Fuerte caída del dólar en este 2025: tipo de cambio bajó en un 10% y tendencia continuaría el próximo año

El mercado cambiario peruano atraviesa un 2025 marcado por una depreciación sostenida del dólar, un fenómeno que viene generando impacto tanto en la economía doméstica como en las decisiones empresariales. Desde enero, el tipo de cambio ha mostrado una trayectoria descendente constante, acumulando una reducción cercana al 10%, un ajuste relevante para un mercado que suele caracterizarse por variaciones moderadas.

Este comportamiento no responde a un solo factor, sino a una combinación de flujos que han incrementado de forma significativa la disponibilidad de dólares en la economía. Analistas advierten que la tendencia no es coyuntural y que las fuerzas que empujan al dólar a la baja podrían mantenerse más allá del cierre de este año.

Exceso de dólares en la economía local

Para el economista y docente de la Universidad del Pacífico, Jorge González Izquierdo, la explicación central es bastante directa. “Cuando un precio sube de manera persistente es porque hay exceso de demanda. Cuando baja, es porque hay exceso de oferta”, señala en entrevista con Canal N. En el caso peruano, el mercado cambiario refleja una abundancia de dólares que presiona el precio a la baja.

De acuerdo con sus estimaciones, esta presión equivale en 2025 a alrededor del 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una magnitud mayor a la observada el año previo, cuando fue cercana al 2%. “Es como una mano que agarra el precio del dólar y lo empuja hacia abajo con bastante fuerza”, explica el economista, aludiendo a la intensidad del fenómeno.

Exportaciones fuertes, pero no es toda la historia

Uno de los factores visibles detrás de la mayor oferta de dólares es el buen desempeño exportador del país. Los envíos de minerales como oro, cobre, plata y zinc se mantienen elevados, impulsados por precios internacionales favorables, lo que genera un ingreso constante de divisas al mercado local.

Uno de los elementos más evidentes que explica la abundancia de dólares es el sólido ritmo de las exportaciones nacionales. Foto: BBVA

Sin embargo, González Izquierdo advierte que este análisis debe ser más amplio. A los ingresos por exportaciones se les deben descontar las importaciones, el déficit estructural en el comercio de servicios y la salida de dólares por renta de factores, como las utilidades que las empresas remiten a sus matrices en el exterior. Solo tras este ajuste se puede entender el verdadero balance de divisas.

Remesas y flujos no tradicionales

Luego de ese “neteo”, el economista identifica a las remesas como uno de los elementos más influyentes. Los envíos de peruanos que residen fuera del país ascienden actualmente a cerca de USD 5.000 millones anuales, un flujo que incrementa de manera directa la oferta de dólares en el mercado interno.

A ello se suman movimientos de divisas que no siempre pasan por los canales formales. Estos flujos, aunque no responden a operaciones comerciales tradicionales, tienen un efecto tangible sobre el tipo de cambio y refuerzan la tendencia descendente observada durante el año.

Errores, omisiones y actividades ilegales

En las estadísticas de la balanza de pagos, estos movimientos aparecen bajo el rubro de “errores y omisiones”, también conocido como discrepancia estadística. Allí se concentran ingresos y salidas de divisas que no pueden ser plenamente explicados por las cuentas formales.

Para este año, González Izquierdo señala que estos montos son “bien elevados”, alcanzando varios miles de millones de dólares. Parte de estos flujos estaría asociada a actividades ilegales como la minería ilegal de oro y el narcotráfico, que introducen divisas al país sin registro oficial, incrementando la oferta de dólares.

Las remesas del exterior, cercanas a USD 5.000 millones al año, refuerzan la disponibilidad de dólares en el país. Foto: Vecteezy

El BCR y su prioridad: la inflación

Pese a la caída del dólar, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no ha modificado su enfoque principal. Su presidente, Julio Velarde, ha reiterado que la prioridad de la institución es la estabilidad de precios y no la defensa de un nivel específico del tipo de cambio.

Para González Izquierdo, esta posición es consistente con el mandato del BCRP. “La razón de ser de un banco central en el Perú, y en muchos países del mundo, es la estabilidad de precios”, afirma. A diferencia de Estados Unidos, donde la Reserva Federal también considera el empleo, en el Perú el control de la inflación es el objetivo central.

Intervenciones solo ante movimientos bruscos

El economista precisa que el Banco Central no es indiferente a lo que ocurre en el mercado cambiario. Aunque no fija un precio objetivo para el dólar, sí interviene cuando detecta variaciones abruptas en plazos muy cortos.

Caídas demasiado aceleradas pueden generar la percepción de un “derrumbe” del tipo de cambio y provocar decisiones apresuradas por parte de empresas y familias. En ese contexto, las acciones del BCRP buscan suavizar la volatilidad, sin alterar la tendencia de fondo que hoy mantiene al dólar en descenso.