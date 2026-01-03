Isabella Ladera, novia de Hugo García, se emociona ante la captura de Nicolás Maduro: “Hoy agarraron a quienes nos rompieron”

Migrantes venezolanos se congregaron frente a la embajada en Lima para festejar y pedir protección para sus familias en Caracas. | Infobae / Clara Giraldo

La noticia del arresto y salida de Nicolás Maduro de Venezuela, confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó un fuerte impacto en la comunidad venezolana y en figuras públicas que, desde el extranjero, siguieron el desarrollo de los acontecimientos con esperanza y emoción. Entre ellas destacó la reacción de Isabella Ladera, modelo e influencer venezolana, quien compartió en sus redes sociales su sentir ante el nuevo escenario político en su país natal.

Isabella Ladera, reconocida por su presencia en plataformas digitales y por su relación con el exintegrante de “Esto es guerra” Hugo García, publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que muestran su reacción ante lo ocurrido en su país.

Isabella Ladera se emociona con caída de Nicolás Maduro.

“Tantos años que soñé con leer esto”, escribió sobre las noticias de detención de Nicolás Maduro. En una segunda publicación, Ladera amplió su reflexión y compartió un mensaje dirigido tanto a sus compatriotas como a quienes han vivido el exilio y la distancia: “Hoy Venezuela tembló y no solo por el ruido, fue por todo lo que llevamos guardado hace años… hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir, a quienes nos robaron la casa, la mesa, la paz“.

La modelo indicó que aún estaba en shock y temblando por todo lo ocurrido, pero con el corazón emocionado porque nace un sentimiento de esperanza para sus compatriotas y para ella.

Isabella Ladera expresa su amor por Venezuela y emoción ante captura de Nicolás Maduro. IG

“Estamos en shock, con el cuerpo temblando, con el corazón apretado, pero llorando distinto, porque hoy lloramos con fe, fe en que nada fue en vano. Ni el hambre, ni el miedo, ni las despedidas, ni las noches sin luz, ni el exilio, ni el dolor heredado. Quiero creer, quiero desear con toda el alma que esto será lo mejor... que este sea el comienzo del cambio, de la libertad con la que soñamos, que después de tantos años, por fin lloramos, pero con esperanza. Que ninguna lágrima fue perdida, que ninguna lucha quedó vacía, que ninguna herida fue inútil”, agregó.

La novia de Hugo García indicó que Venezuela finalmente podrá sanar sus heridas después de tanto sufrimiento. “Venezuela merece sanar, los que extrañamos merece volver, y nuestros hijos conocer Venezuela. Venezuela merece respirar, hoy celebramos, hoy recordamos, hoy sentimos y hoy aunque temblamos, creemos”, acotó Ladera, cuyas palabras reflejan el sentimiento colectivo de una nación marcada por la migración, la nostalgia y el deseo de reconstrucción.

Isabella Ladera reacciona ante caída de Nicolás Maduro. IG

La caída de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 2 de enero se registraron explosiones y ataques aéreos en Caracas atribuidos a una operación militar estadounidense. Desde Mar-a-Lago, Donald Trump confirmó la captura del mandatario venezolano y su traslado fuera del país junto a su esposa, Cilia Flores. El presidente estadounidense calificó la operación como “brillante” y destacó la colaboración de las fuerzas del orden norteamericanas. La acción generó preocupación y alarma en la población de Caracas, que reportó bombardeos y sobrevuelos de aeronaves en diferentes zonas de la capital.

Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social muestra lo que él describe como el presidente venezolano "Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima", actualmente en el Mar Caribe, 3 de enero, 2026. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROCESADA POR REUTERS PARA MEJORAR SU CALIDAD. SE HA PROPORCIONADO POR SEPARADO UNA VERSIÓN SIN PROCESAR.

La reacción de Isabella Ladera se enmarca en una ola de manifestaciones públicas de venezolanos que, desde distintas partes del mundo, expresaron su alivio y esperanza tras el fin de la dictadura de Maduro. Los mensajes publicados en redes sociales durante la madrugada y las horas siguientes mostraron una mezcla de celebración, memoria y deseo de justicia. Ladera, madre de una hija, también hizo referencia al anhelo de regresar algún día a Venezuela y a la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan conocer el país en libertad.

Las recientes imágenes de Isabella Ladera y Hugo García causaron furor por su tono sensual y elegante, revelando una química que consolidó públicamente su vínculo afectivo. (Instagram)

La dictadura

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, iniciado en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, Venezuela atravesó una de las crisis más profundas de su historia reciente. El país enfrentó hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, deterioro de los servicios públicos, colapso de la infraestructura y una migración masiva que llevó a millones de venezolanos a buscar un futuro en el exterior. Organismos internacionales y gobiernos extranjeros han denunciado de manera reiterada violaciones a los derechos humanos, represión política, fraude electoral y presuntos vínculos del régimen con el narcotráfico, acusaciones que la administración de Maduro rechazó sistemáticamente.

La caída del líder chavista marcó un punto de inflexión en la política venezolana y reavivó las esperanzas de cambio. Para figuras como Isabella Ladera, la noticia representa el inicio de una nueva etapa.

Un reportaje en vivo muestra la conmovedora y eufórica reacción de ciudadanos venezolanos al recibir la noticia de la supuesta captura de Nicolás Maduro. Una mujer, entre lágrimas, expresa el fin de un largo sufrimiento para su pueblo.