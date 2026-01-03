Tensión en Venezuela EN VIVO: la dictadura de Maduro reconoció ataques en objetivos militares

Así se veían las llamas desatadas en la capital venezolana (X)

Fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la madrugada de este sábado a Caracas, según reportes de usuarios en redes sociales y la constatación directa de un periodista de la agencia AFP. Las detonaciones comenzaron cerca de las 02:00 hora local (06:00 GMT), pero aún no hubo un comunicado oficial por parte de las autoridades. Tampoco se reportaron heridos y/o víctimas fatales.

En los videos difundidos, se observa el impacto de las explosiones, con densas columnas de humo saliendo desde múltiples sectores de la ciudad. Varios ciudadanos informaron sobre presuntos ataques aéreos contra las instalaciones militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, acompañados de constantes ruidos provocados por el paso de aviones.

Este episodio ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegara una flota naval en el Caribe y afirmara que los días del régimen de Nicolás Maduro “están contados”.

El lunes pasado, Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en Venezuela, un hecho que significaría el primer ataque terrestre estadounidense en ese país.