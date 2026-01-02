Pánico en minimarket de Ancón: el preciso instante en el que sujeto detona explosivo con clientes dentro del local

Cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que un delincuente deja un artefacto explosivo en la puerta de un minimarket en Ancón. El ataque ocurrió luego de que los dueños recibieran mensajes amenazantes exigiéndoles el pago de cupos. | Video: Buenos Días Perú

La inseguridad ciudadana en el distrito de Ancón ha alcanzado un nuevo nivel de violencia. El pasado 20 de diciembre, alrededor de las diez y media de la noche, un sujeto a bordo de una motocicleta desató el terror en un minimarket al detonar un artefacto explosivo en la puerta del establecimiento. El ataque se produjo en un momento de alta concurrencia, lo que puso en riesgo la vida de clientes y empleados.

Cámaras de vigilancia registraron el preciso instante en que un desconocido, cubierto con un casco de seguridad, se aproximó a la entrada del negocio. Tras depositar el explosivo, el atacante huyó rápidamente del lugar. Segundos después, la detonación generó un sonido estridente que alertó a los vecinos y a los pasajeros de una unidad de transporte público que se encontraba estacionada en un paradero cercano.

El impacto de la explosión y los daños materiales

El estruendo provocó que transeúntes y pasajeros abandonaran el vehículo de transporte a toda prisa para ponerse a buen recaudo, temiendo un segundo estallido o una ráfaga de disparos. El señor Raúl, uno de los afectados y propietarios del local, confirmó a Buenos Días Perú que el artefacto fue colocado exactamente en el ingreso principal del minimarket.

El momento exacto de la detonación en la puerta del minimarket en Ancón. Foto: Captura Video Buenos Días Perú/Composición Infobae

A pesar de la fuerza de la onda expansiva, los daños estructurales no fueron tan severos como se temió en un primer momento. Según detalló el señor Raúl, las lunas del local se mantuvieron intactas y no perjudicaron las personas cercanas que se encontraban en el mostrador al momento del incidente.

Extorsiones previas al atentado

Este acto de violencia no fue un evento aislado. Los propietarios del negocio revelaron que el ataque ocurrió solo horas después de haber recibido los primeros mensajes extorsivos. En estas comunicaciones, delincuentes exigían el cobro de cupos de seguridad para permitirles trabajar con normalidad y no atentar contra la integridad de sus familiares.

Raúl explicó al medio citado que los mensajes provenían de “personas que buscan lucrar con el esfuerzo ajeno” de manera ilícita. Aunque los extorsionadores no especificaron una cifra exacta en el primer contacto, el objetivo era forzar una “negociación”. Los criminales pretendían establecer un monto inicial basado en los ingresos del negocio, seguido de una mensualidad fija para dejarlos operar en la zona.

Pese a la fuerza de la onda expansiva, los daños materiales fueron menores. El atentado dejó en evidencia la falta de seguridad y el avance de las mafias de extorsión en la zona. Foto: Captura Video Buenos Días Perú/Composición Infobae

Negativa a pagar cupos

Frente a las amenazas, la posición de las víctimas ha sido firme. El representante del local, quien además es abogado de profesión, manifestó su rechazo tajante a cualquier tipo de trato con las mafias. “Como abogado, nunca voy a lidiar con delincuentes”, sentenció durante la entrevista, subrayando que no cederá al chantaje económico de las bandas criminales.

El caso ha sido formalmente denunciado y se encuentra bajo la jurisdicción de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional, con sede en el Rímac.

Un problema recurrente en la zona de Ancón

La situación de este minimarket parece ser solo la punta del iceberg de una crisis de seguridad más amplia en el distrito. Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron que otros establecimientos han pasado por situaciones similares en las últimas semanas.

Cámaras de seguridad de una calle aledaña captaron el recorrido del sujeto con casco momentos antes de dejar el artefacto explosivo y emprender la huida en moto. Foto: Captura Video Buenos Días Perú/Composición Infobae

Una comerciante del sector relató a Buenos Días Perú que la violencia es recurrente. “También ha pasado lo mismo. A otro local le han baleado duro la pared”, comentó. Los dueños de negocios pequeños se sienten desprotegidos ante el avance de las bandas de extorsionadores que operan en Lima Norte.