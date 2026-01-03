Perú

Isabella Ladera, novia de Hugo García, se emociona ante la captura de Nicolás Maduro: “Hoy agarraron a quienes nos rompieron”

La modelo venezolana expresó esperanza y alivio tras la noticia, resaltando el deseo de millones de compatriotas por un cambio en Venezuela.

Guardar
Migrantes venezolanos se congregaron frente a la embajada en Lima para festejar y pedir protección para sus familias en Caracas. | Infobae / Clara Giraldo

La noticia del arresto y salida de Nicolás Maduro de Venezuela, confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó un fuerte impacto en la comunidad venezolana y en figuras públicas que, desde el extranjero, siguieron el desarrollo de los acontecimientos con esperanza y emoción. Entre ellas destacó la reacción de Isabella Ladera, modelo e influencer venezolana, quien compartió en sus redes sociales su sentir ante el nuevo escenario político en su país natal.

Isabella Ladera, reconocida por su presencia en plataformas digitales y por su relación con el exintegrante de “Esto es guerra” Hugo García, publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que muestran su reacción ante lo ocurrido en su país.

Isabella Ladera se emociona con
Isabella Ladera se emociona con caída de Nicolás Maduro.

“Tantos años que soñé con leer esto”, escribió sobre las noticias de detención de Nicolás Maduro. En una segunda publicación, Ladera amplió su reflexión y compartió un mensaje dirigido tanto a sus compatriotas como a quienes han vivido el exilio y la distancia: “Hoy Venezuela tembló y no solo por el ruido, fue por todo lo que llevamos guardado hace años… hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir, a quienes nos robaron la casa, la mesa, la paz“.

La modelo indicó que aún estaba en shock y temblando por todo lo ocurrido, pero con el corazón emocionado porque nace un sentimiento de esperanza para sus compatriotas y para ella.

Isabella Ladera expresa su amor
Isabella Ladera expresa su amor por Venezuela y emoción ante captura de Nicolás Maduro. IG

“Estamos en shock, con el cuerpo temblando, con el corazón apretado, pero llorando distinto, porque hoy lloramos con fe, fe en que nada fue en vano. Ni el hambre, ni el miedo, ni las despedidas, ni las noches sin luz, ni el exilio, ni el dolor heredado. Quiero creer, quiero desear con toda el alma que esto será lo mejor... que este sea el comienzo del cambio, de la libertad con la que soñamos, que después de tantos años, por fin lloramos, pero con esperanza. Que ninguna lágrima fue perdida, que ninguna lucha quedó vacía, que ninguna herida fue inútil”, agregó.

La novia de Hugo García indicó que Venezuela finalmente podrá sanar sus heridas después de tanto sufrimiento. “Venezuela merece sanar, los que extrañamos merece volver, y nuestros hijos conocer Venezuela. Venezuela merece respirar, hoy celebramos, hoy recordamos, hoy sentimos y hoy aunque temblamos, creemos”, acotó Ladera, cuyas palabras reflejan el sentimiento colectivo de una nación marcada por la migración, la nostalgia y el deseo de reconstrucción.

Isabella Ladera reacciona ante caída
Isabella Ladera reacciona ante caída de Nicolás Maduro. IG

La caída de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 2 de enero se registraron explosiones y ataques aéreos en Caracas atribuidos a una operación militar estadounidense. Desde Mar-a-Lago, Donald Trump confirmó la captura del mandatario venezolano y su traslado fuera del país junto a su esposa, Cilia Flores. El presidente estadounidense calificó la operación como “brillante” y destacó la colaboración de las fuerzas del orden norteamericanas. La acción generó preocupación y alarma en la población de Caracas, que reportó bombardeos y sobrevuelos de aeronaves en diferentes zonas de la capital.

Una fotografía que el presidente
Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social muestra lo que él describe como el presidente venezolano "Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima", actualmente en el Mar Caribe, 3 de enero, 2026. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROCESADA POR REUTERS PARA MEJORAR SU CALIDAD. SE HA PROPORCIONADO POR SEPARADO UNA VERSIÓN SIN PROCESAR.

La reacción de Isabella Ladera se enmarca en una ola de manifestaciones públicas de venezolanos que, desde distintas partes del mundo, expresaron su alivio y esperanza tras el fin de la dictadura de Maduro. Los mensajes publicados en redes sociales durante la madrugada y las horas siguientes mostraron una mezcla de celebración, memoria y deseo de justicia. Ladera, madre de una hija, también hizo referencia al anhelo de regresar algún día a Venezuela y a la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan conocer el país en libertad.

