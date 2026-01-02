Perú

Eclipse solar del siglo en 2026: fecha, hora y por qué es considerado extremo este nuevo ‘anillo de fuego’

El fenómeno ocurrirá porque la Luna se encontrará cerca de su apogeo, lo que hará que su tamaño aparente sea menor al del Sol

Complejo astronómico el Leoncito CONICET
Complejo astronómico el Leoncito CONICET UNLP UNC UNSJ

El 2026 será un año clave para la astronomía mundial debido a la ocurrencia de uno de los fenómenos más impactantes de las últimas décadas: un eclipse solar, conocido popularmente como “anillo de fuego”, que ha sido catalogado por especialistas como uno de los eventos solares más extremos y singulares del siglo XXI. Este fenómeno despertará el interés de científicos, observadores y aficionados al cielo en diversas partes del mundo.

¿Cuándo y a qué hora será?

El eclipse solar ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026. Durante este evento, la Luna pasará frente al Sol sin cubrirlo por completo, debido a que su tamaño aparente es menor que el del Sol en ese momento. Esto se debe a que la Luna se encontrará relativamente lejos de la Tierra en su órbita, creando una impresionante imagen de un disco solar rodeado por un borde luminoso.

Según cálculos oficiales del Instituto Geográfico Nacional de España, las fases del fenómeno tendrán lugar en tiempo universal (UTC) aproximadamente así:

  • Inicio del eclipse parcial: ~09:56 UTC
  • Momento máximo del eclipse: ~12:11–12:13 UTC
  • Fin del eclipse: ~14:27 UTCEl eclipse completo durará más de 4 horas, aunque la fase de “anillo de fuego” será breve, de apenas unos dos minutos o poco más, en el punto de máxima anularidad.

¿Dónde será visible?

Este eclipse será visible en diferentes grados dependiendo de la ubicación geográfica:

  • Fase anular (anillo de fuego): únicamente en una franja que cruza el continente de la Antártida y partes del océano Austral.
  • Eclipse parcial: visible en algunos lugares del extremo sur de América del Sur (como Patagonia), así como en partes del sur de África y Madagascar, y zonas oceánicas adyacentes.

Importante: este evento no será visible desde Perú ni gran parte del hemisferio norte, ya que el trayecto principal de la sombra de la Luna está muy al sur.

¿Por qué se lo considera “extremo”?

Durante un eclipse solar, las
Durante un eclipse solar, las aves reaccionan al cambio de luz posándose tranquilamente como si amaneciera nuevamente en el horizonte. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los astrónomos y medios especializados califican este eclipse como especial por varias razones:

  • Anularidad muy definida: casi el 96,3 % del disco solar quedará cubierto, pero sin oscuridad total, creando un anillo muy llamativo en el cielo.
  • Condiciones orbitales únicas: la Luna pasa frente al Sol cuando está cerca del apogeo de su órbita, lo que hace que su diámetro aparente sea menor que el del Sol, generando el característico “anillo de fuego”.
  • Accesibilidad remota: la fase completa del eclipse solo será observable desde lugares extremadamente remotos y poco poblados (Antártida y mar abierto), lo que eleva su rareza para el público general.

¿Qué se verá desde regiones pobladas?

En territorios del hemisferio sur que queden dentro de la zona de eclipse parcial, los observadores podrán ver cómo la Luna “muerde” parte del disco solar, aunque sin nunca formar el anillo completo.

Medidas de seguridad

Aunque la fase más impactante no será visible desde muchos países, los especialistas insisten en que nunca se debe mirar al Sol directamente sin protección, incluso durante un eclipse parcial. Para observarlo de forma segura, se requieren gafas especiales para eclipses o filtros solares adecuados en telescopios y cámaras.

Un año astronómico excepcional

El eclipse del 17 de febrero será solo el primero de varios eventos celestes notables en 2026. Más adelante, el 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que sí será visible en algunas partes de Europa y el Ártico, convirtiendo a este año en especialmente significativo para la astronomía.

