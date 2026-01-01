Perú

Rescatan a un perro entre humo y fuego tras incendio en taller pirotécnico de Ate que provocó colapso de viviendas

El fuego, originado en un taller de pirotécnicos, fue confinado tras varias horas de trabajo. Autoridades continúan evaluando daños estructurales y riesgos en la zona

Guardar
Rescatan con vida a un perro tras incendio en taller pirotécnico de Ate. (Canal N)

En el incendio de Ate, los bomberos rescataron con vida a un perro. La mascota, visiblemente deshidratada, fue trasladada para recibir atención veterinaria urgente. El animal salió entre el humo y el fuego gracias a una intervención rápida del personal en la zona. El dueño corrió entre los escombros para reunirse con su mascota, mientras miembros del equipo de auxilio ofrecieron agua y apoyo inmediato.

La escena ocurrió en medio de un panorama de sirenas, mangueras y vehículos de emergencia. El can permanecía inmóvil, con signos claros de agotamiento y exposición al calor. Los rescatistas lo cargaron con cuidado y lo colocaron en un punto seguro, lejos de la zona de riesgo. La prioridad se centró en estabilizar su estado y coordinar su traslado a un centro especializado.

Testigos en el lugar describieron un momento de tensión y alivio al mismo tiempo. La presencia de la mascota reflejó el impacto del siniestro en las familias del sector, muchas de ellas sorprendidas por la intensidad del fuego y por la rapidez con que el evento alteró la rutina del barrio. Mientras el personal de emergencia reforzaba sus tareas, vecinos observaban en silencio el movimiento constante de unidades y equipos.

Bomberos rescatan a un perro
Bomberos rescatan a un perro atrapado durante el incendio en Ate.

Incendio en un taller de pirotécnicos

El fuego se originó en un taller de pirotécnicos ubicado en la intersección de la avenida Huarochirí (Bravo Chico) con la avenida Nicolás Ayllón, dentro de la jurisdicción del distrito de Ate. El reporte inicial situó el inicio del siniestro en horas de la tarde, con una columna de humo visible desde varios puntos del sector. En respuesta, se desplazaron 20 unidades móviles del Cuerpo General de Bomberos y cerca de 70 efectivos, además de dos unidades del Sistema de Atención Móvil de Urgencia y una unidad del Seguro Social de Salud.

Desde el mando operativo se informó que el trabajo en campo permitió reducir la expansión del fuego y evitar un cuadro de mayor alcance en zonas colindantes. No se registró presencia de personas heridas en el primer barrido realizado por las cuadrillas de intervención. Sin embargo, el jefe de la comandancia departamental de Lima Centro, Freddy Rivera, explicó que hubo un hombre 45 años resultó afectado por la inhalación de gases tóxicos durante el incendio.

En su comunicación pública, Rivera expresó: “Presumo que puede existir personas heridas debido a la magnitud del siniestro y que a lo mejor fueron traslados por cuenta propia al centro de salud más cercano”. La declaración buscó precisar que aún no existía un cierre definitivo sobre el impacto en la población cercana al punto de origen del incendio.

Viviendas colapsadas y daños materiales

Incendio de grandes proporciones en Santa Anita en un taller de pirotécnicos

Durante el recorrido técnico en los alrededores del taller, el personal identificó cuatro viviendas con colapso total de paredes, además de daños en bodegas y locales comerciales ubicados en el entorno inmediato. Las estructuras afectadas mostraron grietas y desprendimientos importantes, lo que motivó el aislamiento de algunos pasajes y el retiro preventivo de objetos y materiales en riesgo.

El jefe de los bomberos explicó que la zona incluía construcciones mixtas, con espacios de uso doméstico y actividades comerciales. Esa particularidad incrementó la preocupación de los residentes, quienes permanecieron en puntos seguros mientras el personal evaluaba la estabilidad de los muros y el alcance del daño. La circulación de vehículos se restringió para facilitar el ingreso de cisternas y unidades de apoyo.

Sobre el origen del incidente, Rivera indicó que “Hasta el momento se desconoce con precisión cuál o cuáles fueron las causas que generó el incendio”. Señaló, además, que el caso abrió una reflexión sobre los riesgos vinculados al manejo de artículos pirotécnicos y a la falta de condiciones adecuadas para su almacenamiento y uso en espacios urbanos.

Continuidad de las labores de control

De acuerdo con el mando operativo, las labores para extinguir por completo el incendio requerían un tramo adicional de intervención técnica en los focos internos del taller y en puntos donde permanecían materiales combustibles. Rivera precisó a los medios que el equipo estimaba un tiempo aproximado adicional para consolidar el control total del evento y asegurar que no quedaran brasas activas dentro de la estructura.

Las cuadrillas se mantuvieron en el lugar con relevo progresivo de personal y supervisión constante de la temperatura en las áreas críticas. El despliegue incluyó el uso de líneas de agua, inspecciones por sectores y verificación de estabilidad en muros comprometidos. Paralelamente, el apoyo sanitario permaneció disponible para cualquier eventualidad vinculada a los residentes o a los propios equipos de respuesta.

Temas Relacionados

incendioAteperu-noticias

Más Noticias

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

La influencer expresó públicamente su apoyo a su hermana Fernanda luego de que revelara que padece esclerosis múltiple, con un mensaje cargado de admiración, afecto y compromiso incondicional

El mensaje de Luciana Fuster

Esports en el Perú 2025: títulos mundiales, finales históricas y Lima como epicentro del competitivo internacional

Durante este año, jugadores y equipos peruanos destacaron en Dota 2, Pokémon Unite y Tetris, con presencia en torneos globales y eventos clave que consolidaron al país dentro de la escena internacional de los esports

Esports en el Perú 2025:

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

Sandra Castro Castillo, exfiscal que denunció el caso ‘Cuellos Blancos’, perdió su puesto tras una resolución firmada por el jefe interino del Ministerio Público

Tomás Gálvez destituye a fiscal

Tragedia en el Parque Nacional Huascarán: turista falleció tras ingresar sin autorización a zona restringida de la montaña

La restricción de actividades de escalada y alta montaña en la zona rige hasta el 31 de marzo de 2026, debido al retroceso glaciar y a las condiciones climáticas adversas

Tragedia en el Parque Nacional

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

Desde bromas, respuestas irónicas y muy buen humor, la popular ‘mamá de los pericotitos’ demostró que su sazón para contestar es tan buena como la de sus recetas festivas más virales

Nelly Rossinelli causa furor en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez destituye a fiscal

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

Ahora Nación pide la renuncia de sus candidatos cuestionados y activa proceso ético interno

JEE Lima Centro rechaza por extemporánea la inscripción presidencial de Primero la Gente, partido que lidera Marisol Pérez Tello

Poder Judicial solicitud de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular y anular inscripción en Elecciones 2026

¿Cuánto cuesta tachar a un candidato? Estas son las tasas que cobra el JNE para el 2026

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de Luciana Fuster

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

Dennys Quevedo será homenajeado en El Huaralino tras su partida: cumbia sanjuanera prepara noche de memoria y música

Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Oliver Sonne se lucen entre los rostros más bellos del mundo según TC Candler

Ranking de Netflix en Perú: estas son las películas favoritas del momento

DEPORTES

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

La selección peruana iniciará el 2026 con nuevo entrenador; en la primera semana se define al comando técnico

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Franco Velazco defiende a Universitario de los ataques: “Estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado por ‘likes’”

Pedro Gallese ofrece sus primeras palabras como refuerzo del Deportivo Cali: “Es hora de honrar el legado de los que hicieron grande el escudo”