Las recientes imágenes de Isabella
Las recientes imágenes de Isabella Ladera y Hugo García causaron furor por su tono sensual y elegante, revelando una química que consolidó públicamente su vínculo afectivo. (Instagram)

La dictadura

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, iniciado en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, Venezuela atravesó una de las crisis más profundas de su historia reciente. El país enfrentó hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, deterioro de los servicios públicos, colapso de la infraestructura y una migración masiva que llevó a millones de venezolanos a buscar un futuro en el exterior. Organismos internacionales y gobiernos extranjeros han denunciado de manera reiterada violaciones a los derechos humanos, represión política, fraude electoral y presuntos vínculos del régimen con el narcotráfico, acusaciones que la administración de Maduro rechazó sistemáticamente.

La caída del líder chavista marcó un punto de inflexión en la política venezolana y reavivó las esperanzas de cambio. Para figuras como Isabella Ladera, la noticia representa el inicio de una nueva etapa.

Un reportaje en vivo muestra la conmovedora y eufórica reacción de ciudadanos venezolanos al recibir la noticia de la supuesta captura de Nicolás Maduro. Una mujer, entre lágrimas, expresa el fin de un largo sufrimiento para su pueblo.

Temas Relacionados

Isabella Laderaperu-entretenimientoHugo GarcíaNicolás Maduro

Más Noticias

Perú podría tener nuevo feriado en 2026 y trabajadores tendrán opción de descansar sábado

Este 2026 todo indica que habrán cambios para los días libres que podrán disfrutar los peruanos. Hay un dictamen que ya tuvo votó aprobatorio del Pleno y un proyecto de ley para aprobar el feriado nacional número 17

Perú podría tener nuevo feriado

Venezolanos en Perú EN VIVO: últimas noticias de la situación de ciudadanos ante la caída de Nicolás Maduro y tensión en su país

Venezolanos en Perú expresaron sorpresa y esperanza tras la captura del dictador Maduro. Muchos temen por sus familias en Venezuela, mientras otros ven posible un cambio político tras años de crisis

Venezolanos en Perú EN VIVO:

Mateo Antoni confirmó fichaje y reveló cómo lo convenció Pablo Guede para sumarse a Alianza Lima: “El objetivo es salir campeones”

El defensa uruguayo será elúltimo refuerzo extranjero de los ‘blanquiazules’ para afrontar Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Llegó en calidad de préstamo con opción a compra

Mateo Antoni confirmó fichaje y

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

Ciudadano que presentó tacha pide que se aplique la Ley 30717 y se disponga la exclusión del candidato de Perú Primero del proceso electoral

JEE admite tercera tacha contra

Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: venezolanos en Perú piden a sus familiares no salir a la calle

A horas de la intervención norteamericana, Caracas amanece con tensión debido a la presencia de colectivos, simpatizantes al régimen chavista en algunas zonas de la capital

Capturan a Nicolás Maduro en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Critican a Sigrid Bazán por

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

Nicolás Maduro y la vez que fue declarado persona non grata en Perú y fue rechazado de la Cumbre de las Américas

José Jerí se pronuncia tras captura de Maduro y situación de venezolanos en Perú: “Daremos las facilidades para su regreso”

Keiko Fujimori envía su apoyo a Venezuela luego de captura de Nicolás Maduro

ENTRETENIMIENTO

Conciertos gratis en Lima 2026:

Conciertos gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y más

Korina Rivadeneira festeja captura de Nicolás Maduro: “Es el inicio del fin, cayó el payaso”

Figuras de la TV peruana celebran la caída de Nicolás Maduro y expresan su apoyo a Venezuela: “Por fin son libres”

Magaly Medina viajó a Argentina para hacerse su primer lifting facial

‘La Mackyna’ llevará a Christian Cueva a los tribunales por agresión verbal, amenazas y acoso: “Me ha llamado como 10 veces”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mateo Antoni confirmó fichaje y reveló cómo lo convenció Pablo Guede para sumarse a Alianza Lima: “El objetivo es salir campeones”

Clasificación histórica de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2025

Javier Rabanal minimizó ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: “Arriba estamos bien cubiertos”