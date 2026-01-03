EEUU llamó a sus ciudadanos en Venezuela a “refugiarse” y “salir tan pronto como sea seguro”

La Embajada de EEUU en Venezuela subrayó que la advertencia corresponde al nivel 4, el más elevado en el sistema de alertas

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela lanzó este sábado una advertencia de no viajar al país sudamericano ni permanecer en el mismo “debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”.

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato“, enfatizó el comunicado.

Esta comunicación, publicada en el sitio oficial de la sede diplomática, subrayó que la advertencia corresponde al nivel 4, el más elevado en el sistema de alertas del Departamento de Estado.

Según la información difundida por la embajada, la recomendación de evitar viajes a Venezuela responde a un entorno que las autoridades estadounidenses consideran extremadamente peligroso para visitantes extranjeros, en particular para ciudadanos de Estados Unidos.

El comunicado detalla: "Los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y hurtos a vehículos son comunes“; y añade que las fuerzas de seguridad han arrestado y detenido a ciudadanos estadounidenses durante períodos prolongados, sin notificar a las autoridades consulares estadounidenses.

El Departamento de Estado advirtió también sobre la falta de capacidad de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para brindar asistencia consular directa, ya que sus operaciones permanecen suspendidas desde marzo de 2019. Para cualquier trámite o emergencia, los ciudadanos estadounidenses deben dirigirse a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. El texto oficial subraya: "El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela“.

El documento publicado por la sede diplomática menciona que, además de la delincuencia, el país enfrenta graves desafíos en materia de infraestructura, servicios de salud y acceso a alimentos, factores que contribuyen a un panorama de inseguridad. Venezuela continúa bajo sanciones y restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que afectan tanto a entidades estatales como a actores privados vinculados al oficialismo.

La comunicación incluye una serie de recomendaciones para aquellos ciudadanos estadounidenses que, pese a las advertencias, permanezcan o deban ingresar a Venezuela por motivos imperativos. Entre estas sugerencias, el Departamento de Estado aconseja mantener un perfil bajo, tener un plan de evacuación que no dependa del gobierno estadounidense y monitorear las noticias locales con regularidad.

Esta alerta de viaje se mantiene vigente mientras persiste la situación política y de seguridad en el país, y que el Departamento de Estado revisa periódicamente sus evaluaciones conforme a los acontecimientos en la región. Desde el inicio de la crisis venezolana, el flujo de viajeros entre ambos países ha caído a niveles mínimos, de acuerdo con datos oficiales.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo impredecible y peligrosa para los ciudadanos estadounidenses”, señaló el comunicado, que permanece accesible en la página oficial de la misión diplomática.

El comunicado se dio a conocer luego de que se escucharan fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones, que se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en Caracas, según constató un periodista de la AFP en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro reportó este sábado por la madrugada lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra su país y declaró el estado de excepción tras las fuertes explosiones registradas en Caracas.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, señala un comunicado emitido por las autoridades dictadura a través de la televisión estatal.

A su vez, llamó a la movilización del pueblo venezolano en repudio al bombardeo. Según destaca el comunicado, este hecho constituye “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

El régimen de Nicolás Maduro informó que esta “agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En el texto, el líder dictatorial anunció la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según se informó en cadena nacional.