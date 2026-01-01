Mundo

Qué se sabe del incendio en un bar de esquí suizo que dejó decenas de muertos en Año Nuevo

El fuego arrasó el abarrotado bar Le Constellation en Crans-Montana menos de dos horas después de la medianoche, provocando una avalancha humana en la escalera del sótano

Guardar
El interior del bar Le
El interior del bar Le Constellation donde se produjo el incendio menos de dos horas después de la medianoche, durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana. (Police Cantonale Valaisanne via AP)

Los investigadores suizos están investigando las causas del incendio en un bar de una estación de esquí alpina que dejó dejó 40 personas muertas y 115 heridas, la mayoría de ellas graves, según confirmó la policía, durante la celebración de Año Nuevo.

La mayoría de las lesiones, muchas de ellas graves, se produjeron cuando el fuego arrasó el abarrotado bar menos de dos horas después de la medianoche del jueves en el suroeste de Suiza.

La estación de Crans-Montana es conocida por ser un destino internacional de esquí y golf. Durante la noche, su abarrotado bar Le Constellation pasó de ser un lugar de juerga a convertirse en el escenario de lo que podría ser una de las peores tragedias de Suiza.

Decenas de personas murieron en una estación de esquí suiza

Crans-Montana se encuentra a menos de 5 kilómetros de Sierre, Suiza, donde 28 personas, entre ellas muchos niños, murieron cuando un autobús procedente de Bélgica se estrelló dentro de un túnel suizo en 2012.

Esto es lo que sabemos sobre el mortal incendio:

Un intento desesperado por escapar

Policías inspeccionan el área del
Policías inspeccionan el área del bar Le Constellation, donde el fuego causó decenas de muertos y más de 100 heridos durante la celebración de Año Nuevo. (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP)

El incendio se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada del jueves en el interior del bar Le Constellation, en plena celebración navideña.

Axel Clavier, un joven de 16 años de París, sobrevivió al incendio utilizando una mesa para empujar una ventana de plexiglás fuera de su marco, lo que le permitió escapar del “caos total” que se había formado dentro del bar. Uno de sus amigos murió y “dos o tres desaparecieron”, declaró a The Associated Press.

Dijo que no había visto cómo se iniciaba el incendio, pero que sí vio llegar a las camareras con botellas de champán con bengalas, según contó.

El momento en el que comenzó el incendio en el bar "Le Constellation" de la estación de esquí de Crans-Montana en Suiza

Dos mujeres dijeron a la cadena francesa BFMTV que estaban dentro cuando vieron a un camarero levantar a una camarera sobre sus hombros mientras ella sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron y derrumbaron el techo de madera, dijeron a la cadena.

La gente intentó escapar frenéticamente del club nocturno del sótano por una estrecha escalera y a través de una puerta estrecha, lo que provocó una avalancha humana, dijo una de las mujeres.

Un joven que se encontraba en el lugar dijo que la gente rompió las ventanas para escapar del fuego, algunos con heridas graves, informó BFMTV. Dijo que vio a unas 20 personas luchando por salir del humo y las llamas, y comparó lo sucedido con una película de terror.

Los heridos eran tan numerosos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional se llenaron rápidamente, dijo Mathias Reynard, jefe del gobierno regional del cantón de Valais.

Las autoridades descartan un posible ataque

Rescatistas en el área donde
Rescatistas en el área donde se produjo el incendio que provocó una avalancha humana cuando la gente intentó escapar por una estrecha escalera y puerta del sótano. (Police Cantonale Valaisanne via AP)

Aunque las autoridades dijeron el jueves que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio, los investigadores ya han descartado que pudiera tratarse de un ataque.

Los expertos aún no han podido entrar en los escombros, según declaró Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, en una rueda de prensa.

Se está trabajando para identificar a las víctimas e informar a sus familias.

Se teme que haya “varias decenas de personas” fallecidas, añadió Gisler.

El incendio provocó una combustión instantánea o retorno<b> </b>de llama

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Las autoridades suizas calificaron el incendio como un “embrasement généralisé”, un término francés utilizado por los bomberos para describir cómo un incendio puede provocar la liberación de gases combustibles que luego pueden inflamarse violentamente y causar lo que los bomberos denominan una combustión instantánea o un retorno de llama.

