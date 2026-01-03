El discurso completo de Donald Trump tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Donald Trump anunció que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en Mar-a-Lago tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, donde detalló el alcance de la operación y trazó la hoja de ruta que, según él, seguirá Estados Unidos en el país sudamericano.

El mandatario comenzó su intervención confirmando que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, habían sido detenidos y trasladados fuera de Venezuela por fuerzas estadounidenses, enfrentando cargos en Nueva York vinculados al narcotráfico.

En su discurso, Trump subrayó que la operación fue “extraordinaria” y comparó el despliegue militar con la eliminación de fuerzas iraníes el año anterior. Además, describió cómo la capital venezolana quedó parcialmente a oscuras durante el operativo y elogió la rapidez y precisión de las tropas: “Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, afirmó el presidente, quien sostuvo que no hubo bajas ni pérdidas materiales del lado estadounidense.

El presidente estadounidense aseguró que Maduro y Cilia Flores serán juzgados por narcotráfico en Nueva York (Reuters)

Trump insistió en que Estados Unidos permanecerá a cargo de Venezuela hasta lograr una transición política estable. “Vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre”, señaló.

Además, añadió que la prioridad es garantizar la seguridad y la libertad del pueblo venezolano y que Estados Unidos no permitirá que figuras del régimen anterior asuman el poder.

El presidente estadounidense remarcó que la fuerza utilizada fue resultado de una “colaboración ejemplar” entre diferentes ramas de las fuerzas armadas y de inteligencia, y agradeció a sus generales por la precisión del ataque.

“Ningún servicio de Estados Unidos ha sido afectado. Hay mucha gente que está involucrada y no hubo pérdidas de miembros militares ni equipos. Tenemos el mejor equipo militar en el mundo”, dijo Trump.

“Vamos a tener a las más grandes empresas de Estados Unidos y el mundo, que van a gastar miles de millones de USD para reparar la infraestructura de petróleo y empezar a generar dinero para el país”, afirmó el mandatario.

Trump confirmó que no hubo bajas estadounidenses durante el operativo en Caracas (Reuters)

En respuesta a preguntas de la prensa, Trump confirmó que Estados Unidos tendrá presencia militar en Venezuela para controlar el sector petrolero y supervisar la transición.

Respecto a la reacción internacional y a la situación interna, manifestó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez había sido contactada para coordinar la transición, aunque ella negó públicamente cualquier acuerdo.

El presidente declaró que ningún miembro del régimen de Maduro podrá asumir el poder en la transición

El mandatario norteamericano reiteró que ningún miembro del régimen anterior será tolerado en el nuevo proceso de transición y que responderá con firmeza ante cualquier intento de desestabilización o ataque contra ciudadanos estadounidenses.

En el tramo final de su intervención, Trump recalcó que la meta principal de la administración estadounidense es que “Venezuela vuelva a ser libre, segura y próspera”.

Además, prometió que la población venezolana dejará de sufrir y que Estados Unidos acompañará al país sudamericano hasta que se logre plenamente una transición política y social.

“Ahora nuestro hemisferio está mucho más seguro. Quiero agradecer a los generales, quienes hicieron un trabajo fantástico con estos ataques precisos. Fue un ataque por la justicia”, concluyó Trump.