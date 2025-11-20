Perú

Shakira en Lima: concierto generó ingresos por encima del medio millón de soles por venta de bebidas y merchandising

La intervención en el Estadio Nacional en el evento de la cantante colombiana permitió controlar la emisión de comprobantes y la inscripción de negocios en el RUC

Guardar
Más del ochenta por ciento
Más del ochenta por ciento de los ingresos provinieron de la venta de bebidas durante el evento| Sunat

Durante el concierto de Shakira en el Estadio Nacional, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) implementó un operativo de fiscalización que permitió registrar ingresos totales de S/ 549.135 en los cuarenta y cuatro puntos de venta de bebidas, alimentos y merchandising habilitados para el evento. La intervención se desarrolló el martes 18 de noviembre, en el marco del tour mundial “Las mujeres ya no lloran”.

Un equipo de treinta inspectores tributarios se encargó de verificar que cada uno de los establecimientos estuviera inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y cumpliera con la emisión de comprobantes de pago. La distribución de los puestos fue: veintiocho destinados a bebidas, once a alimentos y cinco a merchandising.

La fiscalización abarcó 44 puestos
La fiscalización abarcó 44 puestos y registró ventas millonarias durante el espectáculo de la cantante colombiana| Sunat

Esta información solo recae en el último concierto, debido a que la intérprete de ‘La Bicicleta’ tuvo tres fechas que comenzó desde el sábado 15 de noviembre.

¿Qué productos generaron más ingresos?

En el desglose, la venta de bebidas —incluyendo cerveza, gaseosa, agua, aperol spritz y red bull— generó S/ 437.583. Los locales destinados a alimentos, donde se ofrecieron hamburguesas, choripán y popcorn, alcanzaron S/ 90.862. Los puntos de merchandising, enfocados en ropa y accesorios, sumaron S/ 20.690.

Cabe recordar que los precios de las bebidas oscilaban desde S/15 y los panes desde S/25.

La SUNAT detalló que estas intervenciones, denominadas Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (VICOT), buscan reducir las brechas de inscripción, identificar actividades no declaradas y actualizar datos como el nombre comercial o los teléfonos de los contribuyentes.

Mediante estos mecanismos, la SUNAT apunta a generar un impacto efectivo en el comportamiento de los contribuyentes e incentivar la mejora voluntaria en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La fiscalización abarcó 44 puestos
La fiscalización abarcó 44 puestos y registró ventas millonarias durante el espectáculo de la cantante colombiana| Sunat

La entidad reiteró la importancia de que los asistentes a espectáculos masivos soliciten su comprobante de pago al adquirir productos, ya que esto contribuye a la declaración de los ingresos y al abono de los impuestos correspondientes.

Congreso impulsa acceso libre a agua y snacks en eventos masivos

Un reciente dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso podría modificar de forma importante el acceso a alimentos y bebidas en conciertos, partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios en el país. La medida, apoyada por ocho congresistas frente a cinco opositores, propone permitir que el público ingrese botellas de agua selladas y snacks, y obliga a los organizadores a instalar puntos de hidratación gratuita, respondiendo así a las recurrentes quejas sobre los elevados precios dentro de los recintos.

La propuesta, promovida por la congresista Katy Ugarte, se basa en varios proyectos de ley y cuenta con la experiencia previa de ciudades extranjeras, donde la disponibilidad de agua ha sido considerada una medida esencial de salud pública. Según el dictamen, solo quedarán fuera los eventos teatrales y aquellos financiados con fondos específicos del Ministerio de Cultura.

Durante el debate, la congresista Adriana Tudela manifestó inquietud por el posible impacto en la libertad de empresa y advirtió que podría alterar el precio de las entradas. Por su parte, Ernesto Bustamante alertó sobre el eventual incremento de costos para los asistentes. Sin embargo, la iniciativa avanza hacia su discusión en el Pleno del Congreso.

Temas Relacionados

Shakiraperu-noticiasSunatEstadio Nacional

Más Noticias

Bebé raptado en hospital de Essalud: Extrabajadora lo ocultó en su casa de Ica y afirmó haber dado a luz horas antes

Sayra Pusa Hernández, la extrabajadora de limpieza del Hospital Augusto Hernández, ingresó al nosocomio para llevarse al recién nacido. Según la PNP, fingió un embarazo ante su familia luego de sufrir un aborto espontáneo

Bebé raptado en hospital de

CAL expresa su “preocupación”: Reforma que elimina a la JNJ avanza sin contemplar comentarios del sector

El Colegio de Abogados de Lima alerta que eliminar la JNJ no resolverá problemas estructurales de presupuesto o criminalidad

CAL expresa su “preocupación”: Reforma

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El ‘Diamante’ se refirió a la opinión del ‘Tigre’ sobre el recambio generacional en la selección peruana, la cual provocó el inesperado pronunciamiento del directivo de la FPF

Julio César Uribe respaldó a

Martín Vizcarra escuchará el miércoles 26 su sentencia por caso Lomas de Ilo: Fiscalía pide 15 años de prisión

Acabó el juicio oral contra el expresidente por presunto cohecho y el Poder Judicial programó inmediatamente el día para dar a conocer su decisión

Martín Vizcarra escuchará el miércoles

¿Vuelven los días fríos en Lima? Senamhi pronostica posibles lloviznas y humedad para mañana viernes

Davida Garay, meteorólogo de la institución, adviertió que la cobertura nubosa y la sensación de frío seguirán presentes, especialmente en sectores costeros

¿Vuelven los días fríos en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra escuchará el miércoles

Martín Vizcarra escuchará el miércoles 26 su sentencia por caso Lomas de Ilo: Fiscalía pide 15 años de prisión

Waldemar Cerrón minimiza insultos de Raúl Noblecilla contra el fujimorismo y Renovación: “Si no es cierto, no tiene por qué afectarnos”

Corte Suprema retrasa otra vez el Caso Manta y prolonga la espera de justicia para mujeres sobrevivientes

Arturo Fernández hace campaña electoral desde Argentina pese a mantener una sentencia de un año de prisión efectiva en Perú

Congreso plantea citar a Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima y al presidente del IPD por obras inconclusas para los Juegos Bolivarianos

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo figura entre las

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

Rodrigo González llama “miserable” a Magaly Medina por culpar a Onelia Molina del accidente de su perrito

Pamela López jura que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio y aclara convivencia: “Duerme en el cuarto de servicio”

Brunella Torpoco será la telonera del concierto de Servando y Florentino en Costa 21

Karla Tarazona descarta su salida de Panamericana ante posible llegada de Gisela Valcárcel

DEPORTES

Julio César Uribe respaldó a

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

“No nos confiamos de nadie”: Yanlis Féliz se ilusiona con el Mundial de Clubes tras sexto triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

¿Qué técnico encaja con el perfil que busca la FPF? Diego Penny lanzó un inesperado candidato para la selección peruana

Los resultados que necesita Alianza Lima para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025