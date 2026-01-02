Perú

Carlos Miguel suspende los conciertos tras balacera y se enfoca en sus músicos: “Lo único que quiero es que estén bien”

El director de la orquesta decidió cancelar todas las presentaciones programadas luego del ataque armado en Carabayllo, priorizando la salud de los integrantes heridos y exigiendo acciones ante las amenazas previas

Guardar
Carlos Miguel relata el ataque sufrido por su orquesta y describe el estado de sus músicos. Panamericana TV

La balacera ocurrida durante un concierto en Carabayllo ha llevado al líder de Carlos Miguel y Orquesta a tomar una decisión drástica: la cancelación de los conciertos programados hasta nuevo aviso, mientras permanece enfocado en la recuperación de los dos integrantes heridos por el ataque. Según relató el propio Carlos Miguel en diálogo con Panamericana TV, la prioridad absoluta en este momento es la salud de sus compañeros.

El evento, celebrado en la avenida Túpac Amaru, congregó a numerosos asistentes que buscaban disfrutar de una noche musical. Sin embargo, la presentación se vio interrumpida por el ingreso de sujetos armados que dispararon hacia el escenario. De acuerdo con el testimonio de Carlos Miguel, los disparos impactaron a los músicos por la espalda. “Todos los ataques han sido de espalda, les ha caído por atrás”, explicó el director de la orquesta. Uno de los músicos se encuentra fuera de peligro, mientras que el otro permanece con pronóstico reservado. “Lo único que quiero es que mis chicos estén bien, nada más”, declaró el líder de la agrupación.

Carlos Miguel anuncia la cancelación
Carlos Miguel anuncia la cancelación de sus conciertos hasta nuevo aviso.

Carlos Miguel relató que desde el momento del incidente no se ha separado de los heridos y participó activamente en su traslado al hospital. “Estoy aquí desde que pasó el accidente, yo mismo los traje, estuve con ellos acá. Como verán, no he dormido, estoy acá al lado de ellos, pensando en ellos, viendo todos los detalles para que estén bien. Uno de ellos ya se puede decir que está fuera de peligro. El otro todavía está con pronóstico reservado. Esperemos…”, manifestó el músico.

Ya había recibido amenzas

La preocupación por la seguridad de los integrantes de Carlos Miguel y Orquesta no es reciente. El propio director reconoció que en los últimos años ha recibido amenazas de extorsión. “Siempre trato de tener la seguridad ahí atentos a cualquier cosa, pero…”, sostuvo. Las amenazas, que comenzaron hace tres años coincidiendo con el inicio del proyecto, nunca llegaron a ser denunciadas formalmente ante la Policía Nacional del Perú por temor a represalias. “No lo denuncié, solamente lo comenté en algunas entrevistas. Incluso apoyé la marcha que hicimos”, dijo.

Aunque el evento contaba con seguridad privada, los atacantes lograron perpetrar el atentado en un momento de distracción. “El escenario estaba todo cerrado. Incluso puse mi bus a un costado para que también nos cubra, pero siempre hay un momento que uno está de repente distraído. Ahí ha sido cuando han aprovechado ese momento para disparar”, explicó Carlos Miguel.

Líder de Carlos Miguel y
Líder de Carlos Miguel y Orquesta habló de la situación que vivieron sus compañeros y él. Panamericana TV

“Voy a suspender los shows”

La decisión de cancelar los conciertos responde al impacto que ha causado este hecho en el entorno del grupo. “Obviamente, voy a suspender los shows, porque ahorita lo primordial es que mis chicos estén bien y estén fuera de peligro”, afirmó el líder de la orquesta. La agrupación, que suele presentarse en distintos puntos de Lima y regiones del país, enfrenta ahora una pausa forzada mientras se busca garantizar la seguridad de sus miembros.

Sobre los autores del ataque y las amenazas previas, el músico explicó que las exigencias económicas de los extorsionadores han sido elevadas y que las comunicaciones se realizaban desde diferentes números telefónicos. “Siempre piden montos exorbitantes. Por eso lo que hace uno trata de solucionar internamente, pero no imaginé lo que ha pasado ahora. Es algo triste”, expresó Carlos Miguel.

