Carlos Miguel suspende los conciertos tras balacera y se enfoca en sus músicos: “Lo único que quiero es que estén bien”

Carlos Miguel relata el ataque sufrido por su orquesta y describe el estado de sus músicos. Panamericana TV

La balacera ocurrida durante un concierto en Carabayllo ha llevado al líder de Carlos Miguel y Orquesta a tomar una decisión drástica: la cancelación de los conciertos programados hasta nuevo aviso, mientras permanece enfocado en la recuperación de los dos integrantes heridos por el ataque. Según relató el propio Carlos Miguel en diálogo con Panamericana TV, la prioridad absoluta en este momento es la salud de sus compañeros.

El evento, celebrado en la avenida Túpac Amaru, congregó a numerosos asistentes que buscaban disfrutar de una noche musical. Sin embargo, la presentación se vio interrumpida por el ingreso de sujetos armados que dispararon hacia el escenario. De acuerdo con el testimonio de Carlos Miguel, los disparos impactaron a los músicos por la espalda. “Todos los ataques han sido de espalda, les ha caído por atrás”, explicó el director de la orquesta. Uno de los músicos se encuentra fuera de peligro, mientras que el otro permanece con pronóstico reservado. “Lo único que quiero es que mis chicos estén bien, nada más”, declaró el líder de la agrupación.

Carlos Miguel anuncia la cancelación de sus conciertos hasta nuevo aviso.

Carlos Miguel relató que desde el momento del incidente no se ha separado de los heridos y participó activamente en su traslado al hospital. “Estoy aquí desde que pasó el accidente, yo mismo los traje, estuve con ellos acá. Como verán, no he dormido, estoy acá al lado de ellos, pensando en ellos, viendo todos los detalles para que estén bien. Uno de ellos ya se puede decir que está fuera de peligro. El otro todavía está con pronóstico reservado. Esperemos…”, manifestó el músico.

Ya había recibido amenzas

La preocupación por la seguridad de los integrantes de Carlos Miguel y Orquesta no es reciente. El propio director reconoció que en los últimos años ha recibido amenazas de extorsión. “Siempre trato de tener la seguridad ahí atentos a cualquier cosa, pero…”, sostuvo. Las amenazas, que comenzaron hace tres años coincidiendo con el inicio del proyecto, nunca llegaron a ser denunciadas formalmente ante la Policía Nacional del Perú por temor a represalias. “No lo denuncié, solamente lo comenté en algunas entrevistas. Incluso apoyé la marcha que hicimos”, dijo.

Aunque el evento contaba con seguridad privada, los atacantes lograron perpetrar el atentado en un momento de distracción. “El escenario estaba todo cerrado. Incluso puse mi bus a un costado para que también nos cubra, pero siempre hay un momento que uno está de repente distraído. Ahí ha sido cuando han aprovechado ese momento para disparar”, explicó Carlos Miguel.

Líder de Carlos Miguel y Orquesta habló de la situación que vivieron sus compañeros y él. Panamericana TV

“Voy a suspender los shows”

La decisión de cancelar los conciertos responde al impacto que ha causado este hecho en el entorno del grupo. “Obviamente, voy a suspender los shows, porque ahorita lo primordial es que mis chicos estén bien y estén fuera de peligro”, afirmó el líder de la orquesta. La agrupación, que suele presentarse en distintos puntos de Lima y regiones del país, enfrenta ahora una pausa forzada mientras se busca garantizar la seguridad de sus miembros.

Sobre los autores del ataque y las amenazas previas, el músico explicó que las exigencias económicas de los extorsionadores han sido elevadas y que las comunicaciones se realizaban desde diferentes números telefónicos. “Siempre piden montos exorbitantes. Por eso lo que hace uno trata de solucionar internamente, pero no imaginé lo que ha pasado ahora. Es algo triste”, expresó Carlos Miguel.

‘Carlos Miguel y Orquesta’ sufre atentado en pleno concierto. Facebook

El estado de los heridos mantiene en vilo a la comunidad artística y a los seguidores de la orquesta. Uno de los músicos afectados es un amigo venezolano que se había integrado recientemente al grupo. “Es un amigo venezolano que recién se integraba la orquesta”, precisó el director. El acompañamiento a sus compañeros en el hospital se ha convertido en la prioridad, mientras cumple también con las diligencias legales exigidas tras el atentado. “Recién me estoy retirando, no porque los deje a ellos solos, sino que tengo una diligencia ahora porque por ley me obliga… tengo que hacer declaraciones. Pero igual tengo que regresar, porque tengo que seguir viendo todo lo que está pasando”, relató.

La preocupación de Carlos Miguel por la seguridad de sus músicos y la suya propia crece ante la falta de respuestas y medidas efectivas del Estado. “Para mí es un trauma, de verdad que estoy totalmente preocupado, asustado. Ahorita estoy totalmente en las nubes con todo lo que ha pasado”, confesó el director de la agrupación. El artista pidió que las autoridades tomen acciones para evitar que este tipo de hechos se repitan. “Esperemos que el Gobierno y la Policía Nacional tome cartas en el asunto y se pueda, pues, de una vez resolver esto, porque no pueden haber más muertes”, manifestó.

La suspensión de los conciertos de Carlos Miguel y Orquesta se mantendrá hasta que los músicos afectados se recuperen y existan garantías mínimas de seguridad, según lo expresado por el propio líder. Mientras tanto, la agrupación y sus seguidores aguardan la evolución médica de los heridos y el resultado de las investigaciones en curso sobre el atentado.

‘Carlos Miguel y Orquesta’ lanza comunicado tras sufrir atentado. Facebook