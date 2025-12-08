Xiomy Kanashiro responde a usuario que cuestionó su relación con Doña Charo: “Mi suegra y yo nos adoramos”

La relación entre Xiomy Kanashiro y Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, ha sido tema de conversación en redes sociales y ante las cámaras. Las especulaciones crecieron después de que Doña Charo, en un evento público, eludiera dar declaraciones detalladas sobre su trato con la bailarina y además descartara abiertamente referirse a una posible boda entre su hijo y Kanashiro.

Este contexto alimentó los comentarios de usuarios en plataformas digitales, donde no faltaron quienes pusieron en duda la cercanía entre ambas mujeres.

Fue a través de TikTok donde surgió uno de los mensajes que alcanzó mayor repercusión. Una usuaria dejó entrever problemas en el vínculo familiar con el comentario: “Bien dicen que cuando el hijo te quiere la mamá no... tú sé feliz, disfruta tu momento”, refiriéndose directamente a la situación sentimental y familiar de Kanashiro.

En respuesta a las dudas y rumores, Xiomy Kanashiro rompió el silencio y optó por una contestación directa, desmarcándose de cualquier especulación y mostrando seguridad sobre el lazo que la une a la madre de su pareja.

“¿Mi suegra y yo nos adoramos. Nos reímos juntas de todo lo que dicen”, expresó la bailarina, enfatizando la confianza y la buena sintonía en la relación con Doña Charo. La brevísima, pero contundente afirmación dejó pocas dudas sobre el estado real del vínculo familiar y permitió a Kanashiro enfrentar públicamente a las críticas.

Xiomy Kanashiro responde a usuario que cuestionó su relación con Doña Charo: “Mi suegra y yo nos adoramos”

Las palabras de la pareja de Jefferson Farfán llegan en un momento de exposición mediática, tras semanas de rumores y comentarios sobre su vida privada. Kanashiro apostó por la transparencia y reclamó el espacio para aclarar, desde su propia voz, cómo es la dinámica en su entorno más cercano.

¿Qué dijo Doña Charo de Xiomy Kanashiro?

La conversación sobre una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro atrajo la atención durante el encendido del árbol navideño en el KM 40 mall, donde estuvo presente Doña Charo, madre del exfutbolista. Frente a las cámaras, se le consultó respecto al vínculo de su hijo con Kanashiro.

Al ser consultada sobre Xiomy Kanashiro, la madre de Farfán expresó: “Es muy buena chica”, y con esa breve declaración marcó distancia sobre los detalles de la relación. Insistió en no entrar en comentarios personales acerca de la bailarina ni sobre cuestiones privadas de su hijo.

Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, habló sobre la posible boda de su hijo con Xiomy Kanashiro: “No apunto a eso”

La respuesta de Doña Charo sobre una potencial boda resultó aún más contundente. Cuando los reporteros le preguntaron si esperaba un matrimonio entre Jefferson y Xiomy, su frase fue clara: “Ah eso sí, no sé, no apunto a eso”. La madre de la figura deportiva evitó alimentar rumores y se mostró reservada ante el creciente interés de la prensa y del público.

El tema había tomado vuelo por unas bromas recientes del propio Jefferson Farfán en su podcast, donde habló con amigos de un posible casamiento. Sin embargo, ni él ni Xiomy Kanashiro confirmaron planes concretos. Kanashiro, abordada también por la prensa, respondió ante la curiosidad: “¿Se viene la boda? Quién sabe, quién sabe”. Añadió que evitaría difundir aspectos privados y que, de haber fiesta, sería familiar y alejada de cámaras.

Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, habló sobre la posible boda de su hijo con Xiomy Kanashiro: “No apunto a eso”

Frente a esta ola de suposiciones, Doña Charo optó por priorizar la reserva familiar y minimizar el impacto de los rumores. Volvió a recalcar que prefiere pasar las fiestas de fin de año en familia, destinando sus palabras al círculo íntimo y evitando formar parte de una expectativa sobre la vida sentimental de su hijo.