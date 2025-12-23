Perú

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’: “Con seguridad, estoy feliz”

El cantante de ‘La Gran Orquesta Internacional’ confesó a Magaly Medina que está muy enamorado de la intérprete de cumbia y le es leal.

Guardar
Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de la Bella Luz. TikTok.

El cantante de La Gran Orquesta Internacional, Dimas Ysla sorprendió en Magaly TV, La Firme al confesar su relación con Mackeily Luján, la “Muñequita de Porcelana” de la orquesta de La Bella Luz.

Entre bromas y preguntas directas, ambos artistas finalmente confirmaron el romance más comentado del 2025 en la cumbia peruana.

Durante semanas, el ambiente cumbiambero especuló sobre la relación entre Dimas Ysla y Mackeily Luján. Pero la primera en confirmarlo fue la popular cantante de La Bella Luz, quien señaló que tenía pareja en el set de ‘Magaly TV, La Firme’, donde la conductora Magaly Medina puso fin al misterio con una sola pregunta.

Y hace pocos días Dimas también lo confirmó: “Sí, sí estoy enamorado”. El secreto salió a la luz en televisión nacional, desatando reacciones inmediatas en redes sociales y entre los seguidores de ambos músicos.

La confesión de Dimas en vivo: “Sí, sí soy fiel”

La entrevista, cargada de complicidad y algunas bromas, terminó despejando todas las dudas. Ante la pregunta directa de Magaly sobre si es fiel, Dimas Ysla no dudó:

“Sí, sí soy fiel, obviamente. Con toda la seguridad del mundo, estoy feliz”, expresó el intérprete.

El cantante recalcó que, a pesar del ambiente artístico y las tentaciones que suelen rodear a los músicos de cumbia, él mantiene una posición clara sobre la lealtad y la privacidad: “Siempre he separado mi vida privada del lado artístico”.

La pareja se ha esforzado por mantener su relación fuera del ojo público, pero la química entre ambos se hizo evidente en el set y fue celebrada por sus colegas y fanáticos.

“Para el amor no existen barreras. Nosotros buscamos el tiempo de donde no hay, así sea chiquitito, para poder vernos”, aseguró Dimas, dejando en claro que la distancia y los compromisos laborales no han sido un obstáculo para su historia.

Dimas Ysla asegura ser fiel
Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’. IG

Una relación discreta, pero llena de complicidad

A pesar de la presión mediática, Dimas Ysla y Mackeily Luján optaron por vivir su romance lejos de los titulares. “Mi relación no ha sido pública, pero todo ha sido de manera natural”, explicó el cantante durante la entrevista. La joven artista, por su parte, intentó esquivar las preguntas en un inicio, pero no pudo ocultar su sonrisa ante la insistencia de Magaly Medina.

La confirmación no fue una sorpresa total para los seguidores de la cumbia. Desde abril, un video viral dejó entrever la cercanía entre ambos, cuando Dimas le dedicó el tema “Lo pasado, pasado” durante el cumpleaños de la cantante Alejandra Guerrero. El gesto, sumado a las miradas y la química en el escenario, alimentó los rumores durante meses.

Mackeily Luján: la “Muñequita de Porcelana” que conquista escenarios y corazones

Con solo 23 años, Mackeily Luján se ha consolidado como una de las voces femeninas más queridas de la cumbia norteña. Su carisma y estilo dulce la han convertido en la estrella de La Bella Luz, y su vida privada siempre fue motivo de especulación.

Sin embargo, la artista mantuvo una postura reservada hasta el momento de la revelación: “Yo estoy enamorada, como siempre lo he dicho”, mencionó en el programa.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes apoyan tanto su carrera como su relación sentimental. La joven cantante demostró que, pese a su bajo perfil, no teme hablar de sus sentimientos cuando se trata de alguien especial.

Mackeily Luján cantante de 'La
Mackeily Luján cantante de 'La Bella Luz'. IG

Trayectoria y vida personal de Dimas Ysla

Dimas Ysla no es un nombre ajeno a la cumbia peruana. Con 34 años y casi dos décadas en los escenarios, ha sido parte de importantes agrupaciones y ha ocupado titulares por su talento y carisma.

