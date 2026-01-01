Perú

Osiptel aprueba uso de geolocalización y obliga a operadoras a detectar y bloquear líneas móviles en penales

La medida entrará en vigencia en cuatro meses e incorpora un régimen transitorio que permite acciones de control inmediatas

Guardar
Una revisión inopinada en el
Una revisión inopinada en el pabellón 4 del penal de Arequipa permitió encontrar cuatro celulares y un cable USB en un área común.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó nuevos criterios técnicos que incorporan el uso de tecnologías de geolocalización para la detección inmediata de líneas móviles que operan dentro de centros penitenciarios, incluso cuando estas no realizan llamadas telefónicas. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 000139-2025-CD/OSIPTEL.

De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo sistema supera las limitaciones del mecanismo anterior, que utilizaba métodos probabilísticos basados en patrones de consumo para identificar el uso prohibido de servicios móviles. Con la nueva metodología, la detección se realiza a partir de la ubicación de las líneas y equipos, independientemente de que exista tráfico de llamadas o mensajes.

Intervención en el pabellón 3
Intervención en el pabellón 3 del penal de Piura, donde fueron allanadas tres celdas por presunto delito de extorsión. Composición: Infobae Perú

Monitoreo y bloqueo de líneas

La resolución establece que las empresas operadoras deberán implementar un monitoreo permanente de las estaciones de radiocomunicación que brindan cobertura a establecimientos penitenciarios, centros juveniles y zonas restringidas o de alta seguridad. Este monitoreo deberá realizarse mediante herramientas de geolocalización que permitan identificar líneas y equipos que operan dentro de dichos recintos.

Una vez verificado el uso prohibido del servicio público móvil, las empresas estarán obligadas a efectuar el corte del servicio y el bloqueo del equipo terminal correspondiente. Estas acciones forman parte de las obligaciones operativas que deberán cumplir las operadoras en el marco de la nueva normativa aprobada por el regulador.

Sorpresivo hallazgo en penal Ancón
Sorpresivo hallazgo en penal Ancón 2: celulares y otros objetos enterrados en el jardín - INPE

Sistema de alertas para los usuarios

Entre las disposiciones aprobadas, Osiptel incluyó la implementación de un sistema de alertas dirigido a la población. Este mecanismo se activará cuando se detecte un intento de comunicación que podría originarse desde un centro penitenciario y aún no se haya ejecutado el corte del servicio.

En estos casos, el destinatario de la comunicación recibirá de manera inmediata una locución de voz y un mensaje de texto (SMS), informando que la llamada o mensaje podría provenir de un penal. Según lo indicado por Osiptel, este sistema tiene como finalidad advertir a los usuarios sobre el posible origen de la comunicación.

El Inpe entregó los celulares
El Inpe entregó los celulares incautados en el penal de Cajamarca a la Policía Nacional y al Ministerio Público para las investigaciones. (Andina)

Reportes, sanciones y vigencia de la norma

La resolución también dispone que las empresas operadoras deberán informar al Osiptel y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo máximo de 24 horas, sobre cada corte, bloqueo, reactivación o desbloqueo de líneas y equipos. Asimismo, estarán obligadas a conservar los registros de estas acciones por un período mínimo de tres años.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas será considerado una infracción administrativa y estará sujeto a sanciones conforme a la Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas en los Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el Osiptel. La norma entrará en vigencia cuatro meses después de su publicación en el diario oficial El Peruano, con un régimen transitorio que permite aplicar acciones de control de manera inmediata.

Opsitel multó por 1,8 millones
Opsitel multó por 1,8 millones de soles a Bitel. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Baja inmediata por extorsión

El Osiptel oficializó un nuevo procedimiento que permite dar de baja líneas móviles y bloquear equipos celulares vinculados a delitos, en atención a solicitudes de las autoridades competentes. La medida fue aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo n.º 134-2025-CD/OSIPTEL y está dirigida a fortalecer la respuesta frente a hechos asociados a la inseguridad ciudadana.

