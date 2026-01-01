Rescatan a un perro entre humo y fuego tras incendio en taller pirotécnico de Ate que provocó colapso de viviendas

Rescatan con vida a un perro tras incendio en taller pirotécnico de Ate. (Canal N)

En el incendio de Ate, los bomberos rescataron con vida a un perro. La mascota, visiblemente deshidratada, fue trasladada para recibir atención veterinaria urgente. El animal salió entre el humo y el fuego gracias a una intervención rápida del personal en la zona. El dueño corrió entre los escombros para reunirse con su mascota, mientras miembros del equipo de auxilio ofrecieron agua y apoyo inmediato.

La escena ocurrió en medio de un panorama de sirenas, mangueras y vehículos de emergencia. El can permanecía inmóvil, con signos claros de agotamiento y exposición al calor. Los rescatistas lo cargaron con cuidado y lo colocaron en un punto seguro, lejos de la zona de riesgo. La prioridad se centró en estabilizar su estado y coordinar su traslado a un centro especializado.

Testigos en el lugar describieron un momento de tensión y alivio al mismo tiempo. La presencia de la mascota reflejó el impacto del siniestro en las familias del sector, muchas de ellas sorprendidas por la intensidad del fuego y por la rapidez con que el evento alteró la rutina del barrio. Mientras el personal de emergencia reforzaba sus tareas, vecinos observaban en silencio el movimiento constante de unidades y equipos.

Incendio en un taller de pirotécnicos

El fuego se originó en un taller de pirotécnicos ubicado en la intersección de la avenida Huarochirí (Bravo Chico) con la avenida Nicolás Ayllón, dentro de la jurisdicción del distrito de Ate. El reporte inicial situó el inicio del siniestro en horas de la tarde, con una columna de humo visible desde varios puntos del sector. En respuesta, se desplazaron 20 unidades móviles del Cuerpo General de Bomberos y cerca de 70 efectivos, además de dos unidades del Sistema de Atención Móvil de Urgencia y una unidad del Seguro Social de Salud.

Desde el mando operativo se informó que el trabajo en campo permitió reducir la expansión del fuego y evitar un cuadro de mayor alcance en zonas colindantes. No se registró presencia de personas heridas en el primer barrido realizado por las cuadrillas de intervención. Sin embargo, el jefe de la comandancia departamental de Lima Centro, Freddy Rivera, explicó que hubo un hombre 45 años resultó afectado por la inhalación de gases tóxicos durante el incendio.

En su comunicación pública, Rivera expresó: “Presumo que puede existir personas heridas debido a la magnitud del siniestro y que a lo mejor fueron traslados por cuenta propia al centro de salud más cercano”. La declaración buscó precisar que aún no existía un cierre definitivo sobre el impacto en la población cercana al punto de origen del incendio.

Viviendas colapsadas y daños materiales

Durante el recorrido técnico en los alrededores del taller, el personal identificó cuatro viviendas con colapso total de paredes, además de daños en bodegas y locales comerciales ubicados en el entorno inmediato. Las estructuras afectadas mostraron grietas y desprendimientos importantes, lo que motivó el aislamiento de algunos pasajes y el retiro preventivo de objetos y materiales en riesgo.

El jefe de los bomberos explicó que la zona incluía construcciones mixtas, con espacios de uso doméstico y actividades comerciales. Esa particularidad incrementó la preocupación de los residentes, quienes permanecieron en puntos seguros mientras el personal evaluaba la estabilidad de los muros y el alcance del daño. La circulación de vehículos se restringió para facilitar el ingreso de cisternas y unidades de apoyo.

Sobre el origen del incidente, Rivera indicó que “Hasta el momento se desconoce con precisión cuál o cuáles fueron las causas que generó el incendio”. Señaló, además, que el caso abrió una reflexión sobre los riesgos vinculados al manejo de artículos pirotécnicos y a la falta de condiciones adecuadas para su almacenamiento y uso en espacios urbanos.

Continuidad de las labores de control

De acuerdo con el mando operativo, las labores para extinguir por completo el incendio requerían un tramo adicional de intervención técnica en los focos internos del taller y en puntos donde permanecían materiales combustibles. Rivera precisó a los medios que el equipo estimaba un tiempo aproximado adicional para consolidar el control total del evento y asegurar que no quedaran brasas activas dentro de la estructura.

Las cuadrillas se mantuvieron en el lugar con relevo progresivo de personal y supervisión constante de la temperatura en las áreas críticas. El despliegue incluyó el uso de líneas de agua, inspecciones por sectores y verificación de estabilidad en muros comprometidos. Paralelamente, el apoyo sanitario permaneció disponible para cualquier eventualidad vinculada a los residentes o a los propios equipos de respuesta.