‘Carlos Miguel y Orquesta’ sufre
‘Carlos Miguel y Orquesta’ sufre atentado en pleno concierto. Facebook

El estado de los heridos mantiene en vilo a la comunidad artística y a los seguidores de la orquesta. Uno de los músicos afectados es un amigo venezolano que se había integrado recientemente al grupo. “Es un amigo venezolano que recién se integraba la orquesta”, precisó el director. El acompañamiento a sus compañeros en el hospital se ha convertido en la prioridad, mientras cumple también con las diligencias legales exigidas tras el atentado. “Recién me estoy retirando, no porque los deje a ellos solos, sino que tengo una diligencia ahora porque por ley me obliga… tengo que hacer declaraciones. Pero igual tengo que regresar, porque tengo que seguir viendo todo lo que está pasando”, relató.

La preocupación de Carlos Miguel por la seguridad de sus músicos y la suya propia crece ante la falta de respuestas y medidas efectivas del Estado. “Para mí es un trauma, de verdad que estoy totalmente preocupado, asustado. Ahorita estoy totalmente en las nubes con todo lo que ha pasado”, confesó el director de la agrupación. El artista pidió que las autoridades tomen acciones para evitar que este tipo de hechos se repitan. “Esperemos que el Gobierno y la Policía Nacional tome cartas en el asunto y se pueda, pues, de una vez resolver esto, porque no pueden haber más muertes”, manifestó.

La suspensión de los conciertos de Carlos Miguel y Orquesta se mantendrá hasta que los músicos afectados se recuperen y existan garantías mínimas de seguridad, según lo expresado por el propio líder. Mientras tanto, la agrupación y sus seguidores aguardan la evolución médica de los heridos y el resultado de las investigaciones en curso sobre el atentado.

‘Carlos Miguel y Orquesta’ lanza
‘Carlos Miguel y Orquesta’ lanza comunicado tras sufrir atentado. Facebook

Temas Relacionados

Carlos Miguel y Orquestaperu-entretenimiento

Más Noticias

Betssy Chávez manda saludo de Año Nuevo desde la embajada de México: “Es un año que me deja buenos momentos”

La exministra recibió la visita de su madre, Herminia Chino Ccalli quien postula al senado con Podemos Perú

Betssy Chávez manda saludo de

Bono de escolaridad 2026: conoce qué trabajadores, monto y en qué fecha recibirán este beneficio económico

El pago se realiza junto con la planilla de remuneraciones habitual en el Banco de la Nación, en fechas diferenciadas según la entidad pública a la que pertenezca cada trabajador

Bono de escolaridad 2026: conoce

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El ‘Gavilán’ señaló que seguirá en la lista de acreedores tras el nuevo plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante la SUNAT. Expresó su decepción al conocer que su situación no cambiará

Johan Fano lamenta el nuevo

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título

Con una fecha pendiente para cerrar la primera ronda, el campeonato nacional de la net falta define a los clasificados que buscarán el máximo trofeo

¿Quiénes clasifican a la segunda

Aumento de sueldo a trabajadores públicos en 2026: ¿De cuánto es el monto y cómo se pagará?

Atento al Banco de la Nación. Las fechas en que se verá este aumento a diferentes regímenes del sector público ya han sido confirmadas

Aumento de sueldo a trabajadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Mario Vizcarra pagó o no

¿Mario Vizcarra pagó o no la reparación civil de su sentencia por corrupción? PJ la declaró prescrita

Perú cerca de aprobar tratado con Costa Rica sobre criminalidad: ¿De qué trata el convenio?

Perú Primero pide al JEE inaplicar Ley 30717 y permitir que Mario Vizcarra siga en carrera

Tres muertos en Pataz: alcalde cuestiona versión de minera Poderosa y eficacia del estado de emergencia

Ernesto Alvarez asegura que Petroperú no será privatizada: “Debe mantenerse como una empresa pública”

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna sorprendió a su

Jorge Luna sorprendió a su madre con el regalo de una casa y recordó el préstamo que inició su carrera en la comedia

BTS confirma gira mundial y nuevo álbum para este 2026: Anuncio entusiasma a fans peruanos que esperan concierto en Lima

Rossy War revela que soñó con ser militar, pero su mamá no le dejó: “No pierdo las esperanzas de enlistarme”

Carlos Miguel cuenta detalles del atentado y habla sobre la gravedad de sus compañeros heridos: “Es una pesadilla”

‘Carlos Miguel y Orquesta’ exige seguridad tras ataque armado en concierto: “La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente”

DEPORTES

Johan Fano lamenta el nuevo

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título

Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026: plantel listo para iniciar pretemporada

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Universitario puntero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿qué beneficios se le otorga al ganador de la Fase 1?