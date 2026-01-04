Año escolar 2026: Minedu contratará a 9 mil auxiliares, profesionales y estudiantes de Educación

La inscripción para acceder a las plazas de auxiliar de educación pública estará habilitada del 12 al 16 de enero a nivel nacional. - Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) dio inicio al proceso de contratación de auxiliares de educación para el año escolar 2026, una convocatoria que permitirá la incorporación de más de nueve mil profesionales y estudiantes de Educación al sistema educativo público. El anuncio, realizado el 3 de enero de 2026, establece que las inscripciones estarán abiertas del 12 al 16 de enero, abriendo la posibilidad de postular a miles de interesados en contribuir al desarrollo integral de los escolares.

Nueva normativa para transparencia y eficiencia

Mediante la Resolución Viceministerial N.° 158-2025-MINEDU, el Ministerio aprobó una norma técnica que fortalece la transparencia y la eficiencia en el proceso de selección. Esta nueva regulación introduce criterios claros y simplificados, agiliza los procedimientos de contratación e incorpora mecanismos de verificación destinados a prevenir la participación de personas con sanciones o antecedentes incompatibles con la labor educativa. Además, la normativa promueve la igualdad de oportunidades, permitiendo un acceso más justo al empleo público en el sector educativo.

Perfil de los postulantes y requisitos

La convocatoria está dirigida a titulados o estudiantes de Educación que hayan completado al menos el sexto ciclo de la carrera. Los seleccionados podrán desempeñarse en instituciones públicas de Educación Básica Regular (inicial y secundaria) y Educación Básica Especial (inicial y primaria), con el objetivo de apoyar la construcción de espacios escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

Quienes deseen participar deberán presentar, entre el 12 y el 16 de enero, un expediente en la mesa de partes de la UGEL correspondiente. Este expediente debe contener copias de los documentos que acreditan los requisitos y los criterios de evaluación, así como las declaraciones juradas (anexos 6, 7, 8, 9 y 12) firmadas y con huella dactilar.

Los postulantes deberán cumplir requisitos generales, como acreditar estudios superiores, contar con buena salud física y mental y tener menos de 70 años al momento de la postulación. Además, se solicitan requisitos específicos según la modalidad y el nivel educativo de la plaza a la que se postula.

Criterios de evaluación

La evaluación de expedientes se realiza bajo tres criterios objetivos: formación académica (hasta 30 puntos), formación continua (hasta 3 puntos) y experiencia laboral (hasta 65 puntos). Esta ponderación permite valorar de manera transparente la preparación y trayectoria de cada postulante, asegurando que quienes accedan a las plazas cuenten con las competencias necesarias para el acompañamiento y bienestar de los estudiantes.

Oportunidad para contribuir al sistema educativo

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, invitó a los profesionales y estudiantes de Educación a participar en el proceso, destacando la importancia de su vocación en el crecimiento y bienestar de los escolares. “Con este proceso, el Minedu busca fortalecer la calidad del servicio educativo al promover la participación de profesionales comprometidos con el acompañamiento y bienestar de los estudiantes del país”, señaló Jorge Figueroa.

La convocatoria 2026 representa un paso relevante hacia la consolidación de un sistema educativo más inclusivo y transparente, en el que la igualdad de oportunidades y la calidad del acompañamiento escolar son ejes centrales. El proceso, abierto tanto a profesionales como a estudiantes avanzados, permitirá que miles de nuevos auxiliares se sumen a la tarea de construir ambientes educativos seguros y propicios para el aprendizaje en todo el territorio nacional.