Las víctimas sufrieron quemaduras graves e inhalación de humo. Algunas fueron trasladadas en avión a hospitales especializados de todo el país.

Personal de rescate y bomberos
Personal de rescate y bomberos en el área donde se produjo el incendio que causó quemaduras graves e inhalación de humo entre las víctimas en Crans-Montana. (Police Cantonale Valaisanne via AP)

Las autoridades instaron a la población a actuar con precaución en los próximos días para evitar cualquier accidente que pudiera requerir los ya desbordados recursos médicos.

Una de las mejores sedes para los mejores atletas del mundo

Personas dejan flores afuera del
Personas dejan flores afuera del bar Le Constellation, donde testigos relataron que las llamas se propagaron tras encender una vela en una botella de champán. (REUTERS/Denis Balibouse)

Con pistas de esquí de gran altitud que se elevan a unos 3.000 metros en el corazón de los picos nevados y los bosques de pinos de la región de Valais, Crans-Montana es una de las mejores sedes del circuito de la Copa del Mundo.

La estación acogerá a los mejores esquiadores de descenso masculino y femenino, entre ellos Lindsey Vonn, para sus últimas pruebas antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

El club de golf Crans-sur-Sierre, situado en la misma calle que el bar, acoge cada agosto el European Masters en un pintoresco campo.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Crans-MontanaSuizaIncendio en Suizabar Le ConstellationUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El momento en el que comenzó el incendio en el bar “Le Constellation” de la estación de esquí de Crans en Suiza

La celebración de Año Nuevo terminó abruptamente cuando el fuego sorprendió a jóvenes y turistas reunidos en una popular discoteca

El momento en el que

Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam en medio de una Nochevieja violenta

La torre de la Vondelkerk, del siglo XIX, se derrumbó mientras los Países Bajos vivían una noche caótica con dos muertos por fuegos artificiales y ataques “sin precedentes” contra la policía

Un incendio destruyó una iglesia

Irán registró el mayor uso de la pena de muerte en 35 años: al menos 1.500 personas fueron ejecutadas por el régimen en 2025

Un informe preliminar de Iran Human Rights señala que la cifra muestra un crecimiento sin precedentes, impulsado por la represión a protestas recientes

Irán registró el mayor uso

Los videos del incendio durante una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí en Suiza

El inicio del año en el país europeo se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation. La Policía descartó un atentado

Los videos del incendio durante

Al menos dos civiles muertos y siete detenidos dejó el quinto día de manifestaciones contra el régimen de Irán

La ola de reclamos se había iniciado de forma pacífica en distintos puntos del país en rechazo a la crisis económica

Al menos dos civiles muertos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

SRE envía condolencias a víctimas de incendio en pleno festejo de Año Nuevo en bar de Suiza

Dio positivo en un control de alcoholemia, le retuvieron el auto y le retiraron la licencia de conducir

Lima, Cañete, registra un sismo de magnitud 4.2

Sismo en Lima de magnitud 4,2 se registró la mañana de hoy 1 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Qué se sabe del incendio

Qué se sabe del incendio en un bar de esquí suizo que dejó decenas de muertos en Año Nuevo

Los salarios superiores a los 5.101,2 euros al mes pagarán una cotización extra a partir de hoy

Reino Unido contabiliza 41.472 inmigrantes llegados por el Canal en 2025, la segunda cifra histórica

Chichita, 101 años, puro poder

El momento en el que comenzó el incendio en el bar “Le Constellation” de la estación de esquí de Crans en Suiza

ENTRETENIMIENTO

El final explicado de Stranger

El final explicado de Stranger Things 5: quién murió y qué pasó en la batalla contra Vecna

Netflix corrigió un error en “Stranger Things 5″ que casi pasa desapercibido

BTS confirma la fecha de su regreso musical y su gira mundial en 2026

Qué fue de la vida de los actores de Un Día a la Vez, la exitosa comedia estrenada 50 años atrás

Brad Pitt y la escena que nadie olvida en Seven: la condición que convirtió al thriller en un clásico de culto