, pero no hacen nada”, afirmó.

Piura al borde de una
Piura al borde de una emergencia sanitaria por colapso de desagües. Crédito: Exitosa Noticias.

El dirigente comunal advirtió que varios buzones se encuentran rotos y deteriorados, impidiendo el correcto flujo de las aguas residuales. Según indicó, en agosto se realizó una reunión con funcionarios de la EPS Grau, quienes se comprometieron en acta a dar mantenimiento integral a la red de alcantarillado, compromiso que —hasta ahora— no se ha cumplido.

Además, alertó que la situación podría agravarse con la llegada de la temporada de lluvias y con la ejecución de proyectos de pistas y veredas, que no han considerado la urgencia de reparar previamente el sistema de desagüe.

Personal de salud expuesto a contaminación constante

La enfermera Gladis Guanilo, del centro de salud Las Dalias, confirmó que el colapso de los desagües afecta tanto a los pacientes como al personal que labora en el establecimiento, el cual atiende a más de 25 mil habitantes.

“Estamos expuestos a contaminarnos todos los días. No solo se afecta la salud de quienes vienen a atenderse, sino también la de los trabajadores. Estos olores no se soportan y sabemos que pueden generar enfermedades no solo a nivel de piel, sino también respiratorias”, explicó.

Otra trabajadora de salud señaló que el personal debe usar mascarillas de manera permanente debido a la intensidad de los malos olores, y remarcó que, aunque el centro de salud es pequeño y carece de comodidades, lo mínimo que se exige es un ambiente libre de contaminación.

Malos olores, aguas servidas y
Malos olores, aguas servidas y riesgo de enfermedades: la crisis sanitaria que golpea a Piura. Crédito: Exitosa Noticias

Riesgo sanitario para niños, adultos mayores y pacientes

La situación se extiende a calles aledañas, donde las aguas servidas discurren por cuadras enteras, afectando colegios, viviendas y espacios públicos. Vecinos reportan la presencia de basura, animales muertos e insectos, lo que incrementa el riesgo de brotes infecciosos.

Padres de familia señalaron que los niños presentan náuseas y dolores de cabeza, mientras que adultos mayores han tenido que acudir a clínicas por malestares estomacales. En zonas como la residencial Monterrico, los vecinos advierten que el nivel del agua está a punto de ingresar a las viviendas.

“Las ventanas las tenemos cerradas porque el olor no se soporta. Estamos preocupados por los zancudos, por las enfermedades y por la cercanía de las lluvias”, indicó una vecina afectada.

Una problemática que se repite en otros distritos

La crisis no se limita a Las Dalias. En el distrito de Castilla, pobladores también denuncian el afloramiento de desagües y la expansión de la contaminación en zonas que antes permanecían secas. Los reclamos apuntan nuevamente a la EPS Grau, considerada una de las empresas con mayor número de quejas en los últimos seis años.

Decenas de incidentes de colapsos masivos de alcantarillado han sido reportados en zonas urbanas y periféricas de Piura, sin soluciones definitivas a la vista.

Foto referencial: Inundación en Piura
Foto referencial: Inundación en Piura por colapso de desagüe| Contacto Piura

Pedido urgente de intervención

Los vecinos y el personal de salud coinciden en que la intervención de la EPS Grau y de las autoridades locales es urgente. Advierten que, de no atenderse el problema de manera inmediata, la ciudad podría enfrentar una emergencia sanitaria de mayor magnitud.

“Lo único que pedimos es el derecho básico a respirar aire limpio y no vivir expuestos a enfermedades”, sostienen los pobladores, quienes alertan que mañana podría ser demasiado tarde para la salud de miles de piuranos.

Temas Relacionados

Crisis sanitariaPiuraperu-noticias

Más Noticias

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

El presidente de Perú y el mandatario electo de Chile abordaron el impacto regional de los recientes hechos en Caracas y acordaron reunirse en Lima el próximo miércoles para coordinar acciones frente a la migración irregular

Tensión en Venezuela: Lo que

Inscripción militar obligatoria en Perú: ¿cómo realizar el trámite en las Fuerzas Armadas y qué documentos llevar?

Todos los jóvenes de 17 años deben estar inscritos en el Registro Militar del Ejército, FAP o Marina de Guerra

Inscripción militar obligatoria en Perú:

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

El delantero argentino contó los motivos para llegar al elenco cajamarquino y de la posibilidad de apoyar a la directiva en el armado del plantel 2026

Hernán Barcos reveló por qué

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

El exalcalde sostuvo que estos “clanes” actúan con impunidad en el país y propuso que, en caso de llegar al poder, implementará medidas drásticas para eliminarlos

Rafael López Aliaga afirma que

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy, domingo 4 de enero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en la capital peruana

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

ENTRETENIMIENTO

Franco Escamilla anuncia su espectáculo

Franco Escamilla anuncia su espectáculo “1995” en Lima: fechas, precios y detalles del regreso del comediante mexicano

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

DEPORTES

Hernán Barcos reveló por qué

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/26? Así se jugará la permanencia y ascenso en la según las bases del torneo

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso