El momento en el que comenzó el incendio en el bar “Le Constellation” de la estación de esquí de Crans en Suiza

El momento en el que comenzó el incendio en el bar "Le Constellation" de la estación de esquí de Crans-Montana en Suiza

Un incendio de gran magnitud se desató en un bar de Crans-Montana, una localidad turística suiza situada a unos 40 kilómetros al norte del Matterhorn y a 130 kilómetros al sur de Zúrich, durante las celebraciones de Nochevieja. El siniestro, que dejó decenas de muertos y heridos, ocurrió en uno de los centros de esquí más concurridos del país, en una noche marcada por la afluencia de jóvenes y turistas que celebraban la llegada del Año Nuevo. En pocas horas, la localidad amaneció sumida en el silencio, con familiares y amigos, buscando noticias de quienes habían asistido a la fiesta.

En el momento del incendio, alrededor de 200 personas se encontraban en el sótano del bar Le Constellation, según reconstruyeron las autoridades y los testimonios recogidos por medios locales e internacionales. La mayoría eran jóvenes de entre 15 y 20 años. El local, considerado uno de los puntos de encuentro nocturnos más populares de la ciudad, estaba lleno. La música sonaba, el alcohol circulaba y la fiesta avanzaba sin señales visibles de alarma.

El siniestro ocurrió en uno de los centros de esquí más concurridos de Suiza, con el local lleno de jóvenes y turistas reunidos para el Año Nuevo (Policía del cantón de Valais/REUTERS)

Fue entonces cuando se produjo el episodio que quedó registrado en un video difundido masivamente en redes sociales y que se convirtió en una pieza clave para entender la magnitud de la tragedia. Las imágenes muestran el momento en que el fuego comienza detrás de la barra y se extiende con rapidez por el techo del sótano. La estructura superior parece deformarse bajo el calor, desprendiendo gotas de material incendiado que caen sobre el espacio abarrotado. En la grabación se percibe la reacción inmediata de los asistentes, algunos paralizados, otros empujándose para salir.

Según los testimonios, el incendio se inició cuando una camarera ingresó al local con una botella de champán coronada por una bengala encendida, una práctica utilizada durante celebraciones nocturnas. Mientras la música seguía sonando, la bengala habría entrado en contacto con el techo, compuesto por materiales inflamables, y las llamas se propagaron en cuestión de segundos. “Todo el techo estaba en llamas casi de inmediato”, relató Emma, una testigo francesa, al canal BFMTV.

Decenas de personas murieron en una estación de esquí suiza

La única vía de escape era una escalera estrecha que conducía a una sola puerta de salida. En medio del humo y el fuego, algunos asistentes intentaron huir por ese acceso, mientras otros optaron por romper ventanas cuando las llamas alcanzaron la planta baja. Testigos indicaron que varias personas quedaron atrapadas cuando parte del techo del sótano colapsó, bloqueando el paso y provocando escenas de pánico.

Victoria, otra joven francesa que se encontraba en el bar, declaró a BFMTV que la bengala prendió fuego al techo cuando una mujer, llevada en hombros por otra persona, levantó la botella demasiado cerca de la estructura. Victoria logró escapar ilesa junto a sus amigos y alertó a los porteros del local, que descendieron para intentar contener el fuego.

Testigos relataron que algunos lograron escapar rompiendo ventanas, mientras otros quedaron atrapados tras el colapso parcial del techo del bar (Policía de Valais Canton/REUTERS)

Fuera del bar, vecinos y transeúntes describieron escenas caóticas, con jóvenes saliendo cubiertos de humo y algunos con quemaduras visibles. Las autoridades habían prohibido el uso de bengalas durante las celebraciones de Nochevieja debido a las condiciones secas en la región, una medida que ahora forma parte de la investigación judicial. Mientras equipos de emergencia de Suiza y de países vecinos trasladaban a los heridos, Crans-Montana declaró un período de luto por una noche que transformó una celebración multitudinaria en tragedia.