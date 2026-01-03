Conciertos gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y más

La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y más en concierto.

El distrito de San Juan de Lurigancho se prepara para recibir a miles de personas con la realización de conciertos gratuitos en el emblemático Parque Zonal Wiracocha. Según información difundida en redes sociales, los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, se presentarán algunas de las agrupaciones y artistas más populares del país, entre ellos La Bella Luz, Son del Duke, La Única Tropical, Yarita Lizeth, Caribeños, Fito Ramírez, Masiel Malagala y Caballito y su Sabor de Labana, quienes figuran en la cartelera inicial del evento.

La noticia generó entusiasmo entre los seguidores, que esperan disfrutar de espectáculos de alta convocatoria sin costo alguno.

La organización de estos conciertos coincide con las celebraciones por el 59º aniversario de fundación de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima. La propuesta busca ofrecer espectáculos culturales y musicales de primer nivel para la comunidad local y los visitantes. Las publicaciones virales en redes sociales generaron expectativas, aunque hasta el momento no existe una programación oficial confirmada por parte de las autoridades municipales o de los organizadores principales.

Dentro de la cartelera anunciada destacan nombres como La Bella Luz, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia peruana, y Yarita Lizeth, exponente del folclore andino. También están previstos shows de Son del Duke, con su propuesta de salsa, y La Única Tropical, reconocida por su fusión de ritmos tropicales. La presencia de grupos como Caribeños y Barrio Fino amplía la diversidad musical, sumando géneros como la salsa y el merengue al espectáculo.

Piden reforzar las medidas de seguridad

La expectativa por el evento ha crecido en parte debido al acceso libre para todos los asistentes. Usuarios en plataformas digitales expresaron su entusiasmo y solicitaron a las autoridades del Parque Zonal Wiracocha que refuercen las medidas de seguridad y el control de acceso, ante la posibilidad de una afluencia masiva.

“Queremos disfrutar tranquilos, es importante que se garantice el orden durante estos días”, escribió uno de los seguidores en una publicación viral.

La posible participación de Carlos Miguel y Orquesta se mantiene en duda, debido a un ataque armado sufrido por la agrupación la noche del jueves 1 de enero. Pese a esta situación, la mayoría de los artistas confirmaron su presencia a través de mensajes y videos en sus redes sociales, generando una ola de comentarios positivos y alentando la asistencia al evento.

El cronograma aún no ha sido publicado en su totalidad, solo los de los días viernes 9 de enero (Caballito y su Sabor de Labana, Barrio Fino, Masiel Malagala y Caribeños) y sábado 10 de enero (La Bella Luz, Jordi Jauria y La Única Tropical). Para el domingo, se espera la participación de Son del Duke, Yarita Lizeth y más. La ausencia de la totalidad de la programación confirmada no ha mermado el interés, y en las comunidades de San Juan de Lurigancho ya se organizan para asistir en familia o con amigos.

Programación del viernes 9 de enero.

Programación del sábado 10 de enero.

El Parque Zonal Wiracocha, uno de los espacios públicos más grandes de Lima Este, ha sido tradicionalmente sede de actividades culturales y deportivas de gran escala, lo que refuerza la capacidad del recinto para albergar a cientos de espectadores durante tres jornadas consecutivas.

La convocatoria de artistas de distintos géneros busca representar la pluralidad musical del Perú actual. Los conciertos gratuitos funcionan como una oportunidad para que la población acceda a espectáculos de calidad, al tiempo que se promueve la integración social y el reconocimiento de la diversidad cultural. Las redes sociales también han servido como canal para que los artistas agradezcan el apoyo de sus fanáticos y anticipen sorpresas preparadas para el evento.