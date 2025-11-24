La cantante de Corazón Serrano sorprendió con su aparición en el aniversario de la agrupación leonardina. Sus fans celebraron su regreso | IG

El público reunido en la explanada del Jockey Plaza de Chiclayo presenció el domingo 23 de noviembre un hecho inesperado durante la celebración por los 12 años de Son del Duke. En pleno concierto aniversario, la agrupación norteña sorprendió al invitar al escenario a Cielo Fernández, conocida por su paso por la orquesta y actual integrante de Corazón Serrano. El momento se volvió aún más relevante cuando la artista fue presentada como “la verdadera Chica Rap”, marcando así una declaración abierta tras las recientes salidas de exintegrantes de la agrupación.

La noche transcurría con la actuación de agrupaciones como Caribeños de Guadalupe, La Bella Luz y Barrio Fino, que compartían cartel junto con Son del Duke. Tras una serie de interpretaciones, el ambiente cambió por completo cuando, justo antes del tema “Mix Cevichito”, una repentina oscuridad envolvió el escenario.

El público creyó entonces que se trataba de una falla técnica. Lo que siguió fue una aparición proyectada de Cielo Fernández con un mensaje grabado dirigido a la agrupación. En ese video, la cantante expresó su agradecimiento por la oportunidad que recibió en el pasado.

Cielo Fernández volvió a Son del Duke: “La verdadera Chica Rap”

Al finalizar el video, Fernández subió al escenario con el gorro característico que utilizaba durante su etapa como “Chica Rap”, e interpretó el tema que le dio reconocimiento regional, esta vez en calidad de invitada especial. El animador de Son del Duke la presentó ante el público como “nuestra verdadera chica rap”, una intervención que generó ovaciones y una rápida reacción en redes sociales. Incluso, Corazón Serrano compartió el encuentro y agradeció la invitación de sus colegas.

Cielo Fernández y su mensaje a Son del Duke

Después del evento, Cielo Fernández compartió en sus redes una fotografía inédita de sus primeros años en la agrupación, acompañada de un mensaje de gratitud. En la publicación, la artista escribió: “Siempre llevaré con orgullo cada etapa en la que estuve y también la que hoy vivo en Corazón. Cada lugar ha marcado mi camino y me ha ayudado a crecer, y por eso los valoro con todo mi corazón.”.

Fernández añadió en su publicación: “Quiero agradecer profundamente a Son del Duke por invitarme y permitirme cantar esos temas del recuerdo que siempre llevaré conmigo. Fue un honor y una alegría inmensa compartir ese momento. ¡Feliz 12 años de Aniversario!”.

Los seguidores de la cantante no tardaron en mostrar su entusiasmo por su reencuentro con la agrupación leonardina y resaltaron el valor simbólico de su aparición, sobre todo en un contexto de cambios internos en Son del Duke y el relevo de intérpretes recientes.

La velada en Chiclayo dejó un mensaje claro sobre los vínculos entre los artistas y los grupos que impulsan sus carreras, así como el reconocimiento al recorrido musical de figuras como Cielo Fernández.

El paso de Cielo Fernández de Son del Duke a Corazón Serrano

El sábado 8 de febrero, Corazón Serrano celebró su 32 aniversario con un concierto en el Estadio San Marcos de Lima, donde miles de seguidores acompañaron a la agrupación en un repaso de sus más grandes éxitos. La noche reunió a invitados nacionales e internacionales y permitió disfrutar a la delantera conformada por Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

La sorpresa de la jornada llegó con la presentación oficial de Cielo Fernández como nueva integrante. Tras su debut sobre el escenario, Fernández expresó a través de sus redes sociales su agradecimiento y entusiasmo: “Es un verdadero honor formar parte de una agrupación tan prestigiosa y cargada de historia”, señaló la cantante.