Desde Shakira hasta System of a Down: ¿En qué conciertos gastaron más dinero los peruanos?

El consumo de los fanáticos peruanos dentro de los estadios generó ingresos millonarios que superaron las expectativas durante el 2025. Foto: Difusión

Lima se ha consolidado como una plaza obligatoria para las giras mundiales, y detrás de las luces y el sonido, existe una maquinaria comercial que genera millones de soles en pocas horas. Según el último reporte de la SUNAT, las ventas de alimentos, bebidas y merchandising oficial en apenas cinco grandes conciertos realizados en el Estadio Nacional y la San Marcos superaron los S/ 2.7 millones durante el 2025.

Este monto no incluye el precio de las entradas, sino únicamente el consumo realizado por los asistentes dentro de los recintos. Las intervenciones permitieron identificar qué géneros y artistas impulsan un mayor gasto por parte de los fanáticos peruanos.

Los reyes de las ventas

Aunque el pop suele dominar las listas, el rock pesado dio la sorpresa este año. De acuerdo con la información consolidada, el concierto con el mayor monto registrado en puntos de venta fue el de la banda System of a Down, con ingresos que superaron los S/ 707 mil en una sola noche de abril.

Los conciertos de Shakira y System of a Down lmovieron millones de soles en una sola noche. Foto: Composición Infobae

Le sigue muy de cerca el fenómeno de Shakira, quien con sus dos presentaciones en noviembre logró que los fanáticos desembolsaran más de S/ 1 millón en conjunto entre hamburguesas, cervezas y productos oficiales de la artista. Por su parte, la británica Dua Lipa registró ventas por más de S/ 554 mil, mientras que el “padre de todos”, Chayanne, superó los S/ 305 mil durante su presentación en julio.

¿Qué es lo que más compran los peruanos en los conciertos?

Para estas verificaciones, la SUNAT desplegó un promedio de 30 inspectores por evento. Los agentes tributarios confirmaron que el producto estrella en todos los espectáculos son las bebidas, que representan el mayor volumen de ingresos para los concesionarios.

En segundo lugar se ubican los alimentos, seguidos por la ropa y el merchandising oficial de los artistas. Durante noviembre, mes en el que coincidieron las presentaciones de Shakira y Dua Lipa, se alcanzó el pico máximo de ingresos mensuales, registrando más de S/ 1.1 millones en ventas supervisadas.

Las bebidas y alimentos representaron el mayor volumen de ingresos durante los espectáculos masivos, superando incluso a la venta de merch. (SUNAT)

Operativos en la temporada de circos

La fiscalización no se limitó a los estadios. Durante los meses de julio y agosto, aprovechando las Fiestas Patrias, la entidad supervisó nueve espectáculos circenses. Entre los nombres intervenidos figuran el Circo de las Estrellas, el Circo de Rusia, el Gran Circo de Ucrania y el Circo Montecarlo.

Estas intervenciones, denominadas VICOT (Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias), registraron ingresos por S/ 108.835. El objetivo principal fue detectar actividades económicas no declaradas y asegurar que los negocios cuenten con RUC vigente y emitan los comprobantes de pago correspondientes a los asistentes.

La importancia de pedir boleta

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la SUNAT, recordó que estas acciones de control de boletaje permiten estimar el monto real de las operaciones comerciales. El ente recaudador instó a los asistentes a espectáculos masivos a solicitar siempre su comprobante de pago.

La SUNAT desplegó un promedio de 30 inspectores por concierto para asegurar que los negocios cuenten con RUC y entreguen boletas. Foto: Difusión

“Esto contribuye a que los ingresos sean debidamente declarados y se paguen los impuestos correspondientes”, señala la entidad. Con estos operativos, se busca reducir las brechas de informalidad en un sector que, tras la pandemia, ha demostrado ser uno de los más dinámicos de la economía local.