Tensión en Venezuela EN VIVO: la dictadura de Maduro reconoció ataques en objetivos militares

El régimen chavista condenó lo que calificó como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos

Así se veían las llamas
Así se veían las llamas desatadas en la capital venezolana (X)

Fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la madrugada de este sábado a Caracas, según reportes de usuarios en redes sociales y la constatación directa de un periodista de la agencia AFP. Las detonaciones comenzaron cerca de las 02:00 hora local (06:00 GMT), pero aún no hubo un comunicado oficial por parte de las autoridades. Tampoco se reportaron heridos y/o víctimas fatales.

En los videos difundidos, se observa el impacto de las explosiones, con densas columnas de humo saliendo desde múltiples sectores de la ciudad. Varios ciudadanos informaron sobre presuntos ataques aéreos contra las instalaciones militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, acompañados de constantes ruidos provocados por el paso de aviones.

Este episodio ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegara una flota naval en el Caribe y afirmara que los días del régimen de Nicolás Maduroestán contados”.

El lunes pasado, Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en Venezuela, un hecho que significaría el primer ataque terrestre estadounidense en ese país.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:56 hsHoy

Petro denunció un ataque “con misiles” en Venezuela

El presidente colombiano denunció este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, luego de que sonaran fuertes explosiones en la capital venezolana que el régimen de Nicolás Maduro calificó como una “agresión” de Estados Unidos.

“Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela”, escribió el mandatario colombiano, cercano a Maduro, en la red X.

El presidente izquierdista solicitó una reunión “de inmediato” de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” contra el país vecino.

07:54 hsHoy

Las primeras imágenes de las explosiones en Caracas

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada y los reportes ciudadanos señalan que los principales objetivos alcanzados fueron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y l terminal aérea de Higuerote

Durante la madrugada de este sábado se reportaron varias detonaciones y explosiones en Caracas, acompañadas por el sobrevuelo de aviones, en un contexto de máxima tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

07:42 hsHoy

La dictadura de Maduro condenó las acciones militares en Venezuela

El régimen de Maduro denunció este sábado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó “el despligeue del comando para la defensa integral de la nación”.

07:17 hsHoy

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió todos los vuelos sobre Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un NOTAM que prohíbe todos los vuelos sobre Venezuela a partir de las 6:00 a.m. del 3 de enero de 2026, cerrando el espacio aéreo del país. La medida eleva al máximo la alerta en medio de los eventos en curso.

07:13 hsHoy

Así fue el bombardeo sobre la Base Aérea La Carlota

La también llamada Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda fue objetivo de un ataque esta madrugada en medio de los reportes de sobrevuelo de aviones y explosiones.

07:05 hsHoy

Reportan fuertes explosiones y sobrevuelo de aviones en Caracas

Usuarios en las redes sociales reportaron detonaciones derivadas de bombardeos militares sobre la capital venezolana. Varios ciudadanos informaron sobre presuntos ataques aéreos contra las instalaciones militares de La Carlota y Fuerte Tiuna

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en Caracas, según constató un periodista de la AFP en la capital venezolana.

Reportan fuertes explosiones y sobrevuelo de aviones en Caracas

Usuarios en las redes sociales reportaron detonaciones derivadas de bombardeos militares sobre la capital venezolana. Varios ciudadanos informaron sobre presuntos ataques aéreos contra las instalaciones militares de La Carlota y Fuerte Tiuna

