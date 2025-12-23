Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’: “Con seguridad, estoy feliz”

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de la Bella Luz. TikTok.

El cantante de La Gran Orquesta Internacional, Dimas Ysla sorprendió en Magaly TV, La Firme al confesar su relación con Mackeily Luján, la “Muñequita de Porcelana” de la orquesta de La Bella Luz.

Entre bromas y preguntas directas, ambos artistas finalmente confirmaron el romance más comentado del 2025 en la cumbia peruana.

Durante semanas, el ambiente cumbiambero especuló sobre la relación entre Dimas Ysla y Mackeily Luján. Pero la primera en confirmarlo fue la popular cantante de La Bella Luz, quien señaló que tenía pareja en el set de ‘Magaly TV, La Firme’, donde la conductora Magaly Medina puso fin al misterio con una sola pregunta.

Y hace pocos días Dimas también lo confirmó: “Sí, sí estoy enamorado”. El secreto salió a la luz en televisión nacional, desatando reacciones inmediatas en redes sociales y entre los seguidores de ambos músicos.

La confesión de Dimas en vivo: “Sí, sí soy fiel”

La entrevista, cargada de complicidad y algunas bromas, terminó despejando todas las dudas. Ante la pregunta directa de Magaly sobre si es fiel, Dimas Ysla no dudó:

“Sí, sí soy fiel, obviamente. Con toda la seguridad del mundo, estoy feliz”, expresó el intérprete.

El cantante recalcó que, a pesar del ambiente artístico y las tentaciones que suelen rodear a los músicos de cumbia, él mantiene una posición clara sobre la lealtad y la privacidad: “Siempre he separado mi vida privada del lado artístico”.

La pareja se ha esforzado por mantener su relación fuera del ojo público, pero la química entre ambos se hizo evidente en el set y fue celebrada por sus colegas y fanáticos.

“Para el amor no existen barreras. Nosotros buscamos el tiempo de donde no hay, así sea chiquitito, para poder vernos”, aseguró Dimas, dejando en claro que la distancia y los compromisos laborales no han sido un obstáculo para su historia.

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’. IG

Una relación discreta, pero llena de complicidad

A pesar de la presión mediática, Dimas Ysla y Mackeily Luján optaron por vivir su romance lejos de los titulares. “Mi relación no ha sido pública, pero todo ha sido de manera natural”, explicó el cantante durante la entrevista. La joven artista, por su parte, intentó esquivar las preguntas en un inicio, pero no pudo ocultar su sonrisa ante la insistencia de Magaly Medina.

La confirmación no fue una sorpresa total para los seguidores de la cumbia. Desde abril, un video viral dejó entrever la cercanía entre ambos, cuando Dimas le dedicó el tema “Lo pasado, pasado” durante el cumpleaños de la cantante Alejandra Guerrero. El gesto, sumado a las miradas y la química en el escenario, alimentó los rumores durante meses.

Mackeily Luján: la “Muñequita de Porcelana” que conquista escenarios y corazones

Con solo 23 años, Mackeily Luján se ha consolidado como una de las voces femeninas más queridas de la cumbia norteña. Su carisma y estilo dulce la han convertido en la estrella de La Bella Luz, y su vida privada siempre fue motivo de especulación.

Sin embargo, la artista mantuvo una postura reservada hasta el momento de la revelación: “Yo estoy enamorada, como siempre lo he dicho”, mencionó en el programa.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes apoyan tanto su carrera como su relación sentimental. La joven cantante demostró que, pese a su bajo perfil, no teme hablar de sus sentimientos cuando se trata de alguien especial.

Mackeily Luján cantante de 'La Bella Luz'. IG

Trayectoria y vida personal de Dimas Ysla

Dimas Ysla no es un nombre ajeno a la cumbia peruana. Con 34 años y casi dos décadas en los escenarios, ha sido parte de importantes agrupaciones y ha ocupado titulares por su talento y carisma.

Además de su actual papel en La Gran Orquesta Internacional, fue pareja de la reconocida Thamara Gómez y mantiene lazos de amistad con Christian Domínguez, otro referente del género.

Durante la entrevista, Dimas destacó los valores inculcados en su familia: “En mi casa me formaron bien, es lo más importante”. Aseguró que, pese a las constantes giras y la atención de las fans, la fidelidad y la humildad siguen siendo sus principios.

Mackeily Luján y Dimas Ysla: Una relación que era un secreto a voces desde abril.

El futuro de la pareja y su impacto en la cumbia peruana

La relación entre Dimas Ysla y Mackeily Luján ha debido sortear la distancia y los compromisos profesionales.

“Compro mi vuelo, la voy a ver, recojo a mi princesa”, expresó Dimas, dejando entrever el esfuerzo que implica mantener el vínculo a pesar de las agendas apretadas y las ciudades distintas.

La propia Magaly Medina reconoció lo complicado que puede ser una relación entre dos artistas con carreras en ascenso, pero ambos demostraron que la confianza y el amor pueden más.

La pareja ha demostrado que la cumbia peruana no solo se vive en los escenarios, sino también en las historias personales de sus protagonistas. Su romance, basado en la confianza y el respeto mutuo, suma un capítulo emotivo al género y refuerza la conexión entre los artistas y su audiencia.

Con la fidelidad y la complicidad como banderas, ambos artistas enfrentan una nueva etapa bajo la mirada atenta de sus seguidores. La cumbia celebra el nacimiento de una pareja que promete seguir dando de qué hablar, tanto por su música como por su historia de amor.

Mackeily Luján confirma romance con cantante de ‘La Gran Orquesta’: “Sí, es verdad”. IG