Crisis sanitaria en Piura: colapso de desagües expone a miles de pobladores a focos infecciosos

Desagües colapsados ponen en jaque la salud pública en Piura. Créditos: Exitosa Noticias

Olores nauseabundos, pestilencia constante y aguas hervidas que afloran desde los buzones de desagüe se han convertido en parte del día a día para cientos de familias del asentamiento humano Las Dalias, en Piura. La situación, descrita por los propios vecinos como insostenible, no solo afecta las viviendas, sino que se extiende hasta la puerta del establecimiento de salud del sector, donde pacientes y trabajadores deben convivir con un foco infeccioso permanente.

Quienes acuden al centro de salud en busca de atención médica se encuentran, paradójicamente, expuestos a condiciones que podrían agravar su estado de salud, en un contexto marcado por el colapso del sistema de alcantarillado.

Vecinos denuncian abandono y falta de respuesta

Miguel García Cruz, presidente de la Juveco Las Dalias, señaló en declaraciones a Exitosa Noticias que el problema no es reciente y ha sido reportado de manera reiterada a la EPS Grau, sin obtener respuesta efectiva.

“El problema está latente desde hace mucho tiempo. A diario lo reportamos en los grupos que tenemos con EPS Grau, presentamos reclamos y evidencias que están a la vista, pero no hacen nada”, afirmó.

Piura al borde de una emergencia sanitaria por colapso de desagües. Crédito: Exitosa Noticias.

El dirigente comunal advirtió que varios buzones se encuentran rotos y deteriorados, impidiendo el correcto flujo de las aguas residuales. Según indicó, en agosto se realizó una reunión con funcionarios de la EPS Grau, quienes se comprometieron en acta a dar mantenimiento integral a la red de alcantarillado, compromiso que —hasta ahora— no se ha cumplido.

Además, alertó que la situación podría agravarse con la llegada de la temporada de lluvias y con la ejecución de proyectos de pistas y veredas, que no han considerado la urgencia de reparar previamente el sistema de desagüe.

Personal de salud expuesto a contaminación constante

La enfermera Gladis Guanilo, del centro de salud Las Dalias, confirmó que el colapso de los desagües afecta tanto a los pacientes como al personal que labora en el establecimiento, el cual atiende a más de 25 mil habitantes.

“Estamos expuestos a contaminarnos todos los días. No solo se afecta la salud de quienes vienen a atenderse, sino también la de los trabajadores. Estos olores no se soportan y sabemos que pueden generar enfermedades no solo a nivel de piel, sino también respiratorias”, explicó.

Otra trabajadora de salud señaló que el personal debe usar mascarillas de manera permanente debido a la intensidad de los malos olores, y remarcó que, aunque el centro de salud es pequeño y carece de comodidades, lo mínimo que se exige es un ambiente libre de contaminación.

Malos olores, aguas servidas y riesgo de enfermedades: la crisis sanitaria que golpea a Piura. Crédito: Exitosa Noticias

Riesgo sanitario para niños, adultos mayores y pacientes

La situación se extiende a calles aledañas, donde las aguas servidas discurren por cuadras enteras, afectando colegios, viviendas y espacios públicos. Vecinos reportan la presencia de basura, animales muertos e insectos, lo que incrementa el riesgo de brotes infecciosos.

Padres de familia señalaron que los niños presentan náuseas y dolores de cabeza, mientras que adultos mayores han tenido que acudir a clínicas por malestares estomacales. En zonas como la residencial Monterrico, los vecinos advierten que el nivel del agua está a punto de ingresar a las viviendas.

“Las ventanas las tenemos cerradas porque el olor no se soporta. Estamos preocupados por los zancudos, por las enfermedades y por la cercanía de las lluvias”, indicó una vecina afectada.

Una problemática que se repite en otros distritos

La crisis no se limita a Las Dalias. En el distrito de Castilla, pobladores también denuncian el afloramiento de desagües y la expansión de la contaminación en zonas que antes permanecían secas. Los reclamos apuntan nuevamente a la EPS Grau, considerada una de las empresas con mayor número de quejas en los últimos seis años.

Decenas de incidentes de colapsos masivos de alcantarillado han sido reportados en zonas urbanas y periféricas de Piura, sin soluciones definitivas a la vista.

Foto referencial: Inundación en Piura por colapso de desagüe| Contacto Piura

Pedido urgente de intervención

Los vecinos y el personal de salud coinciden en que la intervención de la EPS Grau y de las autoridades locales es urgente. Advierten que, de no atenderse el problema de manera inmediata, la ciudad podría enfrentar una emergencia sanitaria de mayor magnitud.

“Lo único que pedimos es el derecho básico a respirar aire limpio y no vivir expuestos a enfermedades”, sostienen los pobladores, quienes alertan que mañana podría ser demasiado tarde para la salud de miles de piuranos.