Víctor Prado es el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente ante el retiro de César San Martín

Presidenta del Poder Judicial también reasigna a Jorge Luis Salas Arenas y reincorpora a un juez supremo procesado por el caso Cuellos Blancos

Víctor Prado Saldarriaga y César
Víctor Prado Saldarriaga y César San Martín formaron parte de la Sala Penal Especial que condenó al exdictador Alberto Fujimori. Foto: Poder Judicial

El juez supremo y expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, fue designado como el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ante el cese de César San Martín por alcanzar los 70 años de edad.

Así lo dispone la resolución administrativa 000470-2025-P-PJ emitida por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien además reconforma otras salas supremas y reincorpora a un magistrado cuya destitución fue anulada por el Tribunal Constitucional.

La plaza que César San Martín dejó en la Sala Suprema Penal Permanente, máxima instancia judicial en la materia penal, será cubierta por Víctor Prado Saldarriaga, quien venía desempeñándose como presidente de la Sala Suprema Penal Transitoria.

En tanto, la presidencia de la Sala Suprema Penal Transitoria será asumida por el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, quien venía ejerciendo funciones en una sala suprema constitucional.

Por otro lado, al haberse producido una plaza vacante de juez supremo, Janet Tello procedió a reincorporar a Martín Hurtado Reyes, cuya destitución como juez supremo por parte de la anterior JNJ fue dejada sin efecto por el TC.

Reconforman salas supremas tras el
Reconforman salas supremas tras el cese de César San Martín

El TC había anulado la sanción de Hurtado Reyes en octubre de 2025; sin embargo, su regreso al Poder Judicial no pudo efectuarse inmediatamente porque no habían plazas disponibles. Esa situación cambió con el retiro de César San Martín.

Ahora bien, Martín Hurtado vuelve, pero su proceso penal por cohecho, vinculado a la trama de Los Cuellos Blancos del Puerto, continúa. Es más, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria ya ordenó que vaya a juicio oral donde se determinará si se le impone 6 años de prisión como pide la Fiscalía.

Los cambios dispuestos por la presidenta del Poder Judicial son efectivos desde el 31 de diciembre de 2025 y es altamente probable que continúe así por todo el 2026.

César San Martín, exjuez supremo
César San Martín, exjuez supremo decano. Foto: Poder Judicial

Despedida de César San Martín

El magistrado César San Martín, juez supremo decano de la Corte Suprema de Justicia, culminó su labor en el Poder Judicial peruano y se despidió cuestionando la propuesta de retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En su intervención, defendió la necesidad de respetar las decisiones internacionales: "El Perú no es una isla. No podemos sostenernos con legitimidad obviando las decisiones que emanan de los órganos que la comunidad internacional ha creado. No podemos ser ni aceptar un Estado híbrido, sino uno democrático inserto en el ordenamiento internacional“, afirmó.

"No podemos oponer la Constitución al orden internacional. No podemos afirmar la soberanía del Estado nacional sin que esta se integre y esté en consonancia con las reglas básicas de ius cogens del ordenamiento internacional“, dijo.

En su mensaje de despedida, el magistrado también convocó a los jueces a “fortalecerse sobre la base del imperio de la ley, de la Constitución y ahora, algo que se quiere olvidar, del derecho internacional”. Además, recordó sus cinco décadas de trayectoria, incluidas etapas como su paso por la abogacía entre 1992 y 2004, al ser forzado a salir por la interrupción del orden constitucional, y su retorno por concurso público: "Me alejé, pero no por mi voluntad, o sea, me alejaron al interrumpirse el orden constitucional en el país. Y regresé. Uno es terco, ¿no? Siempre por concurso público, porque esa era y fue siempre mi vocación: ser juez“.

San Martín fue presidente de la Sala Penal Especial que condenó al exdictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Durante la ceremonia de despedida, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, destacó la trayectoria del magistrado y su firmeza para aplicar la ley "con rigor y humanidad“, incluso ante presiones ”políticas y mediáticas“.

