JNE registra 24 fórmulas presidenciales inscritas para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditados de cada partido?

La autoridad electoral informó que las candidaturas inscritas superaron la verificación de elecciones internas, paridad y presentación de planes de gobierno, en un contexto de alta fragmentación del sistema partidario

34 agrupaciones inscribieron sus planchas
34 agrupaciones inscribieron sus planchas presidenciales ante el JNE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, hasta la fecha, 24 fórmulas presidenciales han quedado oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Este número se alcanzó luego de que las organizaciones políticas cumplieran con todos los requisitos establecidos por la normativa electoral y culminara el periodo de tachas sin que se presentaran observaciones en su contra.

La autoridad electoral precisó que las inscripciones se consolidaron tras admitir a trámite las solicitudes de las fórmulas presidenciales y vencerse el plazo reglamentario para la interposición de tachas. De esta manera, las agrupaciones políticas que superaron esta etapa quedaron habilitadas para continuar en el proceso electoral, en un escenario caracterizado por una amplia diversidad de candidaturas y una marcada fragmentación partidaria.

Listas de 34 agrupaciones inscritas
Listas de 34 agrupaciones inscritas y sus candidatos presidenciales.

Proceso de inscripción y verificación electoral

Según el JNE, el procedimiento de inscripción se desarrolla conforme al marco legal vigente, el cual exige a los partidos políticos acreditar la validez de sus elecciones internas, cumplir con las normas de paridad y alternancia, y presentar la documentación completa de sus candidatos, así como sus planes de gobierno. Solo aquellas fórmulas que superan todas estas verificaciones y no reciben tachas dentro del plazo establecido pueden ser inscritas de manera definitiva.

En paralelo, los Jurados Electorales Especiales (JEE), como el de Lima Centro 1, continúan emitiendo resoluciones de inscripción tras comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y los plazos correspondientes. Este trabajo forma parte del control electoral previo a la oficialización de las candidaturas rumbo a los comicios del próximo año.

Fórmulas presidenciales inscritas

Las 24 fórmulas presidenciales inscritas hasta el momento son las siguientes:

Alianza para el Progreso

  • Presidente: César Acuña
  • Primer vicepresidente: Jessica Tumi
  • Segundo vicepresidente: Alejandro Soto

Ahora Nación

  • Presidente: Pablo Alfonso López Chau
  • Primer vicepresidente: Luis Villanueva
  • Segunda vicepresidenta: Ruth Buendía

Demócrata Unido Perú

  • Presidente: Charlie Carrasco
  • Primera vicepresidenta: Edith Paredes
  • Segundo vicepresidente: Wilbert Segovia

Fe en el Perú

  • Presidente: Álvaro Paz de la Barra
  • Primera vicepresidenta: Yessika Arteaga
  • Segunda vicepresidenta: Shellah Palacios

Frente de la Esperanza

  • Presidente: Fernando Olivera
  • Primera vicepresidenta: Elizabeth León
  • Segundo vicepresidente: Carlos Cuaresma

Fuerza Popular

  • Presidenta: Keiko Fujimori
  • Primer vicepresidente: Luis Galarreta
  • Segundo vicepresidente: Miguel Torres

Fuerza y Libertad

  • Presidenta: Fiorella Molinelli
  • Primer vicepresidente: Gilbert Violeta
  • Segunda vicepresidenta: María Luz Pariona

Juntos por el Perú

  • Presidente: Roberto Sánchez
  • Primera vicepresidenta: Analí Márquez
  • Segunda vicepresidenta: Brígida Curo

Libertad Popular

  • Presidente: Rafael Belaúnde Llosa
  • Primer vicepresidente: Pedro Cateriano
  • Segunda vicepresidenta: Tania Porles

Partido Aprista Peruano

  • Presidente: Enrique Valderrama
  • Primera vicepresidenta: María Inés Valdivia
  • Segundo vicepresidente: Lucio Vásquez

Partido Demócrata Verde

  • Presidente: Alex Gonzales

Partido del Buen Gobierno

  • Presidente: Jorge Nieto
  • Primera vicepresidenta: Susana Matute
  • Segundo vicepresidente: Carlos Caballero

Partido Patriótico del Perú

  • Presidente: Herbert Caller
  • Primera vicepresidenta: Rossana Montes
  • Segundo vicepresidente: Jorge Carcovich

Partido Político PRIN

  • Presidente: Walter Chirinos
  • Primer vicepresidente: Julio Vega
  • Segunda vicepresidenta: Mayra Vargas

Partido Morado

  • Presidente: Mesías Guevara
  • Primer vicepresidente: Heber Cueva
  • Segunda vicepresidenta: Marisol Liñán

Perú Libre

  • Presidente: Vladimir Cerrón

Perú Moderno

  • Presidente: Carlos Jaico
  • Primer vicepresidente: Miguel Almenara
  • Segunda vicepresidenta: Liz Quispe

Podemos Perú

  • Presidente: José Luna
  • Primera vicepresidenta: Jacqueline García
  • Segundo vicepresidente: Raúl Noblecía

Progresemos

  • Presidente: Paul Jaimes
  • Primera vicepresidenta: Mónica Guillén
  • Segundo vicepresidente: Jorge Caloggero

Salvemos al Perú

  • Presidente: Antonio Ortiz
  • Primer vicepresidente: Jaime Freundt
  • Segunda vicepresidenta: Giovanna Demurtas

SíCreo

  • Presidente: Alfonso Espá
  • Primer vicepresidente: Alejandro Santa María
  • Segunda vicepresidenta: Melitza Yanzich

Somos Perú

  • Presidente: George Forsyth
  • Primera vicepresidenta: Johanna Lozada
  • Segundo vicepresidente: Herbe Olave

Unidad Nacional

  • Presidente: Roberto Chiabra
  • Primer vicepresidente: Javier Bedoya
  • Segunda vicepresidenta: Neldy Mendoza

Un Camino Diferente

  • Presidenta: Rosario Fernández
  • Primer vicepresidente: César Fernández
  • Segundo vicepresidente: Carlos Pinillos
El único candidato a las
El único candidato a las elecciones de su distrito en Cajamarca no obtuvo la cantidad de votos exigida por ley para ser declarado como ganador en las elecciones municipales complementarias organizadas por la ONPE.

Organizaciones con observaciones

En contraste, otras organizaciones políticas aún no han logrado completar su inscripción definitiva. Partidos como País para Todos, Integridad Democrática, Cívico Obras y Democrático Federal mantienen sus fórmulas presidenciales en condición de inadmisibles debido a observaciones formuladas por los Jurados Electorales Especiales.

De acuerdo con el JNE, estas observaciones responden principalmente a errores formales o a la presentación de información incompleta, lo que impide, por el momento, su habilitación para participar en la contienda electoral.

Principales faltas detectadas

Entre las irregularidades más recurrentes identificadas por la autoridad electoral figuran inconsistencias en las actas de elecciones primarias, documentos con fechas incorrectas, incumplimiento de las normas de paridad y alternancia, doble postulación de candidatos, así como firmas y huellas que no se ajustan a los parámetros exigidos. También se han detectado planes de gobierno incompletos, lo que constituye un requisito indispensable para la inscripción.

El cronograma electoral establece que el 13 de marzo de 2026 es la fecha límite para resolver apelaciones vinculadas a exclusiones o tachas. Hasta entonces, las organizaciones políticas observadas aún pueden subsanar las deficiencias señaladas o presentar los recursos correspondientes dentro de los plazos previstos por la ley.

