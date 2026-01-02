JNE registra 24 fórmulas presidenciales inscritas para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditados de cada partido?

34 agrupaciones inscribieron sus planchas presidenciales ante el JNE. (Composición Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, hasta la fecha, 24 fórmulas presidenciales han quedado oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Este número se alcanzó luego de que las organizaciones políticas cumplieran con todos los requisitos establecidos por la normativa electoral y culminara el periodo de tachas sin que se presentaran observaciones en su contra.

La autoridad electoral precisó que las inscripciones se consolidaron tras admitir a trámite las solicitudes de las fórmulas presidenciales y vencerse el plazo reglamentario para la interposición de tachas. De esta manera, las agrupaciones políticas que superaron esta etapa quedaron habilitadas para continuar en el proceso electoral, en un escenario caracterizado por una amplia diversidad de candidaturas y una marcada fragmentación partidaria.

Proceso de inscripción y verificación electoral

Según el JNE, el procedimiento de inscripción se desarrolla conforme al marco legal vigente, el cual exige a los partidos políticos acreditar la validez de sus elecciones internas, cumplir con las normas de paridad y alternancia, y presentar la documentación completa de sus candidatos, así como sus planes de gobierno. Solo aquellas fórmulas que superan todas estas verificaciones y no reciben tachas dentro del plazo establecido pueden ser inscritas de manera definitiva.

En paralelo, los Jurados Electorales Especiales (JEE), como el de Lima Centro 1, continúan emitiendo resoluciones de inscripción tras comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y los plazos correspondientes. Este trabajo forma parte del control electoral previo a la oficialización de las candidaturas rumbo a los comicios del próximo año.

Fórmulas presidenciales inscritas

Las 24 fórmulas presidenciales inscritas hasta el momento son las siguientes:

Alianza para el Progreso

Presidente: César Acuña

Primer vicepresidente: Jessica Tumi

Segundo vicepresidente: Alejandro Soto

Ahora Nación

Presidente: Pablo Alfonso López Chau

Primer vicepresidente: Luis Villanueva

Segunda vicepresidenta: Ruth Buendía

Demócrata Unido Perú

Presidente: Charlie Carrasco

Primera vicepresidenta: Edith Paredes

Segundo vicepresidente: Wilbert Segovia

Fe en el Perú

Presidente: Álvaro Paz de la Barra

Primera vicepresidenta: Yessika Arteaga

Segunda vicepresidenta: Shellah Palacios

Frente de la Esperanza

Presidente: Fernando Olivera

Primera vicepresidenta: Elizabeth León

Segundo vicepresidente: Carlos Cuaresma

Fuerza Popular

Presidenta: Keiko Fujimori

Primer vicepresidente: Luis Galarreta

Segundo vicepresidente: Miguel Torres

Fuerza y Libertad

Presidenta: Fiorella Molinelli

Primer vicepresidente: Gilbert Violeta

Segunda vicepresidenta: María Luz Pariona

Juntos por el Perú

Presidente: Roberto Sánchez

Primera vicepresidenta: Analí Márquez

Segunda vicepresidenta: Brígida Curo

Libertad Popular

Presidente: Rafael Belaúnde Llosa

Primer vicepresidente: Pedro Cateriano

Segunda vicepresidenta: Tania Porles

Partido Aprista Peruano

Presidente: Enrique Valderrama

Primera vicepresidenta: María Inés Valdivia

Segundo vicepresidente: Lucio Vásquez

Partido Demócrata Verde

Presidente: Alex Gonzales

Partido del Buen Gobierno

Presidente: Jorge Nieto

Primera vicepresidenta: Susana Matute

Segundo vicepresidente: Carlos Caballero

Partido Patriótico del Perú

Presidente: Herbert Caller

Primera vicepresidenta: Rossana Montes

Segundo vicepresidente: Jorge Carcovich

Partido Político PRIN

Presidente: Walter Chirinos

Primer vicepresidente: Julio Vega

Segunda vicepresidenta: Mayra Vargas

Partido Morado

Presidente: Mesías Guevara

Primer vicepresidente: Heber Cueva

Segunda vicepresidenta: Marisol Liñán

Perú Libre

Presidente: Vladimir Cerrón

Perú Moderno

Presidente: Carlos Jaico

Primer vicepresidente: Miguel Almenara

Segunda vicepresidenta: Liz Quispe

Podemos Perú

Presidente: José Luna

Primera vicepresidenta: Jacqueline García

Segundo vicepresidente: Raúl Noblecía

Progresemos

Presidente: Paul Jaimes

Primera vicepresidenta: Mónica Guillén

Segundo vicepresidente: Jorge Caloggero

Salvemos al Perú

Presidente: Antonio Ortiz

Primer vicepresidente: Jaime Freundt

Segunda vicepresidenta: Giovanna Demurtas

SíCreo

Presidente: Alfonso Espá

Primer vicepresidente: Alejandro Santa María

Segunda vicepresidenta: Melitza Yanzich

Somos Perú

Presidente: George Forsyth

Primera vicepresidenta: Johanna Lozada

Segundo vicepresidente: Herbe Olave

Unidad Nacional

Presidente: Roberto Chiabra

Primer vicepresidente: Javier Bedoya

Segunda vicepresidenta: Neldy Mendoza

Un Camino Diferente

Presidenta: Rosario Fernández

Primer vicepresidente: César Fernández

Segundo vicepresidente: Carlos Pinillos

Organizaciones con observaciones

En contraste, otras organizaciones políticas aún no han logrado completar su inscripción definitiva. Partidos como País para Todos, Integridad Democrática, Cívico Obras y Democrático Federal mantienen sus fórmulas presidenciales en condición de inadmisibles debido a observaciones formuladas por los Jurados Electorales Especiales.

De acuerdo con el JNE, estas observaciones responden principalmente a errores formales o a la presentación de información incompleta, lo que impide, por el momento, su habilitación para participar en la contienda electoral.

Principales faltas detectadas

Entre las irregularidades más recurrentes identificadas por la autoridad electoral figuran inconsistencias en las actas de elecciones primarias, documentos con fechas incorrectas, incumplimiento de las normas de paridad y alternancia, doble postulación de candidatos, así como firmas y huellas que no se ajustan a los parámetros exigidos. También se han detectado planes de gobierno incompletos, lo que constituye un requisito indispensable para la inscripción.

El cronograma electoral establece que el 13 de marzo de 2026 es la fecha límite para resolver apelaciones vinculadas a exclusiones o tachas. Hasta entonces, las organizaciones políticas observadas aún pueden subsanar las deficiencias señaladas o presentar los recursos correspondientes dentro de los plazos previstos por la ley.