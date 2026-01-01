Perú

Tragedia en Suiza por incendio en Año Nuevo: Perú expresa sus condolencias por decenas de fallecidos

Por medio de sus cuentas oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó que lamenta lo sucedido en el país europeo

Cancillería de Perú lamentó las muertes provocadas por el incendio en Suiza .Foto: Andina

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su “profunda solidaridad” al gobierno y pueblo de Suiza por las muertes ocasionadas por un incendio en la estación de esquí de Crans-Montana. En ese sentido, manda sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y “formula votos por la pronta recuperación de los heridos”.

El bar, centro del siniestro, se encuentra ubicado en el centro turístico de Crans-Montana, Suiza, causó la muerte de al menos 40 personas y dejó 115 heridos durante la celebración de Nochevieja. El presidente suizo, Guy Parmelin, describió el suceso como una de las peores tragedias vividas por el país y expresó sus condolencias a las familias afectadas. Las víctimas, de diferentes nacionalidades, se encontraban en el local cuando comenzó el incendio a la 01:30 hora local.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia que incluyó 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas en el lugar. La unidad de cuidados intensivos del hospital regional quedó saturada, y varios pacientes debieron ser trasladados a otros centros para recibir atención especializada por quemaduras. El comandante de la policía, Frédéric Gisler, señaló que la prioridad inmediata es identificar a las personas fallecidas y devolver sus cuerpos a sus familias.

La fiscal general, Beatrice Pilloud, explicó que existen varias hipótesis sobre el origen del incendio. La teoría principal apunta a un “incendio general” que provocó la rápida expansión de las llamas. Las autoridades están entrevistando a testigos y analizando teléfonos encontrados en el lugar para determinar las causas exactas. Por el momento, se descartó la posibilidad de un ataque deliberado.

Testigos relataron escenas de pánico y horror durante el incendio. Algunos mencionaron que velas de cumpleaños colocadas en botellas de champán incendiaron el techo, mientras otros señalaron el uso de dispositivos pirotécnicos dentro del local. Personas atrapadas rompieron ventanas para escapar y muchas resultaron gravemente heridas. Desde el exterior, se observaron intentos desesperados de huida y la rápida propagación del humo.

La comunidad internacional mostró su solidaridad con Suiza tras la tragedia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció asistencia médica a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su apoyo y confirmó que hospitales franceses están recibiendo a heridos trasladados desde Crans-Montana. Las investigaciones continúan mientras el área permanece acordonada y bajo estrictas medidas de seguridad.

Personal de emergencia trabaja en el lugar de una explosión e incendio en el bar "Le Constellation", donde varias personas murieron y otras resultaron heridas después de que una explosión arrasó una multitudinaria fiesta de Nochevieja, según la policía suiza, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, 1 de enero de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

Trataron de escapar

El incendio comenzó cerca de la 1:30 de la madrugada durante una celebración navideña en el bar Le Constellation. Axel Clavier, un joven de 16 años de París, logró escapar usando una mesa para empujar una ventana de plexiglás. Según su testimonio, no vio cómo inició el fuego, pero sí observó a camareras llevando botellas de champán con bengalas momentos antes del siniestro. Axel relató que uno de sus amigos murió y que otros permanecen desaparecidos.

Testigos afirmaron que un camarero levantó a una camarera sobre sus hombros mientras sostenía una vela encendida en una botella, lo que habría provocado que las llamas alcanzaran el techo de madera y se propagaran rápidamente. Los presentes intentaron salir del club nocturno a través de una estrecha escalera y una puerta angosta, lo que generó una avalancha humana. Algunos rompieron ventanas para huir, sufriendo heridas graves, y describieron la situación como una escena propia de una película de terror.

La cantidad de heridos superó la capacidad de respuesta del hospital regional. La unidad de cuidados intensivos y el quirófano se llenaron poco después del incidente, según informó Mathias Reynard, jefe del Gobierno regional del cantón de Valais. Los servicios de emergencia debieron trasladar a varios afectados a otros centros hospitalarios debido a la alta demanda de atención médica.

Cancillería de PerúBar Le ConstellationIncendio en Suiza

