Balacera irrumpe concierto de cumbia en Carabayllo: ataque deja dos músicos heridos de conocida agrupación

De acuerdo con las primeras versiones, los agresores llegaron en motocicletas y dispararon contra la agrupación Carlos Miguel y orquesta en plena vía pública. Luego, los malhechores emprendieron una rápida huida

El hecho ha generado preocupación entre vecinos y autoridades, quienes investigan si el ataque está vinculado a anteriores amenazas de extorsión contra la agrupación (Créditos: Exitosa)

La música de Carlos Miguel y Orquesta fue abruptamente opacada por el estruendo de disparos durante una presentación la noche del jueves en Carabayllo. El evento, organizado en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 17, urbanización La Flor, terminó con dos integrantes de la agrupación hospitalizados tras ser atacados por desconocidos armados.

La presentación transcurría con normalidad cuando, cerca de las 22:00, dos motocicletas se detuvieron junto al escenario montado al aire libre. Cuatro individuos descendieron y, sin previo aviso, abrieron fuego en dirección al grupo, sembrando el terror entre los asistentes que disfrutaban del espectáculo, según información de Exitosa.

“Escuché tres disparos, nunca había presenciado algo así en un concierto aquí”, señaló una testigo al medio de comunicación. “Siempre han venido orquestas, pero jamás había ocurrido un incidente de esta gravedad”, añadió la ciudadana, que se mostró consternada por el atentado durante el evento.

Dos integrantes permanecen hospitalizados, mientras la Policía comienza con las investigaciones (Créditos: @antoine94_12)

Los músicos heridos fueron auxiliados rápidamente por sus propios compañeros, quienes los trasladaron en un taxi hasta el hospital Sergio Bernales de Collique. Entre ellos se encuentra Carlos Quispe Álvarez, de 58 años y primera guitarra de la orquesta desde hace tres años. Recibió un impacto en el abdomen, sin daño en órganos vitales, y otro roce en el cuello. Sus familiares informaron que su situación es estable y que será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas.

El otro afectado, cuya identidad no ha sido revelada, permanece bajo atención médica y su condición es delicada.

Mientras tanto, el líder de la agrupación se hallaba en el hospital acompañando a los heridos. Hace un año, en marzo, denunció en Exitosa haber sido víctima de extorsiones desde hace tres años.

Según su testimonio, recibía mensajes intimidatorios por redes sociales y WhatsApp, situación que lo llevó a cancelar varias presentaciones. Aunque reconoció el constante acoso, admitió que no presentó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP) por temor a represalias.

Carlos Quispe Álvarez, primera guitarra de la orquesta, resultó herido en el abdomen y cuello; su estado es estable, mientras que el otro músico afectado permanece delicado - Créditos: @antoine94_12).

Los agentes del orden que acudieron al lugar del atentado no hallaron casquillos, lo que refuerza la hipótesis de que los atacantes utilizaron un revólver. Hasta el momento, no se han reportado heridos adicionales entre el público, quienes lograron refugiarse a tiempo, de acuerdo con el citado medio.

El hecho de que el concierto se desarrollara en plena calle facilitó tanto el acceso como la huida de los agresores. Las autoridades consideran que el ataque podría estar vinculado a las amenazas previas contra la orquesta, aunque no descartan otras líneas de investigación. Por ahora, la principal sospecha apunta a la extorsión como móvil del atentado.

La noticia del tiroteo generó consternación en el distrito, donde la música es parte fundamental de la vida comunitaria. Vecinos, familiares y seguidores de la orquesta se mantienen en vilo, a la espera de novedades sobre el estado de los músicos y el avance de las indagaciones. Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención ni se tiene información sobre el paradero de los responsables.