Además de su actual papel en La Gran Orquesta Internacional, fue pareja de la reconocida Thamara Gómez y mantiene lazos de amistad con Christian Domínguez, otro referente del género.

Durante la entrevista, Dimas destacó los valores inculcados en su familia: “En mi casa me formaron bien, es lo más importante”. Aseguró que, pese a las constantes giras y la atención de las fans, la fidelidad y la humildad siguen siendo sus principios.

Mackeily Luján y Dimas Ysla:
Mackeily Luján y Dimas Ysla: Una relación que era un secreto a voces desde abril.

El futuro de la pareja y su impacto en la cumbia peruana

La relación entre Dimas Ysla y Mackeily Luján ha debido sortear la distancia y los compromisos profesionales.

“Compro mi vuelo, la voy a ver, recojo a mi princesa”, expresó Dimas, dejando entrever el esfuerzo que implica mantener el vínculo a pesar de las agendas apretadas y las ciudades distintas.

La propia Magaly Medina reconoció lo complicado que puede ser una relación entre dos artistas con carreras en ascenso, pero ambos demostraron que la confianza y el amor pueden más.

La pareja ha demostrado que la cumbia peruana no solo se vive en los escenarios, sino también en las historias personales de sus protagonistas. Su romance, basado en la confianza y el respeto mutuo, suma un capítulo emotivo al género y refuerza la conexión entre los artistas y su audiencia.

Con la fidelidad y la complicidad como banderas, ambos artistas enfrentan una nueva etapa bajo la mirada atenta de sus seguidores. La cumbia celebra el nacimiento de una pareja que promete seguir dando de qué hablar, tanto por su música como por su historia de amor.

Mackeily Luján confirma romance con
Mackeily Luján confirma romance con cantante de ‘La Gran Orquesta’: “Sí, es verdad”. IG

Temas Relacionados

Dimas YslaMackeily LujánLa Bella Luzperu-entretenimiento

Más Noticias

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El tribunal consideró que la Fiscalía solo acreditó una sospecha simple y no demostró peligro de fuga ni la necesidad de la presencia física de la investigada en las diligencias pendientes

Infobae

Ministro de Salud niega que 52 niños hayan muerto por tos ferina en Loreto y destaca 80 % de avance en vacunación infantil

El titular del Minsa informó que algunos padres no autorizan la vacunación de sus hijos, lo que retrasa la cobertura completa contra la tos ferina en la cuenca del Chambira

Ministro de Salud niega que

¿Un CEO puede ser un payaso? Volver a lo que te hace feliz también es liderar

Ser clown cambió mi manera de dirigir y me enseñó a volver a mis sueños.

¿Un CEO puede ser un

Pareja roba joyas en Tumbes y sustrae anillos de oro por más de S/7000

Las cámaras de seguridad captaron a los implicados mientras ejecutaban el hurto en una joyería del centro de la ciudad. La Policía analiza las imágenes para identificar a los responsables

Pareja roba joyas en Tumbes

Cuatro destinos naturales del Perú compiten por el People’s Choice Award 2025: así puedes apoyar con tu voto

Reconocidas por sus buenas prácticas ambientales, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas en Áncash, Lima, Huánuco, Piura y Tumbes fueron seleccionadas en una votación global que se definirá antes de enero de 2026

Cuatro destinos naturales del Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO JNE cierra hoy

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

Procuraduría es admitida como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti por pase al retiro de altos mandos PNP

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

Jorge Solís renuncia a la presidencia de Caja Huancayo y se une a la lista al Senado de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el secreto mejor guardado de su matrimonio con Andrea Fonseca: “no necesita GPS”

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nicola Porcella rompe el silencio y revela detalles de su ingreso a un nuevo canal de streaming

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

Imitadora de Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025 y se llevó 20 mil soles al derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

DEPORTES

Franco Velazco aseguró que la

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026