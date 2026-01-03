Venezuela

Los videos más impactantes de las explosiones en Venezuela que terminaron con la caída de Maduro

Objetivos militares fueron bombardeados este sábado por la madrugada. Los reportes señalan que los principales objetivos alcanzados fueron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

El dictador Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de elite de los Estados Unidos y trasladado junto a su esposa Cilia Flores a un lugar aún desconocido. El impactante operativo militar ocurrió durante la madrugada de este sábado cuando se reportaron múltiples detonaciones y explosiones en Caracas -y otros puntos del país-, acompañadas por el sobrevuelo de aviones, en un contexto de máxima tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump confirmó el operativo militar y la captura de Maduro y su cónyuge mediante un mensaje en la red social Truth. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump.

Caracas bajo fuego: reportan un bombardeo nocturno

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron explosiones en diferentes puntos de la capital venezolana. Usuarios reportaron detonaciones en Fuerte Tiuna —el principal complejo militar del país, al oeste de la ciudad— y en la base aérea de La Carlota.

En varios videos se escucha a residentes afirmar: “Fuerte Tiuna está explotando”, mientras graban desde sus ventanas, y numerosos aviones sobrevuelan la ciudad.

Ante la suba de la tensión en el país, la televisión estatal colocó un comunicado del líder del régimen haciendo un llamado a la movilización popular y la declaración del Estado de Emergencia en todo Venezuela.

En las calles, según un video publicado en la red social X, las fuerzas de la dictadura chavista estarían deteniendo a todos los civiles que circulan en la calle tras la desesperación por los bombardeos en la zona de conflicto.

Testigos en el lugar de los hechos relataron las sensaciones al escuchar y sentir el bombardeo: “Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones”, contó a AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en Caracas.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, agregó una pensionada de 67 años y relató: “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, detalló que los bombardeos “estaban sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”. “Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí”.

En el panorama regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, luego de que se reportaran las fuertes explosiones en la capital venezolana.

“Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela”, escribió Petro en X. El mandatario colombiano, alineado políticamente con Maduro, solicitó una reunión “de inmediato” de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” contra el país vecino.

Venezuela aseguró este sábado que fue víctima de una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción:. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.

