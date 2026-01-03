Perú

La Libertad: construcción de viviendas informales se duplicó desde 2007

La región se posiciona como la cuarta a nivel nacional y segunda en la macrorregión norte con mayor brecha entre demanda anual y producción formal de viviendas

Guardar
Más de 130 viviendas de
Más de 130 viviendas de Chiclayo podrían ser demolidas tras daños por lluvias| Andina

El Senamhi emitió una alerta naranja debido a las lluvias y vientos fuertes registrados en noviembre en varias provincias liberteñas. En zonas donde las precipitaciones generan aniegos, colapsos de desagüe o deslizamientos, las viviendas informales construidas sin planificación, servicios básicos ni materiales seguros están entre las primeras en resultar afectadas.

Al 2024, más de 235 mil viviendas urbanas en La Libertad presentaban condición informal, lo que equivale al 56,2% del total. Esto implica que más de la mitad se ubica en zonas no habilitadas para uso habitacional o carece de título de propiedad, superando el nivel prepandemia (50,6%). Si bien esta proporción es ligeramente menor que el promedio nacional (60,5%), la tendencia de largo plazo muestra una situación más preocupante: desde 2007, el número de viviendas informales en la región casi se ha duplicado, un crecimiento que supera al observado tanto a nivel nacional como en la macrorregión Norte.

La informalidad también se refleja en cómo se construyen las viviendas. Solo el 12,0% de las viviendas informales en La Libertad fue edificada con asistencia técnica profesional, y apenas el 12,8% cuenta con licencia municipal, ambas cifras por debajo de los promedios nacionales (14,0% y 16,0%, respectivamente). Esta ausencia de supervisión adecuada se traduce en materiales precarios: el 47,7% presenta paredes de adobe o quincha y el 52,8% techos de calamina o fibras de cemento. Además, el 22,3% tiene pisos vulnerables. Estas condiciones incrementan significativamente el riesgo de deterioro o colapso ante lluvias intensas, inundaciones y sismos.

Las brechas pendientes

El acceso a servicios esenciales también es limitado. Por ejemplo, el 11,1% de las viviendas informales lleva entre 15 y 20 años sin acceso a agua y el 31,7% no cuenta con desagüe por más dos décadas, ambos indicadores por encima de los promedios nacionales (8,1% y 26,8%, respectivamente). En conjunto, una vivienda informal en La Libertad acumula en promedio más de once años de rezago en la provisión de agua o saneamiento. En la última década, la brecha de acceso a agua y saneamiento en La Libertad aumentó 13,1% a 13,5% de los hogares urbanos, esto ocurre a pesar de inversiones superiores a S/ 844 millones como parte del Plan Nacional de Saneamiento Urbano (un monto mayor al promedio nacional de S/ 644 millones).

A ello se suma un déficit habitacional formal persistente. Más de 28 mil hogares liberteños no cuentan con vivienda propia, mientras que la producción anual de viviendas formales cubre apenas una cuarta parte de la demanda estimada. Esta brecha equivale a 31 viviendas formales que no se construyen o que terminan construyéndose de manera informal por cada 10 mil habitantes. Por ello, La Libertad se posiciona como la segunda región con mayor déficit entre sus pares del norte y la cuarta a nivel nacional. Según estimaciones del IPE, cerrar esta brecha en los próximos diez años requeriría multiplicar por 2,3 el ritmo actual de construcción formal.

Reducir la vulnerabilidad urbana en La Libertad exige una estrategia integral que combine el control de la expansión informal con el fortalecimiento de la vivienda social, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento formal. Asimismo, se necesita una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para facilitar condiciones que atraigan mayor inversión privada en vivienda formal. Solo así será posible mejorar la resiliencia de las ciudades liberteñas, cerrar brechas de infraestructura y avanzar hacia un desarrollo urbano ordenado.

(*) Elaborado por María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del IPE, con colaboración de Pablo Castro.

Temas Relacionados

La LibertadViviendaVivienda informalMacrorregión norteIPEperu-noticias

Más Noticias

Josué Gutiérrez afirma que gobierno de José Jerí no tiene facultades para reformas estructurales en Petroperú

El defensor del Pueblo consideró que el proyecto de reforma “no podrá ser ejecutado” y calificó de “inaudito e inconcebible” que un gobierno de transición pretenda definir el futuro de una empresa estratégica como Petroperú

Josué Gutiérrez afirma que gobierno

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre el inédito mercado de pases que viene realizando su equipo tras ascender a la Liga 1. Además, confesó que está invirtiendo en infraestructura deportiva

Presidente de FC Cajamarca explicó

Valor del euro en Perú este 2 de enero de 2026 (de EUR a PEN)

Este es el comportamiento de la divisa europea durante la jornada del segundo día del año

Valor del euro en Perú

Gobierno aprueba deuda de S/7.580 millones para proyecto de inversión de la FAP, en medio de evaluación de compra de 24 aviones caza

La operación se financiará mediante la emisión de bonos soberanos en moneda nacional, que serán colocados a través de subastas en el mercado de valores, bajo la administración del MEF

Gobierno aprueba deuda de S/7.580

El empleo formal e informal en Perú durante 2025: balance completo

El comportamiento del mercado laboral en 2025 dejó avances sostenidos en la generación de puestos con derechos y beneficios, impulsados por el sector privado y una planilla estatal estable, pero también confirmó que la mayoría de trabajadores sigue desempeñándose fuera del sistema formal, con profundas brechas sociales y regionales aún sin resolver

El empleo formal e informal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno aprueba deuda de S/7.580

Gobierno aprueba deuda de S/7.580 millones para proyecto de inversión de la FAP, en medio de evaluación de compra de 24 aviones caza

Del gobierno regional a la clandestinidad: el patrón de escándalos que golpea a alcaldes y gobernadores

Perú en el escenario internacional: relaciones bilaterales, acuerdos y tensiones del 2025

2026: el año de un nuevo rumbo para Perú, elecciones y la promesa de hacer un país más próspero

Los escándalos que sacudieron al Gobierno en 2025: el derrumbe de Dina Boluarte y el incierto rumbo con José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

Yarita Lizeth derrite a sus fans con romántica promesa de amor para Alejandro Páucar en su cumpleaños

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Redes sociales en Perú 2025: virales, polémicas y tendencias que marcaron el año entre memes, protestas, identidad y consumo

DEPORTES

Presidente de FC Cajamarca explicó

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”