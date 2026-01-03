Perú

Walter Ramírez ‘Cachito’ confirma que se suma al regreso de Jorge Benavides en Panamericana TV: “Somos un familia”

El carismático comediante anunció que acompañará a Jorge Benavides en la nueva etapa del humor en Panamericana Televisión, resaltando el compañerismo y la promesa de seguir haciendo reír al público peruano

El humor televisivo peruano experimenta una nueva etapa con la próxima llegada de Jorge Benavides a Panamericana Televisión, y el anuncio de que Walter Ramírez ‘Cachito’ formará parte de este renovado elenco. El comediante confirmó en entrevista exclusiva con Trome que acompañará a Benavides en su regreso al canal donde inició su carrera, resaltando la unidad y el espíritu de equipo que los ha caracterizado a lo largo de más de dos décadas.

“Me comentó lo nuevo que tiene para este año y lógico que voy a acompañarlo. Este año cumplo 22 años trabajando junto a él y, somos como una familia porque se trabaja en armonía, entre todos nos apoyamos”, expresó ‘Cachito’. El humorista, figura habitual en los programas de Benavides desde sus primeras emisiones, asume el próximo ciclo como un reto más en su trayectoria.

Este es un nuevo reto, como todos los que hemos tenido en el camino, y sé que nos irá bien. No puedo dar más detalles, pero les aseguro que se van a seguir divirtiendo”, añadió, manteniendo la expectativa sobre los contenidos y formatos que ofrecerán en Panamericana.

Un nuevo ciclo para Benavides y su equipo en Panamericana TV

El paso de Jorge Benavides a Panamericana TV se oficializó durante la preventa del canal, realizada en diciembre, donde el humorista fue presentado como una de las grandes apuestas para el año 2025. El propio Benavides, visiblemente emocionado, recordó sus inicios en la televisión y la importancia de regresar a la señal que marcó sus primeros pasos junto a figuras como Augusto Ferrando. “Estoy feliz de regresar”, declaró ante los asistentes, subrayando que, aunque aún no hay fecha ni nombre oficial para el programa, el compromiso es el de siempre: innovar y mantener la calidad del humor que los caracteriza.

La despedida de Jorge Benavides de ATV, tras cinco años liderando el espacio “JB en ATV”, marcó el cierre de una etapa significativa para el humor nacional. La última emisión del año fue emotiva, con palabras de agradecimiento para el público, el equipo y los directivos de la casa televisiva. “Mil gracias por estar siempre expectantes del otro lado y a quienes prometemos hacer nuestro mayor esfuerzo para arrancarles una sonrisa que alimente sus corazones”, dijo Benavides, dejando en claro que su apuesta humorística continuará en la pantalla abierta.

La transición a Panamericana representa un desafío creativo, pero también un reencuentro con una señal histórica y un público que ha seguido fielmente el trabajo del cómico y su elenco. En este contexto, la presencia de figuras clave como ‘Cachito’ se percibe como una garantía de continuidad y cohesión, elementos que han sido parte del éxito de los proyectos de Benavides.

Ausencias, retos y el futuro del humor televisivo

En paralelo al anuncio del traslado del elenco principal, se confirmó que Alfredo Benavides, hermano de Jorge, no se sumará a la nueva etapa en Panamericana. Alfredo fue enfático al explicar que su decisión responde a diferencias profesionales, especialmente con Susana Umbert, actual directiva del canal. “Yo no sigo a Susana Umbert ni a la esquina, ni muerto”, afirmó, dejando en claro que su vínculo con el canal y con la directiva no le resulta cómodo. El comediante, que también goza de popularidad por sus personajes, evalúa otras oportunidades y proyectos propios, y confirmó su continuidad en ATV con un formato humorístico independiente.

La ausencia de Alfredo marca una diferencia respecto a etapas anteriores del programa, donde ambos hermanos compartían pantalla. Sin embargo, tanto Jorge como ‘Cachito’ y el resto del elenco han mostrado disposición para afrontar los nuevos retos y mantener el espíritu familiar que los ha definido. “Se trabaja en armonía, entre todos nos apoyamos”, recalcó Ramírez, quien además expresó su preocupación por el estado de salud de su colega Enrique Espejo ‘Yuca’, internado recientemente para una intervención médica.

El comediante se mostró emotivo por dar un paso al costado tras 5 años consecutivos en la misma casa televisora | ATV

El regreso de Benavides a Panamericana TV es visto como una apuesta estratégica de la televisora para recuperar espacios de humor en la pantalla nacional, y como una oportunidad para renovar formatos y acercar la comedia a nuevas generaciones. La expectativa entre los seguidores es alta, y la promesa del elenco es clara: continuar ofreciendo entretenimiento de calidad, con creatividad y el sello de complicidad que los ha hecho referentes en el género.

Mientras se ultiman los detalles del nuevo programa y se define la fecha de estreno, el público y la prensa especializada siguen atentos al desarrollo de esta nueva etapa para la comedia nacional. El mensaje de ‘Cachito’ resume el espíritu que los impulsa: “Somos una familia. Vamos a seguir divirtiendo a la gente”.

