Bono de escolaridad 2026: conoce qué trabajadores, monto y en qué fecha recibirán este beneficio económico

El pago se realiza junto con la planilla de remuneraciones habitual en el Banco de la Nación, en fechas diferenciadas según la entidad pública a la que pertenezca cada trabajador - Créditos: Andina.

El bono de escolaridad para el año 2026, cuyo monto asciende a S/400, será entregado en enero a los trabajadores del sector público en Perú. Esta bonificación, ya contemplada en el Presupuesto Público aprobado y promulgado para el próximo año, busca brindar apoyo económico ante el inicio del año escolar.

Según informó el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó las fechas oficiales en las que se realizarán los pagos, que coinciden con las fechas de abono de remuneraciones en el Banco de la Nación.

¿Quiénes recibirán el bono por escolaridad 2026?

El MEF detalló que el bono de escolaridad corresponde a los siguientes trabajadores públicos y pensionistas:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 .

Funcionarios y servidores bajo la Ley Nº 29944 (Ley de Reforma Magisterial) y la Ley Nº 30512 .

Docentes universitarios comprendidos en la Ley Nº 30220 .

Personal de la salud incluido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153 .

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú .

Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de: Ley Nº 15117 Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530 Decreto Supremo Nº 051-88-PCM Ley Nº 28091 Decreto Legislativo N° 1133

Personal de entidades públicas que cuenten con trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, salvo que por disposición legal reciban un monto distinto.

Profesores contratados y auxiliares de educación contratados bajo la Ley Nº 29944, quienes recibirán el bono en junio.

La Ley de Presupuesto 2026 establece que los profesores contratados y auxiliares de educación contratados bajo la Ley Nº 29944 recibirán el bono de escolaridad en junio. Esta disposición busca garantizar que todos los trabajadores vinculados a la educación pública accedan al beneficio, aunque con diferente cronograma.

El bono está contemplado en la Ley de Presupuesto Público 2026, ya promulgada, lo que garantiza su financiamiento y entrega para el próximo año - Créditos: Andina.

¿Cuándo se paga el bono de escolaridad a los trabajadores públicos?

Las fechas de pago del bono de escolaridad coinciden con las planillas de remuneraciones de enero, según lo publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El abono para la mayoría de los trabajadores públicos se distribuirá en función de la entidad a la que pertenezcan. El Diario Oficial El Peruano precisó el siguiente cronograma para enero de 2026:

Miércoles 21 de enero : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Jueves 22 de enero : Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Viernes 23 de enero : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Lunes 26 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

En el caso de los docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley Nº 29944, el pago del bono de escolaridad se efectuará en la planilla correspondiente a junio, tal como lo estipula el Presupuesto Público para 2026.

El bono por escolaridad de S/400 se entregará en enero de 2026 a los trabajadores públicos, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas - Créditos: Andina.

¿Cuál es el cronograma para pensionistas del régimen 20530?

La Ley del Presupuesto para 2026 confirma que los pensionistas del régimen 20530, cuyos pagos dependen del Estado, también accederán al bono de escolaridad. El Diario Oficial El Peruano informó que las fechas dispuestas para este grupo serán:

Jueves 15 de enero : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Viernes 16 de enero : Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Lunes 19 de enero : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Martes 20 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.