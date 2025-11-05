Perú

Escándalo en Arequipa: coronel del Ejército y 28 soldados fueron sorprendidos trabajando en un circo en horario de servicio

El Comando de la Tercera Brigada de Servicios confirmó una investigación interna tras la intervención de una patrulla de 29 efectivos que desmontaba carpas y estructuras de La Tarumba en plena jornada laboral

Guardar
(Video: Iletrados Noticias)

Un operativo de la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios generó conmoción en Arequipa este martes 4 de noviembre, tras descubrir a un grupo de militares realizando labores ajenas a sus funciones dentro del circo “La Tarumba”, ubicado en la avenida La Marina, en pleno Cercado de la ciudad. Durante la intervención se detuvo al coronel Marco Antonio Quispe Astete, al técnico segundo Justo Palomino Quispe y a 28 soldados del Cuartel Mariano Bustamante, quienes fueron sorprendidos desmontando la carpa del espectáculo en horario de servicio.

El caso ha despertado gran atención pública en Arequipa por tratarse de un presunto uso indebido de recursos del Estado, ya que los efectivos militares habrían sido movilizados en vehículos oficiales y vistiendo indumentaria del circo, según informaron las autoridades. Los agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) señalaron que la denuncia fue presentada de forma verbal y permitió la rápida intervención policial. La Fiscalía Anticorrupción inició de inmediato las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados y las condiciones en las que se dio la orden.

Ejército del Perú abre investigación interna por el uso de personal militar en desmontaje de circo

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Horas después del operativo, el Ejército del Perú emitió un comunicado oficial anunciando la apertura de una investigación disciplinaria contra los responsables de la movilización irregular del personal. Según el documento difundido por la Tercera División del Ejército, se confirmó que los efectivos involucrados pertenecen al Servicio Militar Voluntario de la Tercera Brigada de Servicios, con sede en el Fuerte Mariano Bustamante de Arequipa.

La institución señaló que la Inspectoría General ya activó un proceso para esclarecer los hechos conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 29131, que regula el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales y a brindar todas las facilidades para las investigaciones de la Dircocor y el Ministerio Público.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el coronel Quispe Astete habría dado la orden de movilizar al personal, mientras que el técnico Palomino Quispe habría coordinado el traslado de los soldados al lugar. Las diligencias buscan determinar si existió beneficio económico o acuerdo irregular entre los mandos militares y representantes del circo.

La Tarumba está colaborando con las autoridades en el proceso de esclarecimiento, mientras los 30 militares detenidos permanecen bajo custodia policial a la espera de las conclusiones de la investigación fiscal.

Junio: otro escándalo militar en Madre de Dios durante operativo contra la minería ilegal

Militares fueron descubiertos cobrando cupos
Militares fueron descubiertos cobrando cupos a mineros ilegales durante operativo en Madre de Dios.

En junio pasado, Madre de Dios fue escenario de un caso que también involucró a miembros del Ejército del Perú en presuntos actos de corrupción durante un operativo contra la minería ilegal. Dos soldados fueron grabados mientras sostenían fajos de billetes, que, según las primeras investigaciones, habrían recibido como parte de un cobro de cupos a mineros ilegales en la zona conocida como La Pampa, uno de los puntos más críticos por la explotación aurífera informal en la Amazonía.

El video, difundido masivamente en TikTok, muestra a un militar rodeado por pobladores mientras intenta ocultar el dinero y escapar, llegando incluso a arrojar los billetes al suelo. Durante la intervención también se hallaron más fajos de efectivo escondidos en bolsas plásticas, presuntamente pertenecientes a otros dos efectivos. Ante la presencia de la fiscal, los vecinos denunciaron que este tipo de extorsión a los operadores mineros sería una práctica recurrente en la zona. En medio de la tensión, Coaquira advirtió públicamente: “Ninguna autoridad puede pedir un sol (...) Estos malos elementos no volverán a ejercer como funcionarios públicos”.

La Fiscalía Anticorrupción de Madre de Dios formalizó la investigación contra los soldados y notificó a la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército, que reconoció la intervención de sus miembros y anunció una indagación interna. A su vez, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) aclaró que no tenía relación con los hechos y que continuaría sus acciones para combatir la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata.

Temas Relacionados

ArequipaEjércitoFuerzas ArmadasCircoperu-noticias

Más Noticias

Cristian Carbajal y la exigencia en Sport Boys: “Ejerce una presión única, la gente te pide mucho sacrificio; pocos pueden jugar ahí”

El lateral izquierdo nacional, que recientemente fue llamado a la selección peruana, ha señalado que defender el escudo de la ‘misilera’ es una responsabilidad única

Cristian Carbajal y la exigencia

Beca 18 y la inteligencia artificial: cómo saber si puedes rendir el examen con un solo clic

Un chatbot permite a postulantes verificar en segundos si fueron seleccionados para el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, usando solo su nombre, apellido o DNI

Beca 18 y la inteligencia

Descubren dos nuevas especies de ranas andinas en los “bosques enanos” del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén

Los ejemplares fueron identificados tras meses de análisis morfológicos y genéticos, cuyos resultados fueron publicados en la revista PeerJ. El hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de los Andes centrales y subraya la necesidad de proteger los frágiles ecosistemas montanos de Pasco

Descubren dos nuevas especies de

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

El expresidente criticó a la administración interina de José Jerí por romper los lazos diplomáticos tras el otorgamiento de asilo político en México a su exjefa de Gabinete, Bettsy Chávez

Pedro Castillo señala que la

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy, 4 de noviembre de 2025

El costo de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo señala que la

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

César Acuña: JNE rechaza su apelación y confirma que vulneró la neutralidad electoral por hacer proselitismo en Piura

Proponen crear protocolo para personas con discapacidad desaparecidas e incluirlas en la Alerta Amber para menores de edad

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

ENTRETENIMIENTO

Camila, hija de Christian Domínguez,

Camila, hija de Christian Domínguez, comparte tierno reencuentro con su hermana y agradece a Pamela Franco: “Te extrañé”

Leslie Shaw responde sin rodeos a sus críticas: “si ladran, hay que darles de comer”

El cumpleaños de la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, desata controversia por la ausencia de Thamara Medina

Ricardo Montaner regresa al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para ir a su concierto

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

DEPORTES

Cristian Carbajal y la exigencia

Cristian Carbajal y la exigencia en Sport Boys: “Ejerce una presión única, la gente te pide mucho sacrificio; pocos pueden jugar ahí”

Emilio Saba con Infobae Perú: el orgullo de representar a Palestina, su mirada a Gaza y cómo la grandeza del Sport Boys lo ayudó a ser internacional

Fabiana Távara ya destaca en Estados Unidos: peruana fue elegida mejor armadora en la ACCAC tras impresionante registro

Miguel Trauco confesó cómo se gestó la decisión del penal errado por Álex Valera en el repechaje: ”Hasta hoy me lamento”

Se revelaron los tres clubes de la Liga 1 que quieren a Christian Cueva en 2026: “Se están comunicando directamente con él”