Según la norma, las empresas operadoras deberán atender de manera ágil los requerimientos formulados por entidades como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El procedimiento busca garantizar una actuación coordinada para impedir el uso de servicios móviles en actividades delictivas, como la extorsión y la estafa.

INPE prohíbe el ingreso de
INPE prohíbe el ingreso de celulares durante visitas a expresidentes. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

La resolución se enmarca en el contexto del estado de emergencia, periodo en el que ya se venían ejecutando suspensiones de servicios móviles vinculados a actividades ilícitas, pero establece ahora una directriz permanente. De acuerdo con lo dispuesto, una vez que la autoridad competente remite el informe correspondiente, la orden es canalizada a la empresa operadora a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), otorgándole un plazo máximo de un día calendario para dar de baja la línea o bloquear el equipo involucrado.

Temas Relacionados

ExtorsiónPenalesINPECelularesperu-noticias

Más Noticias

El emotivo adiós de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras el final de ‘Todo se filtra’ en Panamericana Televisión

La última transmisión del programa revivió momentos de complicidad y agradecimientos entre los conductores, quienes no ocultaron la nostalgia al despedirse del equipo y del público

El emotivo adiós de Christian

Ica registró un segundo sismo en menos de 24 horas en Nasca, de acuerdo con el reporte del IGP

Especialistas recordaron que se trata de una zona propensa a secuencias sísmicas recurrentes en el litoral sur del país

Ica registró un segundo sismo

Fiscalía señala que existe una “ruta de escape” entre la oficina de Ciro Castillo y el garaje del Gore Callao

El Ministerio Público sustenta el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador por presunta organización criminal y colusión agravada

Fiscalía señala que existe una

Nuevas reglas para la pesca en 2026: Produce establece límites y controles para jurel, caballa y pota en todo el país

El Gobierno estableció cuotas específicas y controles técnicos para la captura de especies marinas durante 2026, con el fin de preservar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y garantizar el sustento de miles de familias

Nuevas reglas para la pesca

Abogado de Hermes afirma que la empresa respalda a la familia del niño fallecido en Gamarra y colaborará con investigación

Vicente Amable, abogado de la empresa, informó que el conductor del camión permanece detenido y afronta los procedimientos legales correspondientes. El trabajador recibe defensa jurídica y acompañamiento institucional. “Él está muy afectado porque es padre de familia y está conmocionado con lo que ha ocurrido”, sostuvo

Abogado de Hermes afirma que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí y el 2025:

José Jerí y el 2025: oportunidades, agenda y un nuevo ritmo en el Ejecutivo

Francisco Sagasti afirma que el Estado está sometido por grupos que “pretenden imponernos su voluntad a la fuerza”

2025: Año de la caída de Dina Boluarte y de un gobierno que siempre estuvo de espaldas al pueblo

Tragedia en Suiza por incendio en Año Nuevo: Perú expresa sus condolencias por decenas de fallecidos

Podemos, Fuerza Popular, APP, Obras y Perú Libre lideran el listado de partidos con más candidatos con sentencias

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Christian

El emotivo adiós de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras el final de ‘Todo se filtra’ en Panamericana Televisión

Patricio Quiñones recibió el 2026 bailando sobre el escenario junto a Daddy Yankee en Puerto Rico

La historia de cómo Rossy War escribió la canción ‘Una puñalada en el corazón’ tras revisar el celular de su esposo

Murió La Piwa, el voleibolista que fue la sensación en los campeonatos ‘Vóley con huevos’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

DEPORTES

Universitario lidera la Liga Peruana

Universitario lidera la Liga Peruana de Vóley 2025/26: Comité de Control declaró infundada la apelación presentada por Alianza Lima

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol

Eddie Fleischman arremetió contra Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Tendencia heredada de Jean Ferrari”

FC Cajamarca afianza su ambicioso proyecto deportivo con la llegada de Tomás Andrade, ‘10′ formado en River Plate y campeón de Copa Sudamericana