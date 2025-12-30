César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

César San Martín, juez supremo decano. JNJ deberá nombrar un nuevo magistrado de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial

César San Martín Castro fue cesado como juez supremo titular al cumplir hoy 30 de diciembre la edad de 70 años, edad límite para permanecer en la magistratura de acuerdo al artículo XXX de la Constitución Política del Perú.

El último lunes, último día en funciones de San Martín Castro, el Poder Judicial realizó la respectiva ceremonia de reconocimiento y despedida con la participación de la presidenta de la institución, Janet Tello, jueces supremos titulares y provisionales, exmagistrados e invitados del saliente juez.

El cese se oficializó hoy con la resolución 000136-2025-P-CE-PJ emitida por Janet Tello, quien a nombre del Poder Judicial le da las gracias por los servicios prestados a quien es considerado el mejor procesalista en materia penal del país.

PJ cesa a César San Martín

Su producción, libros y ponencias como juez supremo, son citadas por jueces y fiscales de todos los niveles, abogados litigantes y periodistas judiciales. En paralelo a su carrera en la magistratura, César San Martín ejerció la docencia universitaria en distintas universidades.

En entrevista con LP Derecho, el ahora exmagistrado confirmó que pasará a enseñar a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). No descartó ni confirmó si pasará a litigar, solo aseguró que su primer año tras su jubilación estará dedicado a la academia.

Durante su estancia en la Corte Suprema, César San Martín lideró diversas salas, como la Sala Penal Especial y la Segunda Sala Penal Transitoria. No obstante, es reconocido por su trabajo frente a la Sala Penal Permanente, que presidió desde 2018 hasta este 2025.

Con su jubilación, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deberá nombrar un nuevo juez supremo titular que cubra la vacante que deja San Martín. Hará lo mismo cuando Prado Saldarriaga y Jorge Luis Salas Arenas también sean cesados en los próximos meses al llegar a los 70 años de edad.

Discurso de despedida

César San Martín concluyó este lunes su carrera de 50 años en la administración de justicia peruana, despidiéndose con un discurso en el que defendió la independencia judicial y advirtió que “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”.

Durante su intervención, San Martín subrayó la relevancia de que el país mantenga su compromiso con los tribunales internacionales, criticando indirectamente la propuesta del Ejecutivo liderado por la expresidenta Dina Boluarte para retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La iniciativa surgió tras la orden de ese tribunal de bloquear la promulgación de una amnistía aprobada por el Congreso para militares y policías procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, en el enfrentamiento contra Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El juez destacó que “no podemos oponer la Constitución al orden internacional” y recalcó que la soberanía debe funcionar “en consonancia con las reglas básicas de ius cogens del ordenamiento internacional”. Además, advirtió que “no podemos ser ni aceptar un Estado híbrido, sino uno democrático inserto en el ordenamiento internacional”.

En el acto de despedida, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, resaltó la labor del magistrado y su desempeño “con rigor y humanidad” ante presiones políticas y mediáticas.

San Martín recordó su inicio en el Poder Judicial en 1975, su alejamiento forzado entre 1992 y 2004 debido a la ruptura del orden constitucional y su retorno por concurso público, reafirmando su vocación de juez. También lideró la Sala Penal Especial que condenó al exdictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. En el acto estuvo presente su colega de dicho colegiado, el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.

Al cerrar su discurso, pidió a los jueces mantenerse unidos y “fortalecerse sobre la base del imperio de la ley, de la Constitución y ahora algo que se quiere olvidar, del derecho internacional”.